Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ο Νετανιάχου μιλά για διαπραγματεύσεις, την ώρα που προχωρά στην κατάληψη της Γάζας

Ο Νετανιάχου μιλά για διαπραγματεύσεις, την ώρα που προχωρά στην κατάληψη της Γάζας Φωτογραφία: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP
Καμία αναφορά στη νέα πρόταση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, που αποδέχθηκε η Χαμάς.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα «ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις» για την απελευθέρωση των ομήρων, την ώρα που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχωρούν για την κατάληψη της Γάζας.

Απευθυνόμενος σε στρατιώτες στον παλαιστινιακό θύλακα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε πως απόψε θα συναντηθεί με τους στρατιωτικούς διοικητές, προκειμένου να εγκριθούν τα σχέδια για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς.

«Ταυτόχρονα, έδωσα οδηγίες για να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ. Βρισκόμαστε σε φάση λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονιστική αποκάλυψη: Το 83% των νεκρών στη Γάζα είναι άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία των IDF

Συγκλονιστική αποκάλυψη: Το 83% των νεκρών στη Γάζα είναι άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία των IDF

Διεθνή

Στο μήνυμά του, ο Νετανιάχου δεν έκανε καμία αναφορά στην πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα, που του υπέβαλαν η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ. Η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως αποδέχεται την πρόταση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν την πίεση στην πόλη της Γάζας, με σφοδρούς βομβαρδισμούς. Την Τετάρτη, ο στρατός κάλεσε 60.000 εφέδρους, ένδειξη ότι η κυβέρνηση προχωρά στο σχέδιο κατάληψης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Μέχρι να παρουσιαστούν για υπηρεσία οι έφεδροι- κάτι που ίσως να πάρει αρκετές εβδομάδες- οι μεσολαβητές έχουν κάποιο χρόνο στη διάθεσή τους, για την πρόταση εκεχειρίας, την οποία αποδέχθηκε η Χαμάς.

Η πρόταση προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων από τη Γάζα και παράδοση 18 νεκρών που κρατά η Χαμάς. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα πρέπει να αποφυλακίσει περίπου 200 Παλαιστίνιους. Το Ισραήλ απαιτεί να απελευθερωθούν όλοι μαζί οι περίπου 50 όμηροι που είναι στη Γάζα και εκτιμά ότι τουλάχιστον 20 από αυτούς είναι εν ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP, Reuters

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Τι θα συμβεί στον μεταβολισμό σας αν πίνετε καφέ κάθε μέρα

Τι θα συμβεί στον μεταβολισμό σας αν πίνετε καφέ κάθε μέρα

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Νέα Αριστερά: Οι 5 προτάσεις Χαρίτση για το Ισραήλ

Νέα Αριστερά: Οι 5 προτάσεις Χαρίτση για το Ισραήλ

Πολιτική
Συγκλονιστική αποκάλυψη: Το 83% των νεκρών στη Γάζα είναι άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία των IDF

Συγκλονιστική αποκάλυψη: Το 83% των νεκρών στη Γάζα είναι άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία των IDF

Διεθνή
Μάντζος: Άμεσα ειδική συζήτηση στη Βουλή για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους

Μάντζος: Άμεσα ειδική συζήτηση στη Βουλή για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους

Πολιτική
Αλέξης Χαρίτσης: Ζητά κυρώσεις στο Ισραήλ, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση

Αλέξης Χαρίτσης: Ζητά κυρώσεις στο Ισραήλ, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση

Πολιτική

NETWORK

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

ienergeia.gr
Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

healthstat.gr
Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

healthstat.gr
Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

ienergeia.gr
Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

ienergeia.gr
Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

ienergeia.gr
Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

healthstat.gr
Τι θα συμβεί στον μεταβολισμό σας αν πίνετε καφέ κάθε μέρα

Τι θα συμβεί στον μεταβολισμό σας αν πίνετε καφέ κάθε μέρα

healthstat.gr