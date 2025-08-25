Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Στη Σουηδία ο Βαρθολομαίος - Συνάντηση με Ουλφ Κρίστερσον

Στη Σουηδία ο Βαρθολομαίος - Συνάντηση με Ουλφ Κρίστερσον Φωτογραφία: AP Photo/Francisco Seco
Με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας συναντήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, συναντήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Στοκχόλμη, ενώ παρέστη και απηύθυνε ομιλία στη μεγαλειώδη οικουμενική ακολουθία στον Λουθηρανικό Καθεδρικό Ναό της σουηδικής πρωτεύουσας, παρουσία του βασιλιά Καρόλου 16ου Γουσταύου και του πρωθυπουργού της χώρας, πολλών προσωπικοτήτων από άλλες εκκλησίες και ομολογίες και πλήθους πιστών.

Επίσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, παρακάθισε σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο καταγόμενος από τη Σμύρνη νούντσιος του Βατικανού και αρχιεπίσκοπος Οράγγης, Julio Murat και επισκέφθηκε τον πρέσβευτή της Τουρκίας στη Σουηδία, Γιονέτ Τέζελ, στην πρεσβευτική κατοικία.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Σουηδία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη και μίλησε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου του μητροπολίτη κ. Κλεόπα, με τίτλο «Πολύευκτος Φινφίνης, Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, 1969-1974».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται από την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, στη Σουηδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του αρχιεπισκόπου Ουψάλης και πριμάτου Σουηδίας της Λουθηρανικής Εκκλησίας, Martin Modéus και του ποιμενάρχου των Σκανδιναβικών Χωρών κ. Κλεόπα.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος τέλεσε χθες, 24 Αυγούστου, την ακολουθία των θυρανοιξίων του καθεδρικού ναού Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, μετά την αποπεράτωση των εργασιών εσωτερικής αποκατάστασής του, και χοροστάτησε στη θεία λειτουργία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Σουηδία: Η απίστευτη μετακίνηση της εκκλησίας Κιρούνα - Τη σήκωσαν από τα θεμέλια (Βίντεο)

Σουηδία: Η απίστευτη μετακίνηση της εκκλησίας Κιρούνα - Τη σήκωσαν από τα θεμέλια (Βίντεο)

Διεθνή
Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Διεθνή
Βαρθολομαίος: Ντροπή για το γένος των ανθρώπων όσα συμβαίνουν στη Γάζα

Βαρθολομαίος: Ντροπή για το γένος των ανθρώπων όσα συμβαίνουν στη Γάζα

Ελλάδα
Euro Γυναικών 2025: Θριαμβεύτρια η Σουηδία στο ντέρμπι κορυφής του Γ΄ομίλου στη Γερμανία

Euro Γυναικών 2025: Θριαμβεύτρια η Σουηδία στο ντέρμπι κορυφής του Γ΄ομίλου στη Γερμανία

Αθλητισμός

NETWORK

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

healthstat.gr
Συνταγή: Smoothie με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και λιναρόσπορο για ενέργεια και ευεξία

Συνταγή: Smoothie με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και λιναρόσπορο για ενέργεια και ευεξία

healthstat.gr
Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

healthstat.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr