Νέες πιέσεις στον Νετανιάχου για τη Γάζα: Τι ζητούν ακροδεξιοί και υπερορθόδοξοι

Αυξάνεται διαρκώς η πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς δεν έχουν αποφέρει καρπούς.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι αντιμέτωπος με ολοένα και αυξανόμενες πιέσεις να καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες όμηροι και να σταματήσει ο πόλεμος προτού ο ισραηλινός στρατός ξεκινήσει τις επιχειρήσεις του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Οι ακροδεξιοί πολιτικοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Νετανιάχου τάσσονται κατηγορηματικά κατά της σύναψης συμφωνίας με τη Χαμάς, με μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε σε συγγενείς των ομήρων ότι θα αποχωρήσει από τον συνασπισμό, αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμφωνήσει σε εκεχειρία.

Στο μεταξύ χθες Σάββατο ο ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος Εθνική Ένωση, ο Μπένι Γκαντς, πρότεινε στον Νετανιάχου τον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης, με διάρκεια έξι μηνών, «για τη λύτρωση των ομήρων».

«Καλώ τον Νετανιάχου, τον Γιαΐρ Λάπιντ και τον Άβιγκντορ Λίμπερμαν. Είναι καιρός να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση λύτρωσης των αιχμαλώτων» είπε ο Γκαντς αναφερόμενος στην απελευθέρωση των περίπου πενήντα ομήρων, ζωντανών ή νεκρών, που βρίσκονται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα.

Αφού τα υπερορθόδοξα κόμματα αποχώρησαν από τον κυβερνητικό συνασπισμό τον Ιούλιο, ο Νετανιάχου δεν διαθέτει πλέον απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ και εξαρτάται από τους ακροδεξιούς συμμάχους του, οι οποίοι όμως αρνούνται κάθε συμφωνία με τη Χαμάς και τάσσονται υπέρ της συνέχισης του πολέμου μέχρι την εξάλειψη της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ο Λάπιντ, ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του κεντρώου Γες Ατίντ («Υπάρχει μέλλον»), διαθέτει 24 βουλευτές στο κοινοβούλιο. Ο Λίμπερμαν, του εθνικιστικού κόμματος Ισραέλ Μπεϊτινού («Το Ισραήλ είναι το σπίτι μας»), έχει οκτώ έδρες, όσες και ο Γκαντς. Μαζί με τους 32 βουλευτές του δεξιού κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, τα τρία κόμματα θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού που θα διέθετε πλειοψηφία 72 εδρών στην 120μελή Κνεσέτ.

«Αν ο Νετανιάχου δεν συμφωνήσει, τότε θα ξέρουμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα», τόνισε ο Γκαντς.

Σύμφωνα με παρατηρητές, είναι απίθανο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να αποδεχθεί την πρόταση αυτή.

Ο Γκαντς εξήγησε ότι η κυβέρνηση αυτή θα ξεκινήσει το έργο της καταλήγοντας σε συμφωνία για την επιστροφή των περίπου 50 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, από τους οποίους οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

«Καθήκον του κράτους μας είναι να σώζει τις ζωές των εβραίων και όλων των πολιτών. Κάθε όμηρος που κινδυνεύει να πεθάνει θα μπορούσε να είναι γιος μας, κόρη μας», υπογράμμισε ο Γκαντς.

Στη συνέχεια θα προκηρυχθούν εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2026, σε μια ημερομηνία στην οποία θα συμφωνήσουν όλοι, πρόσθεσε.

Αν και ο Μπένι Γκαντς, πρώην επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, ζήτησε να συναφθεί συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων, δεν κάλεσε να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Οι τρομοκράτες της Χαμάς που ωθούν στη λιμοκτονία τους ομήρους πρέπει να πεθάνουν, όπως οι ναζί. Θα τους κυνηγάμε μέχρι την τελευταία τους ημέρα. Αλλά, πάνω απ’ όλα, θα σώσουμε τους αδελφούς μας», τόνισε.

Εξάλλου ο Γκαντς επεσήμανε ότι αυτή η προσωρινή κυβέρνηση ενότητα θα πρέπει να υιοθετήσει νόμο «για ένα πλαίσιο στρατιωτικής θητείας που θα περιλαμβάνει και τους υπερορθόδοξους αδελφούς μας».

Οι υπερορθόδοξοι εβραίοι σε μεγάλο βαθμό αποφεύγουν τη στρατιωτική θητεία, που είναι υποχρεωτική σε ηλικία 18 ετών στο Ισραήλ για άνδρες και γυναίκες, μια εξαίρεση η οποία προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ των Ισραηλινών, κυρίως σε καιρό πολέμου.

Ο Γκαντς εξήγησε ότι απηύθυνε την έκκληση αυτή χωρίς να έχει ενημερώσει σχετικά προηγουμένως τους ενδιαφερόμενους, ενώ ο Νετανιάχου, ο Λαπίντ και ο Λίμπερμαν ακόμη δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο δημοσίως.

Νέες διαδηλώσεις

Την ίδια ώρα δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν, όπως κάθε Σάββατο βράδυ, στο Τελ Αβίβ ζητώντας από την κυβέρνηση τον τερματισμό του πολέμου και μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Αντί να σώζει ζωές, ο Νετανιάχου καταδικάζει τους ομήρους που παραμένουν εν ζωή στον θάνατο και μας καταδικάζει σε έναν αιώνιο και ανώφελο πόλεμο», δήλωσε ο διαδηλωτής Γιοτάλ Κοέν, αδελφός του Νιμρόντ Κοέν, έναν από τους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα και θεωρείται ότι είναι ακόμη ζωντανός.

«Τα παιδιά μας κρατούνται στη Γάζα εδώ και 687 ημέρες», κατήγγειλε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ ο γιος της οποίας Ματάν απήχθη από τη Χαμάς κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Απευθύνομαι στον λαό του Ισραήλ: ο Νετανιάχου μπορεί να υπογράψει σήμερα συμφωνία και να φέρει πίσω 10 ζωντανούς ομήρους και 18 ορούς», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην πιο πρόσφατη συμφωνία εκεχειρίας, την οποία έχει αποδεχθεί η Χαμάς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχθηκε τη Δευτέρα σχέδιο συμφωνίας το οποίο προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών στη διάρκεια των οποίων θα αφεθούν ελεύθεροι σε δύο στάδια Ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Την Πέμπτη το βράδυ ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ζήτησε τη διεξαγωγή «αμέσως» διαπραγματεύσεων «για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με βάση όρους που αποδέχεται το Ισραήλ», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στην πρόταση των μεσολαβητών.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την αποστολή ομάδας διαπραγματευτών για έναν νέο κύκλο συνομιλιών.