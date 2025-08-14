Όταν ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Στόλτενμπεργκ για το Νόμπελ Ειρήνης

«Ξαφνικά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ περπατούσε στον δρόμο στο Όσλο, του τηλεφώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ».

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας τον περασμένο μήνα για να συζητήσουν τους εμπορικούς δασμούς, ρώτησε και για το Νόμπελ Ειρήνης, ανέφερε την Πέμπτη η νορβηγική οικονομική εφημερίδα Dagens Naeringsliv.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται την νορβηγική εφημερίδα, αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, του Πακιστάν και της Καμπότζης, έχουν προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήης με αφορμή τη μεσολάβηση σε ειρηνευτικές συμφωνίες ή εκεχειρίες ενώ και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι αξίζει την αναγνώριση την οποία έλαβαν τέσσερις προκάτοχοι του Λευκού Οίκου.

«Ξαφνικά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ περπατούσε στον δρόμο στο Όσλο, του τηλεφώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε η Dagens Naeringsliv, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές. «Ήθελε το βραβείο Νόμπελ και να συζητήσει για τους δασμούς».

Ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Οικονομικών της Νορβηγίας και η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια, αναφέρει το Reuters.

Με εκατοντάδες υποψηφίους να προτείνονται κάθε χρόνο, οι βραβευθέντες επιλέγονται από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, της οποίας τα πέντε μέλη διορίζονται από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας σύμφωνα με τη διαθήκη του Σουηδού βιομηχάνου του 19ου αιώνα Άλφρεντ Νόμπελ.

Η ανακοίνωση για το Νόμπελ Ειρήνης γίνεται τον Οκτώβριο στο Όσλο. Η νορβηγική εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ άφησε αιχμές για το βραβείο Νόμπελ σε συνομιλία με τον Στόλτενμπεργκ, πρώην γενικό γραμματέα της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Πρόσθεσε ότι ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι επικοινωνία έγινε για να συζητηθούν οι εμπορικοί δασμοί και η οικονομική συνεργασία πριν από την αντίστοιχη, τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Στόερε.

Ερωτηθείς αν ο Τραμπ έθεσε το βραβείο Νόμπελ στην κουβέντα τους ως θέμα, ο Στόλτενμπεργκ απλά είπε ότι «δεν θα επεκταθώ περισσότερο στο περιεχόμενο της συνομιλίας».

Αρκετοί αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και του Αμερικανού Εμπορικού Εκπροσώπου Τζέιμισον Γκριρ, συμμετείχαν στην τηλεφωνική επικοινωνία κατά τον Στόλτενμπεργκ.

Ο Λευκός Οίκος στις 31 Ιουλίου ανακοίνωσε δασμό 15% στις εισαγωγές από τη Νορβηγία, τον ίδιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Νορβηγία και οι ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη σε συνομιλίες σχετικά με τους δασμούς.

Με πληροφορίες του Reuters