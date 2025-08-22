Νετανιάχου: Κατάφωρο ψέμα η έκθεση του IPC για τον λιμό στη Γάζα

Παρά τα επίσημα στοιχεία διεθνών οργανισμών ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αμφισβητεί ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα και κάνει λόγο για «εκστρατεία λιμοκτονίας» που ενορχηστρώνεται από τη Χαμάς.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στην έκθεση του IPC, που αναγνώρισε πρώτη φορά συνθήκες λιμού στη Γάζα, λέγοντας πως η δήλωση των Ηνωμένων Εθνών είναι ένα «κατάφωρο ψέμα» και «σύγχρονη συκοφαντία».

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει πολιτική πρόληψης της λιμοκτονίας», αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του στο X. «Οι μόνοι που λιμοκτονούν σκόπιμα στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι».

{https://twitter.com/IsraeliPM/status/1958889579521495144}

Η δήλωση αναφέρει ότι η έκθεση της IPC του ΟΗΕ αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και παραλείπει να αναφέρει την πτώση των τιμών του πετρελαίου, της ζάχαρης, του αλατιού, του αλευριού, της μαγιάς και των ρεβιθιών στη Γάζα, την οποία το γραφείο του Νετανιάχου αποδίδει στην είσοδο ανθρωπιστικών προμηθειών στη Λωρίδα. Η πηγή των πληροφοριών σχετικά με τις τιμές αυτές ωστόσο είναι ασαφής.

Η δήλωση αναφέρει επίσης ότι το αμφιλεγόμενο, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα, καθώς και ΜΚΟ με τη βοήθεια του Ισραήλ, έχουν σερβίρει εκατομμύρια ζεστά γεύματα στους κατοίκους της Γάζας.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί υπεύθυνα, διασφαλίζοντας ότι η βοήθεια θα φτάσει στους πολίτες της Γάζας, καταστρέφοντας παράλληλα τον μηχανισμό τρομοκρατίας της Χαμάς. Η «εκστρατεία λιμοκτονίας» που ενορχηστρώνεται από τη Χαμάς δεν θα μας αποτρέψει από το να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας και να εξαλείψουμε τη Χαμάς» προσθέτει το γραφείο του Νετανιάχου.

{https://twitter.com/IsraeliPM/status/1958889626921279501}

Καταλήγει με τη φράση: «Ο πολιτισμένος κόσμος πρέπει να απαιτήσει δύο πράγματα: την άμεση, άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και την αλήθεια».

{https://twitter.com/IsraeliPM/status/1958889629928628255}

Από την άλλη πλευρά, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επικαλείται στοιχεία του ΟΗΕ, τα οποία αναφέρουν ότι τον Ιούλιο, «από τα 1.012 φορτηγά βοήθειας μόνο 10 έφτασαν στις αποθήκες. Τα υπόλοιπα λεηλατήθηκαν πριν από τη διανομή». Κατηγορεί επίσης τον ΟΗΕ ότι αρνήθηκε να παραδώσει «εκατοντάδες παλέτες τροφίμων» από το πέρασμα Kerem Shalom.

Επικαλούμενο στοιχεία από τον Συντονιστή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη του Υπουργείου Άμυνας, αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει διευκολύνει την είσοδο εκατομμυρίων τόνων βοήθειας στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου. Παραδέχεται ωστόσο ότι υπήρξαν «προσωρινές ελλείψεις» ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα «τις οποίες το Ισραήλ ξεπέρασε με ρίψεις από αέρος, θαλάσσιες παραδόσεις, ασφαλείς οδούς μεταφοράς και σημεία διανομής που επανδρώνονταν από αμερικανικές εταιρείες». Κατηγορεί για τις ελλείψεις αυτές τις «συστηματικές κλοπές της Χαμάς».

Η δήλωση ωστόσο, δεν αναφέρει τον 11εβδομάδων αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας που επέβαλε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μετά την κατάρρευση της τελευταίας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στις 2 Μαρτίου.

Με πληροφορίες των Times of Israel