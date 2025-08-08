Γάζα: Η γενοκτονία μπαίνει στην τελική φάση της

Εναπόκειται πια στην πολιτισμένη ανθρωπότητα να κινηθεί επιτέλους για να αποτρέψει ένα άγος που θα στιγματίσει την εποχή μας για πάντα.

Με το σχέδιο Νετανιάχου για ολοκληρωτικό Ισραηλινό έλεγχο της Γάζας, η γενοκτονία μπαίνει στην τελευταία φάση της. Το σχέδιο που συζητήθηκε χτες στο Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των θυμάτων του πολέμου και τον βίαιο εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Υπενθυμίζεται ότι οι νεκροί στη Γάζα έχουν ξεπεράσει τους 60.000, εκ τω οποίων 197 έχουν πεθάνει από πείνα.

Η συνέντευξη Νετανιάχου

Μιλώντας στο Fox πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Νετανιάχου είπε ότι «σκοπεύουμε να πάρουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και να απομακρύνουμε τη Χαμάς». Ο Νετανιάχου προσέθεσε ότι ο Ισραήλ θέλει να… απελευθερώσει τόσο τους Παλαιστινίους όσο και τον εαυτό του από τη Χαμάς. Για πρώτη φορά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι στόχος του δεν είναι να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας αλλά να την παραδώσει σε μια δύναμη που δεν θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Αυτή η δήλωση μπορεί να ερμηνευτεί ως έμμεση αναφορά στο σχέδιο Γαλλίας-Σαουδικής Αραβίας που προβλέπει την ανάληψη της διοίκησης της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή με την υποστήριξη αραβικών στρατευμάτων.

Γκιντεόν Λεβί: Στόχος η εθνοκάθαρση

Ωστόσο, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Γκιντεόν Λεβί, ένας άνθρωπος που έχει εξελιχθεί σε ηθικό φάρο μέσα στο σφαγείο της Μέσης Ανατολής, μιλώντας στο Aljazeera ήταν κατηγορηματικός: «Τι σημαίνει να πάρει κάποιος άλλος τον έλεγχο της Γάζας; Ποιος θα μπει εκεί μέσα, εκτός από τον Ισραηλινό στρατό; Αυτό είναι απλώς ένας τρόπος να καλυφθεί ο πραγματικός σκοπός, που είναι καθαρός: Να μετακινηθούν όλοι οι κάτοικοι της Γάζας σε ένα “ανθρωπιστικό” στρατόπεδο συγκέντρωσης και στη συνέχεια να τους προτείνουν να φύγουν. Ουσιαστικά, το Ισραήλ στοχεύει στην εθνοκάθαρση της Γάζας. Προετοιμάζει αυτό το σχέδιο, πρέπει να το παραδεχτούμε».

Η διαφωνία του στρατού

Να σημειώσουμε τρεις σημαντικές παραμέτρους που αφορούν το σχέδιο Νετανιάχου:

Η φράση «απόλυτος έλεγχος» μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά. Το Ισραήλ πριν τις 7 Οκτώβρη είχε τον έλεγχο των συνόρων της Γάζας, κρατώντας την αποκλεισμένη από τον έξω κόσμο και βομβαρδίζοντάς την κατά το δοκούν. Μετά την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ έχει ισοπεδώσει ολόκληρες περιοχές της Γάζας και εμποδίζει την πρόσβαση σε βασικά είδη για την επιβίωση του πληθυσμού.Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τώρα είναι η μόνιμη παρουσία των Ισραηλινών στρατευμάτων μέσα στην πόλη της Γάζας και άλλες πόλεις.

Ο ισραηλινός στρατός δια του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Εγιάλ Ζαμίρ έχει εκφράσει σοβαρές διαφωνίες με το σχέδιο Νετανιάχου. Ο IDF θεωρεί ότι η επιχείρηση θα επιφέρει πολύ σημαντικές απώλειες στις τάξεις του, αφού απαιτεί την έκθεση σε κίνδυνο των στρατιωτών του. Ταυτόχρονα, δεν βλέπει ρεαλιστική έξοδο από τη σύγκρουση.

Οι οικογένειες των ομήρων αντιτίθενται στην επιχείρηση, θεωρώντας ότι οι άνθρωποί τους θα θυσιαστούν στο βωμό των επιδιώξεων του Νετανιάχου. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι οι υπάρχουν ακόμα 20 ζωντανοί όμηροι στη Γάζα καθώς και οι σοροί άλλων 30. Το οξύμωρο είναι ότι η Ισραηλινή ηγεσία εμφανίζεται να αδιαφορεί για τις ζωές των ομήρων στο τελικό στάδιο ενός πολέμου που έγινε στο όνομά τους.

Δύο σχέδια

Στο σχέδιο για τον ολοκληρωτικό έλεγχο της Γάζας συναντιούνται η προσωπική στόχευση του Νετανιάχου με το στρατηγικό σχεδιασμό του (ακροδεξιού) τμήματος του Ισραηλινού κατεστημένου, το οποία πλέον έχει κυριαρχήσει. Από τη μια μεριά, έχουμε έναν ακραία αμοραλιστή πολιτικό που βλέπει στη γενοκτονία το όχημα για να παραμείνει στην εξουσία. Από την άλλη, έχουμε το σχέδιο για «επίλυση» του Παλαιστινιακού δια της απέλασης εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και τον εγκλωβισμό των υπολοίπων σε θύλακες-στρατόπεδα. Έχοντας την αμέριστη στήριξη του Τραμπ, ο Νετανιάχου είναι αποφασισμένος να φτάσει το ζοφερό σχέδιο του ως το τέλος. Εναπόκειται πια στην πολιτισμένη ανθρωπότητα να κινηθεί επιτέλους για να αποτρέψει ένα άγος που θα στιγματίσει την εποχή μας για πάντα.