Reuters: Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πρώτα στάδια για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας

Τα σχέδια των IDF για την κατάληψη της πόλης της Γάζας ωστόσο, πρόκειται να παρουσιαστούν στον Νετανιάχου την Πέμπτη, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους του Ισραήλ.

Το Ισραήλ πέρασε στα πρώτα στάδια της σχεδιαζόμενης επίθεσής του στην πόλη της Γάζας μετά από μια σύγκρουση με τη Χαμάς και ήδη έχει υπό τον έλεγχό του τα περίχωρα της πόλης, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντεφρίν σε δημοσιογράφους, μεταδίδει το Reuters.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να «συντομεύσει τα χρονοδιαγράμματα για την κατάληψη των τελευταίων τρομοκρατικών οχυρών και για την ήττα της Χαμάς», μιλώντας για την επερχόμενη επίθεση των IDF στην πόλη της Γάζας.

«Ο πρωθυπουργός εκφράζει τη βαθιά του εκτίμηση στους εφέδρους μαχητές που κινητοποιήθηκαν και στις οικογένειές τους, καθώς και σε όλους τους στρατιώτες των IDF», πρόσθεσε το γραφείο του.

{https://twitter.com/N12News/status/1958215225091453239}

Τα σχέδια των IDF για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας πρόκειται να παρουσιαστούν στον Νετανιάχου την Πέμπτη, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους ενώ το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει απαντήσει στους διεθνείς διαμεσολαβητές για την πρόταση 60ήμερες εκεχειρίας, την οποία η Χαμάς έχει αποδεχθεί από τη Δευτέρα.

60.000 έφεδροι για την πλήρη κατάληψη της πόλης Γάζας

Ήδη από το μεσημέρι της Τετάρτης είχε γίνει γνωστό ότι το Ισραήλ θα καλέσει περίπου 60.000 εφέδρους για να συμμετάσχουν στην σχεδιαζόμενη κατάληψη και πλήρη κατοχή της πόλης της Γάζας, αλλά οι περισσότερες δυνάμεις που θα επιχειρούν στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Λωρίδας της Γάζας θα είναι εν ενεργεία στρατιώτες.

Οι κλήσεις αναμένεται να σταλούν τις επόμενες ημέρες και οι έφεδροι θα πρέπει να παρουσιαστούν για υπηρεσία τον Σεπτέμβριο, δήλωσε την Τετάρτη Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

«Τα περισσότερα από τα στρατεύματα που θα κινητοποιηθούν σε αυτό το νέο στάδιο θα είναι εν ενεργεία και όχι έφεδροι», σημείωσε.

Την είδηση επιβεβαίωσαν οι IDF με ανακοίνωσή τους, που έλεγε ότι οι διαταγές για την κλήση 60.000 εφέδρων εκδόθηκαν την Τετάρτη στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την «επόμενη φάση της Επιχείρησης «Τα Άρματα του Γεδεών» - την επίθεση που ξεκίνησε τον Μάιο. Επιπλέον, 20.000 έφεδροι που είχαν ήδη κληθεί, θα λάβουν ειδοποίηση που θα παρατείνει τις τρέχουσες διαταγές τους, πρόσθεσαν.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ανώτεροι διοικητές ενέκριναν το σχέδιο για μια «σταδιακή» και «ακριβή» επιχείρηση μέσα και γύρω από την πόλη της Γάζας, και ότι ο αρχηγός του επιτελείου, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αναμένεται να τις οριστικοποιήσει τις επόμενες ημέρες. Πέντε μεραρχίες αναμένεται να συμμετάσχουν στην επίθεση, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ωστόσο υπάρχουν και εσωτερικές αντιδράσεις με τους υπερορθόδοξους Εβραίους να αρνούνται να υπηρετήσουν στον στρατό. Την Τρίτη για μία ακόμα φορά απέκλεισαν δρόμο και διαμαρτυρήθηκαν για την εν δυνάμει στράτευσή τους.