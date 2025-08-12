Η Βάνα Μπάρμπα ξεσπά: «Σκαφάρες, ελικόπτερα, σαμπάνιες, πόσο νούμερα είμαστε, πώς έχουμε καταντήσει έτσι;»

«Ποταμός» η Βάνα Μπάρμπα για την εμμονή με το φαίνεσθαι και την έλλειψη ανθρωπιάς.

Την αγανάκτησή της εξέφρασε η Βάνα Μπάρμπα για τη δήθεν, λαμπερή ζωή και την έλλειψη ανθρωπιάς, σε βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Η ηθοποιός ξεκίνησε το ξέσπασμά της με αναφορά σε συγκέντρωση για την Παλαιστίνη και συνέχισε καταγγέλλοντας την αδιαφορία για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

«Είμαι ακόμα Αθήνα, χθες έγινε μια πολύ ωραία συνάντηση στο Σύνταγμα με πάρα πολύ κόσμο, για τα παιδιά της Παλαιστίνης. Αλλά τώρα εσάς, ποιον αφορά αυτό ε; Το καλοκαίρι, τις διακοπές σας, τις σκαφάρες σας, στα ελικόπτερα, σαμπάνιες. Τώρα τι να πω; Να πω ότι έχω βαρεθεί να τα βλέπω όλα αυτά; Δηλαδή, πόσο νούμερα είμαστε ρε φίλε ώρες- ώρες; Εννοείται ότι δεν εξαιρώ τον εαυτό μου, μεγαλύτερα νούμερα από εμάς δεν μπορεί να υπάρχουν. Αλλά πόσο νούμερα μπορεί να είμαστε για να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο πέρα από το φαίνεσθαι; Πόσα likes θα έχουμε, πόσους αξιαγάπητους ακολούθους θα έχουμε; Πώς έχουμε καταντήσει έτσι;», αναρωτήθηκε η Βάνα Μπάρμπα.

«Αλήθεια, νομίζω ότι είναι αξιοθρήνητο, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ξέρω ότι θα με κακολογήσετε, θα πείτε “τι έχει πάθει αυτή;”. Σας πληροφορώ ότι δεν έχω πάθει τίποτα, απλά έχω κουραστεί να βλέπω αυτήν τη λαμπερή ζωή, τη δήθεν, γεμάτη ψέμα, χωρίς καμία ουσία και την έλλειψη ανθρωπιάς του ενός απέναντι στον άλλον. Τι κρίμα ρε φίλε. Τι να πω; Γεια», κατέληξε.