Πληροφορίες για έναν τραυματία μετά τους πυροβολισμούς.

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στον οικισμό Ρομά στο Αλιβέρι Βόλου κατά τη διάρκεια ελέγχου συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπή.

Σύμφωνα με το gegonota news, ένας άνδρας πυροβόλησε εναντίον των συνεργείων με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε μέσα σε μπακάλικο που λειτουργεί στον οικισμό. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους για να περιορίσει την ένταση και να συλλάβει τον δράστη.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν τραυματία από τους πυροβολισμούς, ενώ οι αρχές διερευνούν λεπτομερώς τις συνθήκες του συμβάντος. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη.