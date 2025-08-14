Games
Συνεχίζουν τις business στην Ευρώπη οι ιδιοκτήτες της Intellexa και του Predator - Τι αποκάλυψε το ICIJ

Συνεχίζουν τις business στην Ευρώπη οι ιδιοκτήτες της Intellexa και του Predator - Τι αποκάλυψε το ICIJ Φωτογραφία: Dimitris Kapantais / SOOC
Η δίκη για τις παράνομες παρακολουθήσεις στην Ελλάδα μέσω του λογισμικού Predator επανέρχεται στις 24 Σεπτεμβρίου, την ώρα που νέα έρευνα της ICIJ αποκαλύπτει ότι οι βασικοί μέτοχοι της Intellexa, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις, συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

Μπορεί η δίκη για τις παράνομες παρακολουθήσεις στην Ελλάδα μέσω του λογισμικού Predator να αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου στις 24 Σεπτεμβρίου με κατηγορούμενους τους μετόχους της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χαμού, και τους εν Ελλάδι συνεργάτες τους Φέλιξ Μπίτζιο και Γιάννη Λαβράνο, ωστόσο νέα έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ) έρχεται να αποκαλύψει ότι οι Ντίλιαν και Χαμού παρά το ότι βρίσκονται στη μαύρη λίστα των κυρώσεων των ΗΠΑ, συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται μέσω άλλων εταιρειών και συνεργατών στην ΕΕ.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Intellexa, το διεθνές κονσόρτσιουμ που έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών αποκαλύψεων για την ανάπτυξη και εμπορία του λογισμικού κατασκοπείας Predator, έχει επανέλθει δυναμικά στη δράση της, παρά τις σοβαρές κυρώσεις που της επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2024.

Το ICIJ επικαλείται έρευνα του Insikt Group σύμφωνα με την οποία το Predator, εξακολουθεί να λειτουργεί σε περισσότερες από 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και του Καζακστάν, δηλαδή σε κράτη με ιστορικό παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι χειριστές του λογισμικού έχουν υιοθετήσει πιο εξελιγμένες τεχνικές για να παρακάμπτουν τα συστήματα εντοπισμού, να καλύπτουν τα ίχνη τους και να προστατεύουν την ταυτότητά τους, επιτρέποντας έτσι στο Predator να συνεχίσει να διατίθεται στην παγκόσμια αγορά παρακολούθησης.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό το ICIJ απεκάλυψε πως επανεμφανίσθηκε μια φαινομενικά άσχετη εταιρεία καλλυντικών, η Medovie, η οποία συνδέεται με τους μετόχους της Intellexa. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τη Σάρα Χαμού, τη σύζυγο του Ταλ Ντίλιαν και κατηγορούμενη στην ελληνική δίκη του Predator, η οποία θεωρείται πρόσωπο-κλειδί.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό» The Successful Founder», η Χαμού είχε δηλώσει ότι επένδυσε «όλες τις αποταμιεύσεις» της για να δημιουργήσει τη Medovie, παρουσιάζοντάς την ως έναν συνδυασμό παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής και σύγχρονης δυτικής έρευνας για την αντιμετώπιση χρόνιων δερματικών παθήσεων. Η εταιρεία λειτουργούσε μέσω κυπριακής βάσης, όμως μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ το 2024 στην Χάμού και την Intellexa, η ιστοσελίδα της Medovie εξαφανίστηκε.

Στις αρχές του 2025, η Medovie επέστρεψε στο διαδίκτυο, αυτή τη φορά με έδρα την Πορτογαλία και νέα νομική μορφή, υπό την επωνυμία MDV Skin Care. Σύμφωνα με το πορτογαλικό εμπορικό μητρώο, η εταιρεία εμφανίζεται να ανήκει πλέον στην 26χρονη Πολωνή Σίλβια Γιαστζέμπσκα. Η Γιαστζέμπσκα δεν είναι άγνωστη στο δίκτυο της Intellexa, καθώς είχε προηγουμένως διατελέσει διευθύντρια της Cytrox, θυγατρικής της Intellexa με έδρα τη Βόρεια Μακεδονία που ανέπτυξε το Predator (η Cytrox βρίσκεται επίσης υπό αμερικανικές κυρώσεις).

Η Medovie, σε δήλωσή της προς το ICIJ και την πορτογαλική εφημερίδα Expresso, υποστήριξε ότι παραμένει αποκλειστικά εταιρεία καλλυντικών και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε άλλου είδους δραστηριότητες. Παρά ταύτα, η πολιτική απορρήτου που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της αναφέρει ότι η εταιρεία μοιράζεται προσωπικά δεδομένα πελατών με άλλες επιχειρήσεις του «ομίλου Medovie» που εδρεύουν σε Ισραήλ, Κύπρο και Ελβετία, χωρίς να διευκρινίζεται η ταυτότητά τους. Στα ερωτήματα για το αν η Χαμού ή ο Ντιλιάν εξακολουθούν να έχουν εμπλοκή ή για ποιο λόγο η έδρα μεταφέρθηκε στην Πορτογαλία, δεν δόθηκε καμία απάντηση.

Η έρευνα του ICIJ αποκαλύπτει ότι η Γιαστζέμπσκα συνδέεται και με άλλες εταιρείες σε Πορτογαλία, Κύπρο και Τσεχία, μεταξύ των οποίων η Douro Dynamics με έδρα τη Βαρσοβία, που ανήκει στον Ισραηλινο-Πορτογάλο επιχειρηματία Άμος Λεβί. Ο Λεβί απέκτησε την πορτογαλική υπηκοότητα το 2017, επικαλούμενος την καταγωγή του από Σεφαραδίτες Εβραίους, και μέσω εταιρικών συναλλαγών έχει αποκτήσει επιχειρήσεις που προηγουμένως ανήκαν στον Ντιλιάν ή σε συνεργάτες του. Ο Λεβί διατηρεί επίσης δραστηριότητες στην Τσεχία, περιλαμβανομένης της εταιρείας Tamani s.r.o, την οποία αγόρασε από τον Ισραηλινό επιχειρηματία Άμος Ουζάν, πρώην στέλεχος του ισραηλινού κρατικού μηχανισμού ασφαλείας.

Παρά την αυστηρή στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, η Intellexa και τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα παραμένουν εκτός κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τους επιτρέπει να ζουν και να εργάζονται ελεύθερα σε ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ σύμφωνα με την έρευνα του ICIJ, το δίκτυο εταιρειών και συνεργατών που έχουν δημιουργήσει λειτουργεί ως βάση για τη συνέχιση της διάθεσης και χρήσης του Predator σε διεθνές επίπεδο.

