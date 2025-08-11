Games
Τραμπ για Πούτιν: «Στα πρώτα δύο λεπτά θα ξέρω» - Ζελένσκι: Οι Ρώσοι δεν ετοιμάζονται για ειρήνη

Τραμπ για Πούτιν: «Στα πρώτα δύο λεπτά θα ξέρω» - Ζελένσκι: Οι Ρώσοι δεν ετοιμάζονται για ειρήνη Φωτογραφία: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Η επόμενη συνάντηση θα είναι μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τόσο το Κίεβο, όσο και η Μόσχα, θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, μιλώντας ενόψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι θα καταλάβει αμέσως- τα πρώτα δύο λεπτά όπως ανέφερε- αν ο Ρώσος ομόλογός του είναι διατεθειμένος να κάνει ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι Ρώσοι δεν ετοιμάζονται για ειρήνη, αλλά για νέες επιθέσεις.

Εν μέσω φόβων ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να συμφωνήσει με τη Μόσχα σε όρους που θα είναι εις βάρος του Κιέβου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός πρόεδρος θα κάνουν τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ την Τετάρτη, δύο ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Πούτιν.

Γκάφα Τραμπ: «Θα πάω να δω τον Πούτιν στη Ρωσία την Παρασκευή» (Βίντεο)

Διεθνή

«Αυτή θα είναι μια συνάντηση για βολιδοσκόπηση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, Δευτέρα, στον Λευκό Οίκο. Συμπλήρωσε ότι θα ξέρει «πιθανότατα τα πρώτα δύο λεπτά» της συνάντησης με τον Πούτιν αν είναι εφικτό να σημειωθεί πρόοδος.

«Θα του πω “πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο”», υπογράμμισε. «Πιστεύω ότι θέλει να εμπλακώ επειδή θέλει να τελειώνει με αυτό. Το έχω πει μερικές φορές και απογοητεύτηκα. Γιατί είχα μια καλή τηλεφωνική συνομιλία μαζί του και μετά εκτοξεύονταν πύραυλοι στο Κίεβο ή αλλού», σημείωσε.

{https://x.com/SkyNews/status/1954930874140577887}

Τραμπ: Μπορεί να φύγω και να πω «καλή τύχη»

«Θα πάω και θα δω τις παραμέτρους τώρα. Μπορεί να φύγω και να πω “καλή τύχη”. Και αυτό θα είναι το τέλος. Μπορεί να πω “αυτό δεν πρόκειται να διευθετηθεί”», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, που έβαλε τέλος στη συζήτηση για την πιθανότητα να παραστεί και ο Ζελένσκι στη συνάντηση που θα γίνει στην Αλάσκα, λέγοντας ότι θα του τηλεφωνήσει αφού ολοκληρωθεί αυτή.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει «ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Πούτιν ή ανάμεσα στον Ζελένσκι, τον Πούτιν και εμένα. Θα είμαι εκεί αν το χρειάζονται», δήλωσε. Ίσως μετά τη συνάντηση «να τηλεφωνήσω στους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους τα πάω πολύ καλά», συμπλήρωσε.

{https://x.com/SkyNews/status/1954934739674046746}

«Θα γίνει κάποια ανταλλαγή εδαφών», επεσήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Η Ρωσία έχει καταλάβει κάποια εκλεκτά εδάφη και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω μερικά από αυτά», πρόσθεσε και δεν παρέλειψε να εκφράσει την ενόχλησή του με τον Ζελένσκι, για την επιμονή του να γίνει δημοψήφισμα για όποια ειρηνευτική συμφωνία που προβλέπει την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία.

«Με ενόχλησε λίγο το γεγονός ότι ο Ζελένσκι λέει ότι πρέπει να πάρω συνταγματική έγκριση. Έχει έγκριση να πάει σε πόλεμο και να τους σκοτώσει όλους, αλλά θέλει έγκριση για να κάνει ανταλλαγή εδαφών. Γιατί θα γίνει κάποια ανταλλαγή εδαφών. Το ξέρω αυτό μέσω της Ρωσίας και από συζητήσεις με όλους», ανέφερε.

Ζελένσκι: Οι Ρώσοι ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις και πως στόχος του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι να παρουσιάσει ως προσωπική νίκη του τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Σήμερα υπήρξε μία αναφορά από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τη στρατιωτική διοίκηση για το τι προετοιμάζει στην πραγματικότητα ο Πούτιν», ανέφερε σε ανάρτηση ο Ουκρανός πρόεδρος. «Σίγουρα δεν προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός ή τερματισμό του πολέμου. Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος μόνο να παρουσιάσει μια συνάντηση με την Αμερική ως προσωπική νίκη του και μετά να συνεχίσει να ενεργεί όπως πριν, ασκώντας την ίδια πίεση στην Ουκρανία», συμπλήρωσε.

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι έχουν λάβει μηνύματα να προετοιμαστούν για τη μετά τον πόλεμο κατάσταση. Αντιθέτως, αναδιατάσσουν τα στρατεύματα και τις δυνάμεις τους με τρόπους που δείχνουν προετοιμασίες για νέες επιθέσεις. Αν κάποιος προετοιμάζεται για ειρήνη, δεν το κάνει αυτό», τόνισε.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1954977285750362258}

Με πληροφορίες από: Reuters, Guardian

