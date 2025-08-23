Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Νέα Υόρκη: Πώς έγινε το δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε από τον Νιαγάρα - 5 νεκροί

Νέα Υόρκη: Πώς έγινε το δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε από τον Νιαγάρα - 5 νεκροί Φωτογραφία: Χ
Πολλοί είναι οι τραυματίες από την ανατροπή του τουριστικού λεωφορείου.

Λεωφορείο το οποίο μετέφερε πάνω από πενήντα τουρίστες, οι οποίοι επέστρεφαν από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, ανάμεσά τους και παιδιά, ανατράπηκε χθες Παρασκευή σε αυτοκινητόδρομο στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Η αστυνομία της πολιτείας διευκρίνισε πως οι τουρίστες είναι στην πλειονότητά τους υπήκοοι Ινδίας, Φιλιππίνων και Κίνας.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στο Μπάφαλο, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών.

{https://x.com/Uncensorednewsw/status/1959119090465046928}

«Πιστεύεται ότι ο οδηγός αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο, αντέδρασε υπερβολικά» και κατέληξε σε τάφρο, είπε αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Υόρκης επιτόπου, ο Αντρέ Ρέι, δίνοντας τον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων. Απέκλεισε το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών.

Ανάμεσα στους τραυματίες δεν υπάρχει κάποιος που να απειλείται η ζωή του, είπε ακόμη ο αστυνομικός.

«Πρόκειται για τουριστικό λεωφορείο που είχε αναχωρήσει από τους καταρράκτες του Νιαγάρα προς τη Νέα Υόρκη όπως νομίζουμε με πάνω από 50 επιβάτες», ανάμεσά τους «γυναίκες, κι επίσης παιδιά», είχε πει νωρίτερα χθες ο Τζέιμς Ο’ Κάλαχαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας.

{https://x.com/tecas2000/status/1958970324353261930}

Το όχημα κατευθυνόταν ανατολικά, λίγο πριν από την έξοδο του Πέμπροουκ, όταν ο οδηγός «έχασε τον έλεγχο» με αποτέλεσμα το όχημα «να καταλήξει σε τάφρο», πρόσθεσε.

Κάποιοι επιβάτες παγιδεύτηκαν και άλλοι «πετάχτηκαν έξω» από το όχημα, πρόσθεσε.

Στην περιοχή στάλθηκαν διερμηνείς, για να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τους τραυματισμένους τουρίστες.

Ο οδηγός, που επέζησε και είναι «καλά», σύμφωνα με τις αρχές, ανακρίθηκε.

{https://x.com/chatnewshub/status/1958988154704187805}

Αξιωματούχος κέντρου υγείας της κομητείας Ίρι, που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο, ανέφερε πως 21 ενήλικοι τραυματίες διακομίστηκαν εκεί.

Συνολικά οκτώ ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν για την αεροδιακομιδή κάποιων από τους τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σύμφωνα με τη Μάργκαρετ Φερεντίνο, πρόεδρο της Mercy Flight, που μίλησε επίσης τηλεφωνικά στο AFP.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, δεν έχασε τη ζωή του παιδί.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ο’ Κάλαχαν είχε κάνει λόγο για τουλάχιστον ένα νεκρό παιδί.

{https://x.com/Breaking911/status/1958987976308138301}

Εκφράζοντας θλίψη μέσω X για το «τραγικό δυστύχημα», η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σημείωσε πως οι υπηρεσίες της συντονίστηκαν «με την αστυνομία της πολιτείας (...) και τοπικούς αξιωματούχους» που συμμετείχαν στην επιχείρηση με σκοπό τη διάσωση και την περίθαλψη των θυμάτων του δυστυχήματος.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Δικαστής εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να παγώσει τη χρηματοδότηση δεκάδων πόλεων «καταφυγίων» για μετανάστες

Δικαστής εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να παγώσει τη χρηματοδότηση δεκάδων πόλεων «καταφυγίων» για μετανάστες

Διεθνή
ΗΠΑ: Δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε από τον Νιαγάρα - «Πολλοί θάνατοι και εγκλωβισμένοι»

ΗΠΑ: Δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε από τον Νιαγάρα - «Πολλοί θάνατοι και εγκλωβισμένοι»

Διεθνή
ΗΠΑ: δικαστήριο διατάσσει τη διάλυση του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» για μετανάστες

ΗΠΑ: δικαστήριο διατάσσει τη διάλυση του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» για μετανάστες

Διεθνή
Θρίλερ στον αέρα: Προσγειώθηκε αεροπλάνο με σπασμένη πτέρυγα φτερού (Βίντεο)

Θρίλερ στον αέρα: Προσγειώθηκε αεροπλάνο με σπασμένη πτέρυγα φτερού (Βίντεο)

Διεθνή

NETWORK

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

healthstat.gr
Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

healthstat.gr
Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr