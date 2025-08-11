Games
Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκτακτες συνομιλίες Τραμπ με τους Ευρωπαίους, πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκτακτες συνομιλίες Τραμπ με τους Ευρωπαίους, πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν Φωτογραφία: AP Photo/Evan Vucci
Τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων με τον Τραμπ, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Φρίντριχ Μερτς συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, με συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί πριν από τη συνάντηση που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα την Παρασκευή, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες των Ευρωπαίων με τον Τραμπ θα επικεντρωθούν στις επιλογές για άσκηση πιέσεων στη Ρωσία, στα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα, στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο Politico.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες απαιτούν ο Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός, πριν από όποιες ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγή εδαφών ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Επίσης, έχουν καταστήσει σαφές ότι η όποια ανταλλαγή εδαφών πρέπει να είναι ισορροπημένη και σε συμφωνία με το Κίεβο, όπως και ότι η Ουκρανία θα πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία της από περαιτέρω επιθετικότητα.

Σε 3 φάσεις οι συνομιλίες για την Ουκρανία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνομιλίες σε τρεις φάσεις, που θα ξεκινήσουν το μεσημέρι της Τετάρτης. Αρχικά, η Γερμανία έχει συγκαλέσει τηλεδιάσκεψη μίας ώρας με τους ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, τους επικεφαλής της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Θα ακολουθήσει συζήτηση μίας ώρας ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες, τον Ζελένσκι, τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς. Στη συνέχεια, ο λεγόμενος συνασπισμός των προθύμων θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη υπό τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Τις τελευταίες ημέρες η ομάδα του Μερτς έκανε εντατικές συζητήσεις προκειμένου να οργανώσει την τηλεδιάσκεψη, ανέφεραν στο Politico τρεις διπλωμάτες. Επίσης, ο Μερτς μίλησε με τον Τραμπ το βράδυ της Κυριακής και επανειλημμένα έχει καλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο να εντείνει την πίεση στον Πούτιν, επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις στον ρωσικό τραπεζικό τομέα, αλλά και δευτερογενείς κυρώσεις σε βάρος εμπορικών εταίρων της Μόσχας.

«Ο Πούτιν ενεργεί μόνο υπό πίεση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς σε συνέντευξη στη γερμανική δημόσια τηλεόραση το βράδυ της Κυριακής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις ερήμην των Ουκρανών και των Ευρωπαίων.

