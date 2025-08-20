Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Reuters: Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πρώτα στάδια για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας

Reuters: Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πρώτα στάδια για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας Φωτογραφία: AP/Maya Levin
Τα σχέδια των IDF για την κατάληψη της πόλης της Γάζας ωστόσο, πρόκειται να παρουσιαστούν στον Νετανιάχου την Πέμπτη, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους του Ισραήλ.

Το Ισραήλ πέρασε στα πρώτα στάδια της σχεδιαζόμενης επίθεσής του στην πόλη της Γάζας μετά από μια σύγκρουση με τη Χαμάς και ήδη έχει υπό τον έλεγχό του τα περίχωρα της πόλης, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντεφρίν σε δημοσιογράφους, μεταδίδει το Reuters.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να «συντομεύσει τα χρονοδιαγράμματα για την κατάληψη των τελευταίων τρομοκρατικών οχυρών και για την ήττα της Χαμάς», μιλώντας για την επερχόμενη επίθεση των IDF στην πόλη της Γάζας.

«Ο πρωθυπουργός εκφράζει τη βαθιά του εκτίμηση στους εφέδρους μαχητές που κινητοποιήθηκαν και στις οικογένειές τους, καθώς και σε όλους τους στρατιώτες των IDF», πρόσθεσε το γραφείο του.

{https://twitter.com/N12News/status/1958215225091453239}

Τα σχέδια των IDF για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας πρόκειται να παρουσιαστούν στον Νετανιάχου την Πέμπτη, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους ενώ το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει απαντήσει στους διεθνείς διαμεσολαβητές για την πρόταση 60ήμερες εκεχειρίας, την οποία η Χαμάς έχει αποδεχθεί από τη Δευτέρα.

60.000 έφεδροι για την πλήρη κατάληψη της πόλης Γάζας

Ήδη από το μεσημέρι της Τετάρτης είχε γίνει γνωστό ότι το Ισραήλ θα καλέσει περίπου 60.000 εφέδρους για να συμμετάσχουν στην σχεδιαζόμενη κατάληψη και πλήρη κατοχή της πόλης της Γάζας, αλλά οι περισσότερες δυνάμεις που θα επιχειρούν στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Λωρίδας της Γάζας θα είναι εν ενεργεία στρατιώτες.

Οι κλήσεις αναμένεται να σταλούν τις επόμενες ημέρες και οι έφεδροι θα πρέπει να παρουσιαστούν για υπηρεσία τον Σεπτέμβριο, δήλωσε την Τετάρτη Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

«Τα περισσότερα από τα στρατεύματα που θα κινητοποιηθούν σε αυτό το νέο στάδιο θα είναι εν ενεργεία και όχι έφεδροι», σημείωσε.

Την είδηση επιβεβαίωσαν οι IDF με ανακοίνωσή τους, που έλεγε ότι οι διαταγές για την κλήση 60.000 εφέδρων εκδόθηκαν την Τετάρτη στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την «επόμενη φάση της Επιχείρησης «Τα Άρματα του Γεδεών» - την επίθεση που ξεκίνησε τον Μάιο. Επιπλέον, 20.000 έφεδροι που είχαν ήδη κληθεί, θα λάβουν ειδοποίηση που θα παρατείνει τις τρέχουσες διαταγές τους, πρόσθεσαν.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ανώτεροι διοικητές ενέκριναν το σχέδιο για μια «σταδιακή» και «ακριβή» επιχείρηση μέσα και γύρω από την πόλη της Γάζας, και ότι ο αρχηγός του επιτελείου, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αναμένεται να τις οριστικοποιήσει τις επόμενες ημέρες. Πέντε μεραρχίες αναμένεται να συμμετάσχουν στην επίθεση, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ωστόσο υπάρχουν και εσωτερικές αντιδράσεις με τους υπερορθόδοξους Εβραίους να αρνούνται να υπηρετήσουν στον στρατό. Την Τρίτη για μία ακόμα φορά απέκλεισαν δρόμο και διαμαρτυρήθηκαν για την εν δυνάμει στράτευσή τους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Το Ισραήλ καλεί 60.000 εφέδρους για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας

Το Ισραήλ καλεί 60.000 εφέδρους για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας

Διεθνή
Σπαρακτικό βίντεο από Γάζα: Παιδιά που έχασαν τους γονείς τους αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια

Σπαρακτικό βίντεο από Γάζα: Παιδιά που έχασαν τους γονείς τους αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια

Διεθνή
«Πράσινο φως» στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας, το Ισραήλ επιστράτευσε 60.000 εφέδρους

«Πράσινο φως» στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας, το Ισραήλ επιστράτευσε 60.000 εφέδρους

Διεθνή
Γαλλία: «Απαράδεκτη» η κατηγορία Νετανιάχου ότι ο Μακρόν τρέφει τον αντισημιτισμό

Γαλλία: «Απαράδεκτη» η κατηγορία Νετανιάχου ότι ο Μακρόν τρέφει τον αντισημιτισμό

Διεθνή

NETWORK

Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

healthstat.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

healthstat.gr
Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

healthstat.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr