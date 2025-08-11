Games
Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο - Το «ζυγίζει» η Νέα Ζηλανδία

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο - Το «ζυγίζει» η Νέα Ζηλανδία Φωτογραφία: Adam Gray/ΑP
Συνολικά τα τρία τέταρτα των κρατών μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, που είχε ανακηρύξει η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία στα τέλη των χρόνων του 1980.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας της Ωκεανίας, ο Άντονι Αλμπανέζι.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι παρά προσωρινή» ωσότου οι Ισραηλινοί κι οι Παλαιστίνιοι να έχουν δικά τους κράτη, είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών (κεντροαριστερά) στον Τύπο, εξηγώντας «πως η Αυστραλία θα αναγνωρίσει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει δικό του κράτος».

Παρόμοια αναγγελία έκαναν πρόσφατα οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και του Καναδά, ενώ αυτή της Βρετανίας από την πλευρά της ανακοίνωσε πως θα τις μιμηθεί αν το Ισραήλ δεν αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και δεν κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η διεθνής πίεση εντείνεται στην ισραηλινή κυβέρνηση για να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που διαρκεί σχεδόν δυο χρόνια κι έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατέχει το Ισραήλ από το 1967, έχει παράλληλα κλιμακωθεί αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

WhatsApp Image 2025 08 11 at 07.46.22 316f9

Το διπλωματικό διάβημα αυτό έχουν κάνει περίπου δέκα χώρες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Στα τέλη Ιουλίου η Αυστραλία και άλλες 14 χώρες της λεγόμενης Δύσης, ανάμεσά τους η Γαλλία και ο Καναδάς, «παρότρυναν» τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, έπειτα από σύνοδο σε επίπεδο υπουργών στον ΟΗΕ αφιερωμένη στη λύση των δυο κρατών.

Ο κ. Αλμπανέζι τόνισε εξάλλου στις δηλώσεις του σήμερα πως έλαβε διαβεβαιώσεις από την Παλαιστινιακή Αρχή ότι στο «όποιο μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης» δεν θα έχουν «καμιά θέση» οι «τρομοκράτες της Χαμάς».

Η Νέα Ζηλανδία εξετάζει την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας θα ζυγίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Ωκεανίας, Ουίνστον Πίτερς.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κρίστοφερ Λούξον θα λάβει επίσημα την απόφασή της τον Σεπτέμβριο και θα την παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξήγησε.

Ο κ. Πίτερς τόνισε πως η χώρα του ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, η απόφασή της δεν θα επηρεαστεί από τη στάση συμμάχων της.

«Σκοπός μας είναι να ζυγίσουμε προσεκτικά το ζήτημα και κατόπιν να δράσουμε σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τα εθνικά συμφέροντα» της Νέας Ζηλανδίας, επέμεινε ο επικεφαλής της διπλωματίας της.

Η χώρα έχει πει «με σαφήνεια» εδώ και καιρό πως το ζήτημα «της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από πλευράς μας» αφορά κυρίως «το πότε, όχι το αν». Αλλά η κυβέρνηση θα εξετάσει το εάν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος στα παλαιστινιακά εδάφη για την αναγνώρισε «βιώσιμου» κράτους για να προχωρήσει, πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ

