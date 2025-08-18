Games
Πυροβολισμοί σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη: 3 νεκροί, 9 τραυματίες

Περιστατικό με πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης κόστισε τη ζωή σε τρία άτομα.

Πυροβολισμοί σε νυχτερινό κέντρο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, τα ξημερώματα της Κυριακής, είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστούν άλλα εννέα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μέχρι και τέσσερις δράστες άνοιξαν πυρ στο Taste of the City Lounge στην περιοχή Crown Heights, έπειτα από διαπληκτισμό λίγο πριν τις 3:30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Διεθνή

Σε συνέντευξη Τύπου, η επικεφαλής της Αστυνομίας, Τζέσικα Τις, χαρακτήρισε τις δολοφονίες «τραγική και ανούσια πράξη βίας».

Πρόκειται για το δεύτερο μαζικό περιστατικό με πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη μέσα σε λίγες εβδομάδες, σε μια χρονιά που, κατά τα άλλα, παρουσιάζει μείωση στη χρήση όπλων. Στις 29 Ιουλίου, ένας άνδρας εισέβαλε με τουφέκι σε κτίριο γραφείων στο Μανχάταν, τραυματίζοντας ένα άτομο και σκοτώνοντας τέσσερα ακόμη, ανάμεσά τους και έναν αστυνομικό της Νέας Υόρκης.

