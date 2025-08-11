Γκάφα Τραμπ: «Θα πάω να δω τον Πούτιν στη Ρωσία την Παρασκευή» (Βίντεο)

Κάποιος να ενημερώσει τον Τραμπ ότι η συνάντηση με τον Πούτιν δεν θα γίνει στη Ρωσία αλλά στην Αλάσκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους για την απόφασή του να κατεβάσει 800 στρατιώτες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον με σκοπό την επαναφορά της τάξης στην πόλη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όμως ο Τραμπ μπέρδεψε το τόπο συνάντησής του με τον Ρώσο ομόλογό του και αντί να πει ότι θα συναντηθούνστην Αλάσκα είπε στη Ρωσία.

«Είναι ντροπιαστικό για μένα να είμαι εδώ πάνω. Ξέρετε θα πάω να δω τον Πούτιν, θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή» είπε ο Τραμπ από το βήμα του Λευκού Οίκου και αμέσως το κλιπ από την ομιλία του έγινε viral.

{https://twitter.com/atrupar/status/1954919560840204467}