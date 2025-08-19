Games
Νέα Υόρκη: Πέντε νεκροί και 14 σε νοσοκομεία από λεγεωνέλλωση- «Ένοχα» τα κλιματιστικά

Νέα Υόρκη: Πέντε νεκροί και 14 σε νοσοκομεία από λεγεωνέλλωση- «Ένοχα» τα κλιματιστικά Φωτογραφία: UNSPLASH
Οι υγειονομικές αρχές στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης «ενοχοποιούν» τα κλιματιστικά συστήματα για την εξάπλωση του βακτηριδίου.

Πέντε άνθρωποι πέθαναν στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης αφού προσβλήθηκαν από λεγεωνέλλωση, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες.

Άλλοι 14 νοσηλεύονται με το ίδιο βακτήριο. Οι αρχές «ενοχοποιούν» τα κλιματιστικά συστήματα για την εξάπλωσή του.Συνολικά 108 κρούσματα έχουν καταγραφεί στο Χάρλεμ, υπογράμμισε η υπηρεσία Υγείας του δήμου, διευκρινίζοντας ότι το βακτήριο εντοπίστηκε σε ψυκτικούς πύργους.

Η λεγεωνέλλωση είναι μια σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού που οφείλεται σε βακτήρια του γένους λεγεωνέλλα. Το ποσοστό θνησιμότητας όσων προσβάλλονται φτάνει το 9%. Η μόλυνση μπορεί να προέλθει από το νερό αλλά και από την εισπνοή μικροσωματιδίων νερού στην ατμόσφαιρα. Η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο δήμος του Χάρλεμ υπενθύμισε στους ιδιοκτήτες κτιρίων ότι έχουν υποχρέωση να φροντίζουν για τη συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού ώστε το βακτήριο να μην βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί.

Η ασθένεια πήρε το όνομά της από τα πρώτα γνωστά κρούσματα που εντοπίστηκαν το 1976 σε ένα ξενοδοχείο της Φιλαδέλφειας που φιλοξενούσε το συνέδριο βετεράνων της Αμερικανικής Λεγεώνας. Τότε, είχαν χάσει τη ζωή τους 34 άνθρωποι.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ

