Πυροβολισμοί στη Μινεσότα: Έγκλημα μίσους κατά Καθολικών λέει το FBI, στο «μικροσκόπιο» το «μανιφέστο»

Δύο παιδιά νεκρά από τους πυροβολισμούς σε εκκλησία καθολικού σχολείου και 17 τραυματίες.

Ως έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών και εγχώρια τρομοκρατία αντιμετωπίζει το FBI τους πυροβολισμούς σε εκκλησία σχολείου στη Μινεσότα, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχει μπει το «μανιφέστο» που άφησε το άτομο που σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο στη Μινεάπολη.

Από τους πυροβολισμούς έπεσαν νεκρά δύο παιδιά, 8 και 10 ετών. Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά. Πρόκειται για 14 μαθητές, από 6 έως 15 ετών και τρεις πιστούς άνω των 80 ετών, που ήταν στη λειτουργία. Όλοι οι τραυματίες αναμένεται να επιζήσουν, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’ Χάρα.

Το χρονικό της επίθεσης στο σχολείο

Λίγο πριν από τις 08:30, ένα άτομο που ήταν οπλισμένο πλησίασε την εκκλησία, όπου ήταν σε εξέλιξη η λειτουργία για την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων.

Το άτομο που εξαπέλυσε την επίθεση είχε τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι. Άρχισε να πυροβολεί από τα παράθυρα προς τα παιδιά και τους πιστούς που κάθονταν στα στασίδια. Στη συνέχεια, αυτοκτόνησε στο πάρκινγκ. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, βρήκαν παιδιά να κρύβονται στο κτίριο, καθώς προσπάθησαν να γλιτώσουν.

23 ετών το άτομο που επιτέθηκε στο σχολείο

Το άτομο που προκάλεσε την επίθεση ονομαζόταν Ρόμπιν Γουέστμαν, επιβεβαίωσε η αστυνομία. Ήταν 23 ετών, μεγάλωσε στο Ρίτσφιλντ της Μινεσότα και ήταν παιδί γυναίκας που πήρε σύνταξη από το συγκεκριμένο καθολικό σχολείο το 2021.

Σε ηλικία 17 ετών ζήτησε και εξασφάλισε αλλαγή ονόματος από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν. Όποιος εκμεταλλεύεται την επίθεση «ως ευκαιρία για να διασύρει την τρανς κοινότητά μας ή όποια άλλη κοινότητα, έχει χάσει την ανθρωπιά», τόνισε ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι.

{https://www.youtube.com/watch?v=q8T_sXig7cc}

Το «μανιφέστο» που άφησε

Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση- ένα τουφέκι, μία καραμπίνα και ένα πιστόλι- αγοράστηκαν πρόσφατα νόμιμα, σύμφωνα με την αστυνομία. Το άτομο πίσω από το μακελειό άφησε πίσω ένα μανιφέστο, προγραμματισμένο να ανέβει στο YouTube.

Το μανιφέστο έδειχνε το εν λόγω άτομο στο σημείο της δολοφονικής επίθεσης και είχε «ανατριχιαστικό» περιεχόμενο. Το FBI κατέβασε το «μανιφέστο» από την πλατφόρμα και πλέον είναι στο «μικροσκόπιο» των αρχών. Νωρίτερα πληροφορίες του NBC News έκαναν λόγο για βίντεο με αναφορές στην αυτοκτονία, σε «ακραία βίαιες σκέψεις και ιδέες», μια απολογία προς την οικογένειά του ατόμου και ένα σκίτσο του εσωτερικού μιας εκκλησίας.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι είχε συνεργάτες στην επίθεση, σημείωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’ Χάρα.

«Ο φίλος μου με έσωσε, έπεσε πάνω μου»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός 10χρονου αγοριού, του Γουέστον Χαλσν, που περιέγραψε ότι ένας φίλος του τον έσωσε, πέφτοντας πάνω του, όταν άρχισαν να πέφτουν οι πυροβολισμοί.

Τρία λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας, έπεσε ο πρώτος πυροβολισμός, περιέγραψε το αγόρι. «Αναρωτήθηκα τι ήταν αυτό. Έτρεξα κάτω από το στασίδι και κάλυψα το κεφάλι μου. Ο φίλος μου ο Βίκτορ με έσωσε, έπεσε πάνω μου, αλλά χτυπήθηκε», συνέχισε.

Όταν τον ρώτησαν τι θα ήθελε να πει στον φίλο του, ο Γουέστον απάντησε: «Είναι πραγματικά γενναίος. Ελπίζω να είναι καλά».

Μετά τους πυροβολισμούς, περίμεναν 5-10 λεπτά, προτού πάνε στο γυμναστήριο, περιέγραψε το αγόρι μιλώντας στο WCCO. «Μετά κλείδωσαν τις πόρτες, για να μην μπορεί να μπει και περιμέναμε στο γυμναστήριο».

«Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό», είπε για τη φριχτή εμπειρία που έζησε και δήλωσε ότι ανακουφίστηκε όταν ξαναβρέθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του.

«Η αστυνομία ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί ήρθαν πολύ γρήγορα», είπε ακόμα και σημείωσε ότι είχαν κάνει άσκηση για την περίπτωση πυροβολισμών στο σχολείο, αλλά όχι στην εκκλησία.

«Παιδιά είδαν να πυροβολούν τους φίλους τους»

Η γερουσιαστής Έιμι Κλόμπουτσαρ περιέγραψε τι της μετέφερε συνεργάτιδά της, που τα τρία της παιδιά ήταν στο σχολείο την ώρα των πυροβολισμών.

«Τα παιδιά ήταν στη λειτουργία. Είδε τους φίλους της να πυροβολούνται. Το ένα παιδί στην πλάτη, το άλλο στον λαιμό», δήλωσε η γερουσιαστής στο MSNBC, αναφερόμενη στην κόρη της συνεργάτιδά της.

«Έπεσαν κάτω από τα στασίδια. Η κόρη της δεν πυροβολήθηκε, αλλά ήταν εκείνη που τελικά είπε στον πατέρα ενός εκ των άλλων παιδιών ότι η κόρη του πυροβολήθηκε», συμπλήρωσε.

«Παιδιά έκλαιγαν και ήταν καλυμμένα με αίματα»

Ο Μάικ Γκάριτι, που μένει απέναντι από το σχολείο, επέστρεφε στο σπίτι του όταν άκουσε τους πυροβολισμούς.

Πλησιάζοντας, είδε δέκα παιδιά να βγαίνουν κλαίγοντας από το σχολείο. Τουλάχιστον τρία από αυτά ήταν καλυμμένα με αίματα, περιέγραψε στο NBC News.

Επίσης, είδε ενήλικους- που κατά τα φαινόμενα ήταν μέλη του προσωπικού. «Μην μπεις μέσα», του είπε ένας από αυτούς.

Φωτογραφίες: AP