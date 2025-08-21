Ο Νετανιάχου μιλά για διαπραγματεύσεις, την ώρα που προχωρά στην κατάληψη της Γάζας

Καμία αναφορά στη νέα πρόταση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, που αποδέχθηκε η Χαμάς.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα «ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις» για την απελευθέρωση των ομήρων, την ώρα που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχωρούν για την κατάληψη της Γάζας.

Απευθυνόμενος σε στρατιώτες στον παλαιστινιακό θύλακα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε πως απόψε θα συναντηθεί με τους στρατιωτικούς διοικητές, προκειμένου να εγκριθούν τα σχέδια για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς.

«Ταυτόχρονα, έδωσα οδηγίες για να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ. Βρισκόμαστε σε φάση λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε.

Στο μήνυμά του, ο Νετανιάχου δεν έκανε καμία αναφορά στην πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα, που του υπέβαλαν η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ. Η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως αποδέχεται την πρόταση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν την πίεση στην πόλη της Γάζας, με σφοδρούς βομβαρδισμούς. Την Τετάρτη, ο στρατός κάλεσε 60.000 εφέδρους, ένδειξη ότι η κυβέρνηση προχωρά στο σχέδιο κατάληψης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Μέχρι να παρουσιαστούν για υπηρεσία οι έφεδροι- κάτι που ίσως να πάρει αρκετές εβδομάδες- οι μεσολαβητές έχουν κάποιο χρόνο στη διάθεσή τους, για την πρόταση εκεχειρίας, την οποία αποδέχθηκε η Χαμάς.

Η πρόταση προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων από τη Γάζα και παράδοση 18 νεκρών που κρατά η Χαμάς. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα πρέπει να αποφυλακίσει περίπου 200 Παλαιστίνιους. Το Ισραήλ απαιτεί να απελευθερωθούν όλοι μαζί οι περίπου 50 όμηροι που είναι στη Γάζα και εκτιμά ότι τουλάχιστον 20 από αυτούς είναι εν ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP, Reuters