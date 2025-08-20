Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

«Τα άρματα του Γεδεών Β'» - Σε δύο φάσεις η κατάληψη της Γάζας (Εικόνες & Βίντεο)

«Τα άρματα του Γεδεών Β&#039;» - Σε δύο φάσεις η κατάληψη της Γάζας (Εικόνες &amp; Βίντεο) Φωτογραφία: AP/Maya Levin
Τα στρατεύματα έχουν φτάσει στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε την Τρίτη ότι μέχρι την Παρασκευή οι διαμεσολαβητές για την πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα, θα έχουν την απάντησή του. Αλλά τα σχέδιά του προφανώς άλλαξαν και την Τετάρτη ξεκίνησε η πρώτη φάση του σχεδίου του για πλήρη κατάληψη και κατοχή της πόλης της Γάζας.

Παρά το γεγονός ότι η Χαμάς έχει ήδη από τη Δευτέρα αποδεχθεί την πρόταση για 60ήμερη εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων, ο Νετανιάχου φαίνεται ακλόνητος στη δέσμευσή του να μην αφήσει περιθώριο, ειδικά στον απόηχο αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από διάφορες χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς κλπ. Την ίδια ώρα, εγκρίθηκε το σχέδιο Ε1, αυτό που είχε παγώσει για χρόνια από πολλές αμερικανικές κυβερνήσεις. Αλλά όχι πια. Το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε στον «πάγο» από το 2012, προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ είχε παγώσει το σχέδιο ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των ΗΠΑ, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που το θεώρησαν απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Σε δύο φάσεις η κατοχή

Η πλήρη κατάληψη της Γάζας από τα ισραηλινά στρατεύματα - σε μία επιχείρηση που έχει πάρει την ονομασία «Τα αρμάτα του Γεδεών»- θα γίνει σε δύο φάσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι NYT. Δύο άλλοι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επιχείρηση θα εξελιχθεί τμηματικά. Αρχικά, τα στρατεύματα θα περικυκλώσουν την πόλη της Γάζας, επιτρέποντας παράλληλα στον πληθυσμό να κινηθεί νότια, περνώντας ωστόσο από σημεία ελέγχου για να αποτρέψουν τη διαφυγή Παλαιστινίων μαχητών. Στη συνέχεια, τα ισραηλινά στρατεύματα θα μπουν με τη βία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Reuters: Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πρώτα στάδια για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας

Reuters: Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πρώτα στάδια για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας

Διεθνή

{https://www.youtube.com/watch?v=FpzUiiI4w84}

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους την Τετάρτη δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα σχέδια του στρατού, θα ζητηθεί από 50.000 επιπλέον έφεδρους να παρουσιαστούν για υπηρεσία τον Σεπτέμβριο. Σκοπός είναι να συμπληρώσουν άλλους στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα μεταβούν στην Πόλη της Γάζας. Αυτό θα ανεβάσει τον συνολικό αριθμό των εφέδρων που θα κληθούν σε 120.000. Σε ό,τι αφορά στους εφέδρους που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία, το πιθανότερο σενάριο είναι να παραταθεί η αποστολή τους, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

gaza1_a6881.jpg

Αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανασκεύασε τον αριθμό λέγοντας ότι 60.000 νέοι έφεδροι θα κληθούν σε υπηρεσία και 20.000 έφεδροι θα έχουν παράταση των εντολών τους.

«Έχουμε ξεκινήσει τις προκαταρκτικές ενέργειες και τα αρχικά στάδια της επίθεσης στην πόλη της Γάζας, και ήδη τώρα οι δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού (IDF) κρατούν θέσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας», δήλωσε η εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντεφρίν σε δημοσιογράφους την Τετάρτη.
«Θα εντείνουμε τις επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, το πολιτικό και στρατιωτικό προπύργιο της τρομοκρατικής οργάνωσης» πρόσθεσε ενώ τόνισε ότι για να «ελαχιστοποιηθέι η ζημιά στους πολίτες», οι IDF θα τους προειδοποιήσουν ώστε να τους επιτρέψουν να εκκενώσουν.

«Συνεχίζουμε να επιτρέπουμε την ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Λωρίδας και μάλιστα την επεκτείνουμε - με πρόσθετα κεντρικά σημεία διανομής βοήθειας», συμπλήρωσε.

«Τα κατορθώματα» των IDF

Σε ανάρτησή τους οι IDF επιβεβαίωσαν την είδηση, παραθέτοντας τα «επιτεύγματά τους» μέχρι τώρα, τα οποία κατά τον Ισραηλινό στρατό όμως αιτιολογούν και την εφαρμογή της κάθαρσης της πόλης της Γάζας.

«Από την ανανέωση των χερσαίων επιχειρήσεων, τα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού έχουν επιτύχει:

- Επιχειρησιακό έλεγχος άνω του 75% της Γάζας, πλήγμα στις δυνατότητες και τις τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς, υποβάθμιση της ιεραρχίας της διοίκησής της και δυνατότητα επέκτασης των επιχειρήσεων στον Ισραηλινό Στρατό.
- Εξάλειψη περίπου 2.000 τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων διοικητών της Χαμάς που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων κατά του Ισραήλ.
- Επιθέσεις σε περίπου 10.000 τρομοκρατικούς στόχους από αέρος, ξηράς και θάλασσα, διαλύοντας τις στρατιωτικές υποδομές, τις αποθήκες όπλων και τα υπόγεια δίκτυα της Χαμάς.

gaza3_7594a.jpg

Στην ίδια ανάρτηση σημειώνουν ότι «Πέντε μεραρχίες των IDF επιχειρούν ταυτόχρονα σε όλη τη Γάζα, διαλύοντας τρομοκρατικές σήραγγες, εξαλείφοντας τρομοκρατικούς πυρήνες και εξουδετερώνοντας οχυρά της Χαμάς πάνω και κάτω από το έδαφος».

«Αυτά τα επιτεύγματα δημιούργησαν τις συνθήκες για να εντείνουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις την πίεση στη Χαμάς, να πλήξουν τις εναπομείνασες δυνατότητές της και να θέσουν τις βάσεις για τα επόμενα στάδια της επιχείρησης» έγραψαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις επιβεβαιώνοντας ότι ξεκίνησε το σχέδιο για κατάληψη της πόλης της Γάζας και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων που μένουν εκεί.

{https://twitter.com/IDF/status/1958212469375357260}

Στα περίχωρα της πόλης τα στρατεύματα

Τα στρατεύματα έχουν φτάσει στα περίχωρα της πόλης και στη νότια Γάζα μεταφέρονται σκηνές για τους εκτοπισμένους Παλαιστινίους, δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί σύμφωνα με το στρατιωτικό πρωτόκολλο.

«Σας δίνω εντολή να χρησιμοποιήσετε όλα τα εργαλεία και όλη τη δύναμη για να χτυπήσετε τον εχθρό μέχρι να υποταχθεί και να προστατεύσετε τους στρατιώτες του IDF», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς στα στρατεύματα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου του.

{https://twitter.com/Israel_katz/status/1958229595238596712}

Ισραηλινός αξιωματούχος περιέγραψε την στρατιωτική επιχείρηση ως «σταδιακή, ακριβής και στοχευμένη», λέγοντας ότι θα επεκταθεί σε περιοχές της πόλης της Γάζας όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες δεν είχαν βρεθεί προηγουμένως κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ακόμα και μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, η πόλη και οι γύρω γειτονιές της παραμένουν προπύργιο για τους μαχητές της Χαμάς και την κυβέρνηση των μαχητών, πρόσθεσε.

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Ο Νετανιάχου ωστόσο δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τους ακροδεξιούς πολιτικούς συμμάχους του να απορρίψει την πρόταση για 60ήμερη εκεχειρία με τη Χαμάς, η οποία έχει χαρακτηριστεί «μερική συμφωνία», επειδή δεν θα οδηγήσει ούτε στην άμεση απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, ούτε στον τερματισμό του πολέμου. Τους δύο βασικούς του στόχους, κατά τον ίδιο.

gaza2_14a3f.jpg

Βέβαια αυτό που επισημαίνουν οι αναλυτές είναι ότι οι όροι που το Ισραήλ τώρα καθυστερεί να αποδεχθεί είναι παρόμοιοι με αυτούς που έχει αποδεχτεί στο παρελθόν.

Μια προηγούμενη πρόταση, την οποία είχε αποδεχθεί τον Ιούλιο το Ισραήλ, σύμφωνα με τον Τραμπ, ζητούσε την απελευθέρωση 10 εν ζωή ομήρων και των σορών 18 άλλων σε διάστημα 60 ημερών με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους. Πιστεύεται ότι έως και 20 όμηροι εξακολουθούν να είναι ζωντανοί, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Οι σοροί 30 άλλων, λένε, παραμένουν επίσης στη Γάζα.

Πολλοί Ισραηλινοί ωστόσο φοβούνται ότι με την έναρξη της επιχείρησης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, η Χαμάς θα σκοτώσει τους υπόλοιπους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται εκεί. Οι οικογένειες των ομήρων απαίτησαν την Τετάρτη συνάντηση με τον κ. Κατζ, τον υπουργό Άμυνας, και τον αρχηγό του στρατού, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

israil5_a163b.jpg

«Η έγκριση σχεδίων για την κατοχή της Γάζας, ενώ υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι που περιμένει την έγκριση του Νετανιάχου, είναι η ουσία της τορπιλισμού της και ένα μαχαίρωμα στην καρδιά των οικογενειών και του κοινού στο Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της μια ομάδα που εκπροσωπεί τους συγγενείς των ομήρων.

«Όλοι γνωρίζουν ότι οι συνθήκες είναι ώριμες για μια συμφωνία και είναι στα χέρια σας», ανέφερε η δήλωση, απευθυνόμενη στον κ. Νετανιάχου.

Με πληροφορίες των NYT/BBC/Reuters



Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης - Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς προοδευτικών κομμάτων

Αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης - Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς προοδευτικών κομμάτων

Πολιτική
Reuters: Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πρώτα στάδια για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας

Reuters: Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πρώτα στάδια για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας

Διεθνή
Το Ισραήλ καλεί 60.000 εφέδρους για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας

Το Ισραήλ καλεί 60.000 εφέδρους για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας

Διεθνή
Σπαρακτικό βίντεο από Γάζα: Παιδιά που έχασαν τους γονείς τους αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια

Σπαρακτικό βίντεο από Γάζα: Παιδιά που έχασαν τους γονείς τους αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια

Διεθνή

NETWORK

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr

Οι 10 τροφές που εξισορροπούν τις ορμόνες στις γυναίκες

healthstat.gr
Τα 7 ροφήματα που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί σας

Τα 7 ροφήματα που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί σας

healthstat.gr
Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

healthstat.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr