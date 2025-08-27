Games
Τραγωδία στη Μινεσότα: Πυροβολισμοί σε Καθολικό σχολείο με 3 νεκρούς και 20 τραυματίες

Τραγωδία στη Μινεσότα: Πυροβολισμοί σε Καθολικό σχολείο με 3 νεκρούς και 20 τραυματίες Φωτογραφία: AP Photo/Mark Vancleave
Ο δράστης είναι ανάμεσα στους νεκρούς στη Μινεσότα, πληροφορίες ότι αυτοκτόνησε.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Μινεσότα έπειτα από πληροφορίες για πυροβολισμούς σε Καθολικό Σχολείο και σύμφωνα με πληφορίες τρεις άνθρωποι είναι νεκροί- ανάμεσά τους ο δράστης- ενώ 20 άτομα τραυματίστηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις για θύματα. Η αστυνομία του Ρίτσφιλντ, που συνορεύει με τη Μινεάπολη, έκανε λόγο για 20 θύματα. «Ένας άνδρας που ήταν ντυμένος με μαύρα ρούχα και οπλισμένος με τουφέκι» αναφέρθηκε ότι ήταν στο σημείο, ανέφερε ακόμα η αστυνομία του Ρίτσφιλντ. Το Reuters μετέδωσε ότι σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Δικαιοσύνης οι νεκροί είναι 3 και οι τραυματίες 20.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή για τους πολίτες και σύμφωνα με το Fox9 ο δράστης είναι νεκρός. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, Κεν Μάρτιν, δήλωσε ότι οι ιατρικές υπηρεσίες ζήτησαν βοήθεια για περιστατικό με «πολλά θύματα», επικαλούμενος πληροφορίες από τον δήμαρχο, Τζέικομπ Φρέι, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Νατάσα Κορέκι του NBC News.

{https://x.com/natashakorecki/status/1960707877619793940}

Το εν λόγω Καθολικό σχολείο, όπου υπάρχει και εκκλησία, είναι για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού. Τα μαθήματα ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα, ενώ για το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) ήταν προγραμματισμένη λειτουργία στην εκκλησία, για όλο το σχολείο. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και έντρομοι γονείς μαθητών.

«Ενημερώθηκα για πυροβολισμούς στο Annunciation Catholic School (Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού)», έγραψε σε ανάρτηση ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή τη φριχτή πράξη βίας», συμπλήρωσε.

{https://x.com/GovTimWalz/status/1960706436284985707}

Live εικόνα από το σημείο των πυροβολισμών

{https://www.youtube.com/watch?v=gd4ZgLvZV-g}

