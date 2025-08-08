Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Γάζα: Η γενοκτονία μπαίνει στην τελική φάση της

Γάζα: Η γενοκτονία μπαίνει στην τελική φάση της Φωτογραφία: Jehad Alshrafi/AP
Εναπόκειται πια στην πολιτισμένη ανθρωπότητα να κινηθεί επιτέλους για να αποτρέψει ένα άγος που θα στιγματίσει την εποχή μας για πάντα.

Με το σχέδιο Νετανιάχου για ολοκληρωτικό Ισραηλινό έλεγχο της Γάζας, η γενοκτονία μπαίνει στην τελευταία φάση της. Το σχέδιο που συζητήθηκε χτες στο Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των θυμάτων του πολέμου και τον βίαιο εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Υπενθυμίζεται ότι οι νεκροί στη Γάζα έχουν ξεπεράσει τους 60.000, εκ τω οποίων 197 έχουν πεθάνει από πείνα.

Η συνέντευξη Νετανιάχου

Μιλώντας στο Fox πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Νετανιάχου είπε ότι «σκοπεύουμε να πάρουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και να απομακρύνουμε τη Χαμάς». Ο Νετανιάχου προσέθεσε ότι ο Ισραήλ θέλει να… απελευθερώσει τόσο τους Παλαιστινίους όσο και τον εαυτό του από τη Χαμάς. Για πρώτη φορά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι στόχος του δεν είναι να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας αλλά να την παραδώσει σε μια δύναμη που δεν θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Αυτή η δήλωση μπορεί να ερμηνευτεί ως έμμεση αναφορά στο σχέδιο Γαλλίας-Σαουδικής Αραβίας που προβλέπει την ανάληψη της διοίκησης της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή με την υποστήριξη αραβικών στρατευμάτων.

Γκιντεόν Λεβί: Στόχος η εθνοκάθαρση

Ωστόσο, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Γκιντεόν Λεβί, ένας άνθρωπος που έχει εξελιχθεί σε ηθικό φάρο μέσα στο σφαγείο της Μέσης Ανατολής, μιλώντας στο Aljazeera ήταν κατηγορηματικός: «Τι σημαίνει να πάρει κάποιος άλλος τον έλεγχο της Γάζας; Ποιος θα μπει εκεί μέσα, εκτός από τον Ισραηλινό στρατό; Αυτό είναι απλώς ένας τρόπος να καλυφθεί ο πραγματικός σκοπός, που είναι καθαρός: Να μετακινηθούν όλοι οι κάτοικοι της Γάζας σε ένα “ανθρωπιστικό” στρατόπεδο συγκέντρωσης και στη συνέχεια να τους προτείνουν να φύγουν. Ουσιαστικά, το Ισραήλ στοχεύει στην εθνοκάθαρση της Γάζας. Προετοιμάζει αυτό το σχέδιο, πρέπει να το παραδεχτούμε».

Η διαφωνία του στρατού

Να σημειώσουμε τρεις σημαντικές παραμέτρους που αφορούν το σχέδιο Νετανιάχου:

  • Η φράση «απόλυτος έλεγχος» μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά. Το Ισραήλ πριν τις 7 Οκτώβρη είχε τον έλεγχο των συνόρων της Γάζας, κρατώντας την αποκλεισμένη από τον έξω κόσμο και βομβαρδίζοντάς την κατά το δοκούν. Μετά την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ έχει ισοπεδώσει ολόκληρες περιοχές της Γάζας και εμποδίζει την πρόσβαση σε βασικά είδη για την επιβίωση του πληθυσμού.Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τώρα είναι η μόνιμη παρουσία των Ισραηλινών στρατευμάτων μέσα στην πόλη της Γάζας και άλλες πόλεις.
  • Ο ισραηλινός στρατός δια του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Εγιάλ Ζαμίρ έχει εκφράσει σοβαρές διαφωνίες με το σχέδιο Νετανιάχου. Ο IDF θεωρεί ότι η επιχείρηση θα επιφέρει πολύ σημαντικές απώλειες στις τάξεις του, αφού απαιτεί την έκθεση σε κίνδυνο των στρατιωτών του. Ταυτόχρονα, δεν βλέπει ρεαλιστική έξοδο από τη σύγκρουση.
  • Οι οικογένειες των ομήρων αντιτίθενται στην επιχείρηση, θεωρώντας ότι οι άνθρωποί τους θα θυσιαστούν στο βωμό των επιδιώξεων του Νετανιάχου. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι οι υπάρχουν ακόμα 20 ζωντανοί όμηροι στη Γάζα καθώς και οι σοροί άλλων 30. Το οξύμωρο είναι ότι η Ισραηλινή ηγεσία εμφανίζεται να αδιαφορεί για τις ζωές των ομήρων στο τελικό στάδιο ενός πολέμου που έγινε στο όνομά τους.

Δύο σχέδια

Στο σχέδιο για τον ολοκληρωτικό έλεγχο της Γάζας συναντιούνται η προσωπική στόχευση του Νετανιάχου με το στρατηγικό σχεδιασμό του (ακροδεξιού) τμήματος του Ισραηλινού κατεστημένου, το οποία πλέον έχει κυριαρχήσει. Από τη μια μεριά, έχουμε έναν ακραία αμοραλιστή πολιτικό που βλέπει στη γενοκτονία το όχημα για να παραμείνει στην εξουσία. Από την άλλη, έχουμε το σχέδιο για «επίλυση» του Παλαιστινιακού δια της απέλασης εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και τον εγκλωβισμό των υπολοίπων σε θύλακες-στρατόπεδα. Έχοντας την αμέριστη στήριξη του Τραμπ, ο Νετανιάχου είναι αποφασισμένος να φτάσει το ζοφερό σχέδιο του ως το τέλος. Εναπόκειται πια στην πολιτισμένη ανθρωπότητα να κινηθεί επιτέλους για να αποτρέψει ένα άγος που θα στιγματίσει την εποχή μας για πάντα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Γάζα: Η Γερμανία σταματά τις εξαγωγές πολεμικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ

Γάζα: Η Γερμανία σταματά τις εξαγωγές πολεμικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ

Διεθνή
Ο Νετανιάχου θυσιάζει τους ομήρους και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο: Σφοδρές αντιδράσεις για το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Ο Νετανιάχου θυσιάζει τους ομήρους και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο: Σφοδρές αντιδράσεις για το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Διεθνή
Πράσινο φως στην κατάληψη της πόλης της Γάζας: «Αναγκαστική εκκένωση» έως τις 7 Οκτωβρίου

Πράσινο φως στην κατάληψη της πόλης της Γάζας: «Αναγκαστική εκκένωση» έως τις 7 Οκτωβρίου

Διεθνή
Σφοδρή επίθεση ΚΚΕ για την επικοινωνία Μητσοτάκη - Χέρτζογκ

Σφοδρή επίθεση ΚΚΕ για την επικοινωνία Μητσοτάκη - Χέρτζογκ

Πολιτική

NETWORK

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

ienergeia.gr
Στο «στόχαστρο» του ΕΟΦ 14 προϊόντα για τη στυτική δυσλειτουργία

Στο «στόχαστρο» του ΕΟΦ 14 προϊόντα για τη στυτική δυσλειτουργία

healthstat.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
ΙΣΑ: «Εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη για την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά»

ΙΣΑ: «Εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη για την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά»

healthstat.gr
Γιατί το μυαλό μερικών ανθρώπων παραμένει «κοφτερό» παρ’ όλο που γερνούν

Γιατί το μυαλό μερικών ανθρώπων παραμένει «κοφτερό» παρ’ όλο που γερνούν

healthstat.gr
Κρήτη: Στο νοσοκομείο 54χρονη τουρίστρια μετά από ατύχημα με jet ski

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 54χρονη τουρίστρια μετά από ατύχημα με jet ski

healthstat.gr
Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

ienergeia.gr