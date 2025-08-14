Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Όταν ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Στόλτενμπεργκ για το Νόμπελ Ειρήνης

Όταν ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Στόλτενμπεργκ για το Νόμπελ Ειρήνης Φωτογραφία: AP/Frank Augstein
«Ξαφνικά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ περπατούσε στον δρόμο στο Όσλο, του τηλεφώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ».

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας τον περασμένο μήνα για να συζητήσουν τους εμπορικούς δασμούς, ρώτησε και για το Νόμπελ Ειρήνης, ανέφερε την Πέμπτη η νορβηγική οικονομική εφημερίδα Dagens Naeringsliv.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται την νορβηγική εφημερίδα, αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, του Πακιστάν και της Καμπότζης, έχουν προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήης με αφορμή τη μεσολάβηση σε ειρηνευτικές συμφωνίες ή εκεχειρίες ενώ και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι αξίζει την αναγνώριση την οποία έλαβαν τέσσερις προκάτοχοι του Λευκού Οίκου.

«Ξαφνικά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ περπατούσε στον δρόμο στο Όσλο, του τηλεφώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε η Dagens Naeringsliv, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές. «Ήθελε το βραβείο Νόμπελ και να συζητήσει για τους δασμούς».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Βάνα Μπάρμπα ξεσπά: «Σκαφάρες, ελικόπτερα, σαμπάνιες, πόσο νούμερα είμαστε, πώς έχουμε καταντήσει έτσι;»

Η Βάνα Μπάρμπα ξεσπά: «Σκαφάρες, ελικόπτερα, σαμπάνιες, πόσο νούμερα είμαστε, πώς έχουμε καταντήσει έτσι;»

Life
Αγανακτισμένος Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος παράστασης στα Χανιά: «Να σταματήσει αυτό το πράγμα»

Αγανακτισμένος Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος παράστασης στα Χανιά: «Να σταματήσει αυτό το πράγμα»

Life
Χρυσούλα Διαβάτη: Το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

Χρυσούλα Διαβάτη: Το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

Life

Ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Οικονομικών της Νορβηγίας και η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια, αναφέρει το Reuters.

Με εκατοντάδες υποψηφίους να προτείνονται κάθε χρόνο, οι βραβευθέντες επιλέγονται από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, της οποίας τα πέντε μέλη διορίζονται από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας σύμφωνα με τη διαθήκη του Σουηδού βιομηχάνου του 19ου αιώνα Άλφρεντ Νόμπελ.

Η ανακοίνωση για το Νόμπελ Ειρήνης γίνεται τον Οκτώβριο στο Όσλο. Η νορβηγική εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ άφησε αιχμές για το βραβείο Νόμπελ σε συνομιλία με τον Στόλτενμπεργκ, πρώην γενικό γραμματέα της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Πρόσθεσε ότι ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι επικοινωνία έγινε για να συζητηθούν οι εμπορικοί δασμοί και η οικονομική συνεργασία πριν από την αντίστοιχη, τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Στόερε.

Ερωτηθείς αν ο Τραμπ έθεσε το βραβείο Νόμπελ στην κουβέντα τους ως θέμα, ο Στόλτενμπεργκ απλά είπε ότι «δεν θα επεκταθώ περισσότερο στο περιεχόμενο της συνομιλίας».

Αρκετοί αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και του Αμερικανού Εμπορικού Εκπροσώπου Τζέιμισον Γκριρ, συμμετείχαν στην τηλεφωνική επικοινωνία κατά τον Στόλτενμπεργκ.

Ο Λευκός Οίκος στις 31 Ιουλίου ανακοίνωσε δασμό 15% στις εισαγωγές από τη Νορβηγία, τον ίδιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Νορβηγία και οι ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη σε συνομιλίες σχετικά με τους δασμούς.

Με πληροφορίες του Reuters

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Πούτιν ενόψει συνάντησης με Τραμπ: Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τον έλεγχο των πυρηνικών

Πούτιν ενόψει συνάντησης με Τραμπ: Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τον έλεγχο των πυρηνικών

Διεθνή
Στις 22:30 η ιστορική συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα: Οι ανακοινώσεις του Κρεμλίνου

Στις 22:30 η ιστορική συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα: Οι ανακοινώσεις του Κρεμλίνου

Διεθνή
Ανάλυση CNN: Τι πραγματικά θέλει ο Πούτιν από τον Τραμπ - κι όχι δεν είναι η ειρήνη στην Ουκρανία

Ανάλυση CNN: Τι πραγματικά θέλει ο Πούτιν από τον Τραμπ - κι όχι δεν είναι η ειρήνη στην Ουκρανία

Διεθνή
Τραμπ: Θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες, αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο

Τραμπ: Θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες, αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο

Διεθνή

NETWORK

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

healthstat.gr
Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

healthstat.gr
Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr