Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης δίνουν πλέον τον τόνο και σπρώχνουν την κυβέρνηση σε περισσότερο «τραμπική ατζέντα»!

Όποιοι παρακολουθούν προσεκτικά την επικαιρότητα με ευκολία κατανοούν πως την ατζέντα της κυβέρνησης διαμορφώνουν και καθορίζουν το τελευταίο διάστημα δυο υπουργοί: Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά κύριο λόγο και όλο και περισσότερο τελευταία ο Θάνος Πλεύρης. Οι δυο υπουργοί δηλαδή που προέρχονται από το ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη. Και θα μιλούσαμε για ολοκληρωτική ηγεμονία του ΛΑΟΣ -που δεν διαθέτει εδώ και χρόνια τώρα κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ενώ ο Γ. Καρατζαφέρης δεν έχει πλέον σχέση με αυτό- εάν λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθούσε να έχει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο εντός του Μαξίμου ο Μάκης Βορίδης.

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης, μάλιστα, επιβάλλουν την «τραμπική ατζέντα» στα μείζονα θέματα για μια αστική δημοκρατία των δημοκρατικών ελευθεριών, του κράτους δικαίου, της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και κρίσιμων ζητημάτων της εξωτερικής πολιτικής. Και οι δυο στηρίζουν σε οτιδήποτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη όμως να δημιουργεί τη δική του «τραμπική πλατφόρμα» με την οποία θα διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στη μετα-Μητσοτάκη εποχή.

Οι «υπουργοί του ΛΑΟΣ» ωστόσο δεν δρουν χωρίς την συγκατάθεση και πολύ περισσότερο κόντρα στους σχεδιασμούς του πρωθυπουργού. Αντιθέτως του προετοιμάζουν το έδαφος και του ανοίγουν δρόμο για τη μεγάλη στροφή που επιχειρεί. Από «φιλελεύθερος» και «κεντρώος», από οπαδός της Κάμαλα Χάρις και του Τζο Μπάιντεν (θυμηθείτε τη θριαμβευτική του ομιλία στο Κογκρέσο) μετατοπίζεται όλο και δεξιότερα μήπως και κατακτήσει μια τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός, επιζητώντας ταυτόχρονα διακαώς μια συνάντηση με τον Ντ. Τραμπ στο Λευκό Οίκο, για να εμφανιστεί ως αποδεκτός από το νέο «πλανητάρχη»!

Για να παραφράσουμε το παλιό σύνθημα της θρυλικής «Ελευθεροτυπίας», «ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, το ...ΛΑΟΣ στην εξουσία»!