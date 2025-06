Glastonbury: Άνω κάτω η Βρετανία για τα συνθήματα κατά του Ισραήλ - Ποιοι είναι οι Bob Vylan

Βίντεο από το φεστιβάλ με το σύνθημα του frontman των Bob Vylan, Bobby Vylan, «θάνατος στους IDF» έφερε μεγάλη αναστάτωση στο BBC.

Το πιο πολιτικό Glastonbury των τελευταίων ετών πραγματοποιήθηκε φέτος.

Αντιδράσεις ξέσπασαν τόσο για τους ράπερ Kneecap οι οποίοι έχουν έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων για τις αντι-ισραηλινές θέσεις τους και για προσβολές που έχουν διατυπώσει κατά του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ όσο και για το συγκρότημα Bob Vylan.

{https://x.com/MiddleEastEye/status/1939130263084077112}

Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε σήμερα εξηγήσεις από το BBC, διότι μετέδωσε τις συναυλίες των δύο συγκροτημάτων.

Η βρετανική αστυνομία ανέφερε επίσης σε ανάρτησή της στο Χ πως εξετάζει τα βίντεο από τη συναυλία του διδύμου της πανκ Bob Vylan «προκειμένου να καθορίσει εάν διαπράχθηκαν ενδεχομένως παραβάσεις, οι οποίες απαιτούν την έναρξη μιας ποινικής έρευνας».

«Έχουμε γνώση των σχολίων που έγιναν κατά τη διάρκεια εμφανίσεων στο West Holts Stage στο Φεστιβάλ του Γκλάνστονμπερι σήμερα το απόγευμα», έγραψε χθες σε ένα μήνυμα στο Χ η αστυνομία του Σόμερσετ.

«Θάνατος, θάνατος στους IDF»

Χθες, στη σκηνή του διάσημου φεστιβάλ, οι ράπερ ζήτησαν από τους θεατές να φωνάξουν «Θάνατος, θάνατος στους IDF», τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις. Η συναυλία του μεταδόθηκε ζωντανά από το BBC στην πλατφόρμα του που ήταν αφιερωμένη στο φεστιβάλ.

Λίγο μετά, το συγκρότημα Kneecap, το ένα εκ των τριών μελών του, ο Λίαμ Ο’ Χάνα, έχει κατηγορηθεί «για τρομοκρατικό παράπτωμα» διότι ύψωσε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας μία σημαία της Χεζμπολάχ και κάλεσε το πλήθος να φωνάξει υβριστικά συνθήματα σε βάρος του Κιρ Στάρμερ.

«Ήταν φρικτό, για να είμαι ειλικρινής, και πιστεύω πως το BBC και το Glastonbury πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για το πώς παρακολουθήσαμε ένα τέτοιο θέαμα στις οθόνες μας», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ουές Στρίτινγκ στο Sky News.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Πολιτισμού ανέφερε πως η υπουργός Λίζα Νάντι μίλησε με τον γενικό διευθυντή του BBC σχετικά με τη συναυλία των Bob Vylan.

Από την πλευρά του, ο δημόσιος οπτικοακουστικός όμιλος παραδέχθηκε πως ορισμένες από τις δηλώσεις που έγιναν από το μουσικό δίδυμο ήταν «βαθιά προσβλητικές» κι ότι το κοινό δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει κατά παραγγελία τη συναυλία τους από τις πλατφόρμες του.

Χθες, το BBC είχε αποφασίσει να μην μεταδώσει ζωντανά τη συναυλία των Kneecap, όμως είχε αναφέρει ότι θα ήταν πιθανόν διαθέσιμη κατά παραγγελία στη συνέχεια.

Οι εμφανίσεις των δύο συγκροτημάτων προκάλεσαν σφοδρές κριτικές.

Η πρεσβεία του Ισραήλ κατήγγειλε στο Χ «την εμπρηστική, γεμάτη μίσος ρητορική» που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια Φεστιβάλ.

Ερωτηθείς σχετικά με αυτήν την αντίδραση, ο Βρετανός υπουργός Υγείας απάντησε πως είναι σοκαρισμένος από τη βία που διαπράττουν Ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Θα έλεγα επίσης στην ισραηλινή πρεσβεία, βάλτε σε τάξη το δικό σας σπίτι, αναφορικά με τη συμπεριφορά των δικών σας πολιτών και των εποίκων στη Δυτική Όχθη», είπε στο Sky News.

«Εύχομαι να λάμβαναν σοβαρότερα τη βία των δικών τους πολιτών προς του Παλαιστίνιους», υπογράμμισε.

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Ορισμένα από τα σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια του σετ του Bob Vylan ήταν βαθιά προσβλητικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της ζωντανής μετάδοσης στο iPlayer, η οποία μετέδιδε ό,τι συνέβαινε στη σκηνή, εκδόθηκε προειδοποίηση στην οθόνη για "πολύ έντονη γλώσσα"».

Μαζική στήριξη - Ποιοι είναι οι Bob Vylan

Το κοινό του φεστιβάλ Glastonbury γενικώς στήριξε φωναχτά την Παλαιστίνη, με σημαίες να κυματίζουν μπροστά από την κεντρική σκηνή.

Βίντεο από το φεστιβάλ του Glastonbury με το σύνθημα του frontman των Bob Vylan, Bobby Vylan, «θάνατος στους IDF» έφερε μεγάλη αναστάτωση στο BBC, που μετέδιδε ζωντανά την performance τους, αλλά και στη διοργάνωση, που δηλώνει «σοκαρισμένη».

Η διοργάνωση του φεστιβάλ καταδίκασε το punk ντουέτο για χρήση «αποτρόπαιων αντισημιτικών συνθημάτων που στόχευαν τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF)». Το συγκρότημα κάλεσε τους χιλιάδες θεατές από το κοινό, που κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης, να συντονιστούν με τη φωνή του τραγουδιστή, καθώς ο ίδιος επαναλάμβανε «death to IDF», σε μια εμφάνιση που μεταδόθηκε ζωντανά από το BBC.

Σε δήλωσή τους το πρωί της επομένης, Κυριακής 29 Ιουνίου, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι τα συνθήματα του συγκροτήματος «ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια».

{https://www.instagram.com/p/DLe5VactdhK/}

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ δήλωσαν, ότι τάσσονται κατά «κάθε μορφής πολέμου και τρομοκρατίας». «Πάντα θα πιστεύουμε και θα αγωνιζόμαστε ενεργά για την ελπίδα, την ενότητα, την ειρήνη και την αγάπη. Με σχεδόν 4.000 εμφανίσεις στο Glastonbury 2025, είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν καλλιτέχνες και ομιλητές στις σκηνές μας, με απόψεις που δεν συμμεριζόμαστε», προσθέτουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή πρακτορεία, η αστυνομία αξιολογεί το υλικό από το live των Bob Vylan στο Glastonbury, για να αποφασίσει εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα. Οι διοργανωτές του Glastonbury δήλωσαν ότι ήταν «συγκλονισμένοι» από την performance.

{https://www.instagram.com/p/DIeZrmiPAmz/}

Σημειώνεται πως στους συμμετέχοντες στη φετινή διοργάνωση περιλαμβάνονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, όπως οι Charli XCX, Loyle Carner, The Prodigy, Father John Misty, St. Vincent, Shaboozey, Kneecap, Wet Leg, Denzel Curry, Faye Webster, Brandi Carlile, Caribou, Gary Numan, Lucy Dacus, Nile Rodgers, Girl in Red και Turnstile, μεταξύ άλλων. Το θρυλικό φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Worthy Farm του Σόμερσετ από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου.

Οι Bob Vylan είναι ένα δίδυμο που σχηματίστηκε στο Ipswich το 2017 και συνήθως τραγουδούν κατά του ρατσισμού, της ομοφοβίας, της τοξικής αρρενωπότητας και της ακροδεξιάς πολιτικής. Το ντουέτο αποτελείται από τον frontman Bobby Vylan και τον ντράμερ Bobbie Vylan. Δεν έχουν αποκαλύψει τα πραγματικά τους ονόματα για να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους. Το μουσικό τους στιλ είναι ένα μείγμα πανκ, ραπ και hard rock. Έχουν κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ: το We Live Here (2020), το Bob Vylan Presents The Price Of Life (2022) και το περσινό Humble As The Sun.

Το συγκρότημα έχει κερδίσει βραβεία, όπως αυτό του καλύτερου alternative act στα MOBOs το 2022 και του καλύτερου άλμπουμ στα Kerrang Awards την ίδια χρονιά. Πάντως, η πολιτική τους δράση είναι γνωστή. Σε μια συνέντευξη με την εφημερίδα The Guardian πέρυσι, ο Bobby Vylan περιέγραψε πώς παρευρέθηκε στην πρώτη διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης σε ηλικία 15 ετών, συνοδευόμενος από τη μητέρα ενός φίλου. Το δίδυμο έχει μιλήσει ανοιχτά για τον πόλεμο στη Γάζα.