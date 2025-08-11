Games
Γκάφα Τραμπ: «Θα πάω να δω τον Πούτιν στη Ρωσία την Παρασκευή» (Βίντεο)

Γκάφα Τραμπ: «Θα πάω να δω τον Πούτιν στη Ρωσία την Παρασκευή» (Βίντεο)
Κάποιος να ενημερώσει τον Τραμπ ότι η συνάντηση με τον Πούτιν δεν θα γίνει στη Ρωσία αλλά στην Αλάσκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους για την απόφασή του να κατεβάσει 800 στρατιώτες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον με σκοπό την επαναφορά της τάξης στην πόλη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όμως ο Τραμπ μπέρδεψε το τόπο συνάντησής του με τον Ρώσο ομόλογό του και αντί να πει ότι θα συναντηθούνστην Αλάσκα είπε στη Ρωσία.

«Είναι ντροπιαστικό για μένα να είμαι εδώ πάνω. Ξέρετε θα πάω να δω τον Πούτιν, θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή» είπε ο Τραμπ από το βήμα του Λευκού Οίκου και αμέσως το κλιπ από την ομιλία του έγινε viral.

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

