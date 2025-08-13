Ιταλία: Διπλό ναυάγιο ανοιχτά της Λαμπεντούζα - Τουλάχιστον 26 νεκροί, ανάμεσά τους νεογέννητο

Συνεχίζονται οι έρευνες των ιταλικών αρχών για τους αγνοούμενους.

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ανατράπηκαν δύο σκάφη με πρόσφυγες και μετανάστες, ανοιχτά της Λαμπεντούζα, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από τις ιταλικές αρχές.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα νεογέννητο βρέφος και τρεις έφηβοι, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Οι ιταλικές αρχές έχουν διασώσει 61 ανθρώπους, ενώ με βάση τις μαρτυρίες τους ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε 20-40, σύμφωνα με το ANSA.

Τα δύο σκάφη με πρόσφυγες και μετανάστες, που εκτιμάται ότι προέρχονται από το Πακιστάν, το Σουδάν και τη Σομαλία, έφυγαν το βράδυ της Τρίτης από την Τρίπολη, της Λιβύης. Κάποια στιγμή, το ένα σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και ανατράπηκε.

Κάποιοι άνθρωποι κατάφεραν να ανέβουν στο άλλο σκάφος, αλλά πολλοί κατέληξαν στο νερό. Ωστόσο, επειδή ήταν υπερφορτωμένο, στη συνέχεια ανατράπηκε και το δεύτερο σκάφος. Το μεσημέρι της Τετάρτης ελικόπτερο εντόπισε το μισοβυθισμένο σκάφος, 14 μίλια νότια της Λαμπεντούζα και σήμανε συναγερμός στις ιταλικές αρχές για το διπλό ναυάγιο.