Γάζα: «Μοιάζει πολύ με γενοκτονία» - Αποστάσεις της αντιπροέδρου της Κομισιόν από Φον ντερ Λάιεν

Γάζα: «Μοιάζει πολύ με γενοκτονία» - Αποστάσεις της αντιπροέδρου της Κομισιόν από Φον ντερ Λάιεν Φωτογραφία: Mahesh Kumar A./ΑP
«Αυτό που βλέπουμε είναι ένας συγκεκριμένος πληθυσμός να στοχοποιείται, να δολοφονείται και να καταδικάζεται σε θάνατο από πείνα», δήλωσε η Ριμπέρα στο Politico. Αποστάσεις από την επίσημη θέση της Κομισιόν.

Υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι ο εκτοπισμός και οι φόνοι στη Γάζα μοιάζουν πολύ με γενοκτονία - η πρώτη επίτροπος που απευθύνει αυτή την κατηγορία και παίρνει δημοσίως αποστάσεις από την θέση της Κομισιόν για τη σύγκρουση.

«Εάν δεν είναι γενοκτονία, μοιάζει πάρα πολύ με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την έννοια αυτή», δήλωσε η Τερέσα Ριμπέρα -η δεύτερη πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - στο Politico σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει τις κατηγορίες ότι διαπράττει γενοκτονία στον πόλεμό του στη Γάζα. Η αποστολή του Ισραήλ στην ΕΕ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η Ριμπέρα είναι εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για μια καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση, κατέχοντας το δεύτερο υψηλότερο αξίωμα μετά την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ισπανίδα σοσιαλίστρια, της οποίας το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει το κλίμα και αντιμονοπωλιακά ζητήματα, δεν είναι υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ένας συγκεκριμένος πληθυσμός να στοχοποιείται, να δολοφονείται και να καταδικάζεται σε θάνατο από πείνα», δήλωσε η Ριμπέρα στο Politico.

Οι δηλώσεις της προχωρούν πιο πέρα από αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει κατηγορήσει το Ισραήλ ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γάζα, αλλά δεν έχει φθάσει στο σημείο να το κατηγορήσει για γενοκτονία.

Η Κομισιόν πρότεινε την περασμένη εβδομάδα να περιοριστεί η πρόσβαση του Ισραήλ σε βασικό χρηματοδοτικό της πρόγραμμα για έρευνα ύστερα από εκκλήσεις ευρωπαϊκών χωρών να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στον θύλακα. Σε εκείνη την πρόταση, η Κομισιόν δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει μια ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συμφωνία που διέπει τις σχέσεις του με την ΕΕ.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ

