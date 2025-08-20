«Τα άρματα του Γεδεών Β'» - Σε δύο φάσεις η κατάληψη της Γάζας (Εικόνες & Βίντεο)

Τα στρατεύματα έχουν φτάσει στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε την Τρίτη ότι μέχρι την Παρασκευή οι διαμεσολαβητές για την πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα, θα έχουν την απάντησή του. Αλλά τα σχέδιά του προφανώς άλλαξαν και την Τετάρτη ξεκίνησε η πρώτη φάση του σχεδίου του για πλήρη κατάληψη και κατοχή της πόλης της Γάζας.

Παρά το γεγονός ότι η Χαμάς έχει ήδη από τη Δευτέρα αποδεχθεί την πρόταση για 60ήμερη εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων, ο Νετανιάχου φαίνεται ακλόνητος στη δέσμευσή του να μην αφήσει περιθώριο, ειδικά στον απόηχο αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από διάφορες χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς κλπ. Την ίδια ώρα, εγκρίθηκε το σχέδιο Ε1, αυτό που είχε παγώσει για χρόνια από πολλές αμερικανικές κυβερνήσεις. Αλλά όχι πια. Το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε στον «πάγο» από το 2012, προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ είχε παγώσει το σχέδιο ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των ΗΠΑ, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που το θεώρησαν απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Σε δύο φάσεις η κατοχή

Η πλήρη κατάληψη της Γάζας από τα ισραηλινά στρατεύματα - σε μία επιχείρηση που έχει πάρει την ονομασία «Τα αρμάτα του Γεδεών»- θα γίνει σε δύο φάσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι NYT. Δύο άλλοι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επιχείρηση θα εξελιχθεί τμηματικά. Αρχικά, τα στρατεύματα θα περικυκλώσουν την πόλη της Γάζας, επιτρέποντας παράλληλα στον πληθυσμό να κινηθεί νότια, περνώντας ωστόσο από σημεία ελέγχου για να αποτρέψουν τη διαφυγή Παλαιστινίων μαχητών. Στη συνέχεια, τα ισραηλινά στρατεύματα θα μπουν με τη βία.

{https://www.youtube.com/watch?v=FpzUiiI4w84}

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους την Τετάρτη δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα σχέδια του στρατού, θα ζητηθεί από 50.000 επιπλέον έφεδρους να παρουσιαστούν για υπηρεσία τον Σεπτέμβριο. Σκοπός είναι να συμπληρώσουν άλλους στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα μεταβούν στην Πόλη της Γάζας. Αυτό θα ανεβάσει τον συνολικό αριθμό των εφέδρων που θα κληθούν σε 120.000. Σε ό,τι αφορά στους εφέδρους που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία, το πιθανότερο σενάριο είναι να παραταθεί η αποστολή τους, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανασκεύασε τον αριθμό λέγοντας ότι 60.000 νέοι έφεδροι θα κληθούν σε υπηρεσία και 20.000 έφεδροι θα έχουν παράταση των εντολών τους.

«Έχουμε ξεκινήσει τις προκαταρκτικές ενέργειες και τα αρχικά στάδια της επίθεσης στην πόλη της Γάζας, και ήδη τώρα οι δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού (IDF) κρατούν θέσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας», δήλωσε η εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντεφρίν σε δημοσιογράφους την Τετάρτη.

«Θα εντείνουμε τις επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, το πολιτικό και στρατιωτικό προπύργιο της τρομοκρατικής οργάνωσης» πρόσθεσε ενώ τόνισε ότι για να «ελαχιστοποιηθέι η ζημιά στους πολίτες», οι IDF θα τους προειδοποιήσουν ώστε να τους επιτρέψουν να εκκενώσουν.

«Συνεχίζουμε να επιτρέπουμε την ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Λωρίδας και μάλιστα την επεκτείνουμε - με πρόσθετα κεντρικά σημεία διανομής βοήθειας», συμπλήρωσε.

«Τα κατορθώματα» των IDF

Σε ανάρτησή τους οι IDF επιβεβαίωσαν την είδηση, παραθέτοντας τα «επιτεύγματά τους» μέχρι τώρα, τα οποία κατά τον Ισραηλινό στρατό όμως αιτιολογούν και την εφαρμογή της κάθαρσης της πόλης της Γάζας.

«Από την ανανέωση των χερσαίων επιχειρήσεων, τα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού έχουν επιτύχει:

- Επιχειρησιακό έλεγχος άνω του 75% της Γάζας, πλήγμα στις δυνατότητες και τις τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς, υποβάθμιση της ιεραρχίας της διοίκησής της και δυνατότητα επέκτασης των επιχειρήσεων στον Ισραηλινό Στρατό.

- Εξάλειψη περίπου 2.000 τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων διοικητών της Χαμάς που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

- Επιθέσεις σε περίπου 10.000 τρομοκρατικούς στόχους από αέρος, ξηράς και θάλασσα, διαλύοντας τις στρατιωτικές υποδομές, τις αποθήκες όπλων και τα υπόγεια δίκτυα της Χαμάς.

Στην ίδια ανάρτηση σημειώνουν ότι «Πέντε μεραρχίες των IDF επιχειρούν ταυτόχρονα σε όλη τη Γάζα, διαλύοντας τρομοκρατικές σήραγγες, εξαλείφοντας τρομοκρατικούς πυρήνες και εξουδετερώνοντας οχυρά της Χαμάς πάνω και κάτω από το έδαφος».

«Αυτά τα επιτεύγματα δημιούργησαν τις συνθήκες για να εντείνουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις την πίεση στη Χαμάς, να πλήξουν τις εναπομείνασες δυνατότητές της και να θέσουν τις βάσεις για τα επόμενα στάδια της επιχείρησης» έγραψαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις επιβεβαιώνοντας ότι ξεκίνησε το σχέδιο για κατάληψη της πόλης της Γάζας και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων που μένουν εκεί.

{https://twitter.com/IDF/status/1958212469375357260}

Στα περίχωρα της πόλης τα στρατεύματα

Τα στρατεύματα έχουν φτάσει στα περίχωρα της πόλης και στη νότια Γάζα μεταφέρονται σκηνές για τους εκτοπισμένους Παλαιστινίους, δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί σύμφωνα με το στρατιωτικό πρωτόκολλο.

«Σας δίνω εντολή να χρησιμοποιήσετε όλα τα εργαλεία και όλη τη δύναμη για να χτυπήσετε τον εχθρό μέχρι να υποταχθεί και να προστατεύσετε τους στρατιώτες του IDF», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς στα στρατεύματα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου του.

{https://twitter.com/Israel_katz/status/1958229595238596712}

Ισραηλινός αξιωματούχος περιέγραψε την στρατιωτική επιχείρηση ως «σταδιακή, ακριβής και στοχευμένη», λέγοντας ότι θα επεκταθεί σε περιοχές της πόλης της Γάζας όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες δεν είχαν βρεθεί προηγουμένως κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ακόμα και μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, η πόλη και οι γύρω γειτονιές της παραμένουν προπύργιο για τους μαχητές της Χαμάς και την κυβέρνηση των μαχητών, πρόσθεσε.

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Ο Νετανιάχου ωστόσο δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τους ακροδεξιούς πολιτικούς συμμάχους του να απορρίψει την πρόταση για 60ήμερη εκεχειρία με τη Χαμάς, η οποία έχει χαρακτηριστεί «μερική συμφωνία», επειδή δεν θα οδηγήσει ούτε στην άμεση απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, ούτε στον τερματισμό του πολέμου. Τους δύο βασικούς του στόχους, κατά τον ίδιο.

Βέβαια αυτό που επισημαίνουν οι αναλυτές είναι ότι οι όροι που το Ισραήλ τώρα καθυστερεί να αποδεχθεί είναι παρόμοιοι με αυτούς που έχει αποδεχτεί στο παρελθόν.

Μια προηγούμενη πρόταση, την οποία είχε αποδεχθεί τον Ιούλιο το Ισραήλ, σύμφωνα με τον Τραμπ, ζητούσε την απελευθέρωση 10 εν ζωή ομήρων και των σορών 18 άλλων σε διάστημα 60 ημερών με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους. Πιστεύεται ότι έως και 20 όμηροι εξακολουθούν να είναι ζωντανοί, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Οι σοροί 30 άλλων, λένε, παραμένουν επίσης στη Γάζα.

Πολλοί Ισραηλινοί ωστόσο φοβούνται ότι με την έναρξη της επιχείρησης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, η Χαμάς θα σκοτώσει τους υπόλοιπους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται εκεί. Οι οικογένειες των ομήρων απαίτησαν την Τετάρτη συνάντηση με τον κ. Κατζ, τον υπουργό Άμυνας, και τον αρχηγό του στρατού, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

«Η έγκριση σχεδίων για την κατοχή της Γάζας, ενώ υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι που περιμένει την έγκριση του Νετανιάχου, είναι η ουσία της τορπιλισμού της και ένα μαχαίρωμα στην καρδιά των οικογενειών και του κοινού στο Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της μια ομάδα που εκπροσωπεί τους συγγενείς των ομήρων.

«Όλοι γνωρίζουν ότι οι συνθήκες είναι ώριμες για μια συμφωνία και είναι στα χέρια σας», ανέφερε η δήλωση, απευθυνόμενη στον κ. Νετανιάχου.

Με πληροφορίες των NYT/BBC/Reuters





