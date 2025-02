Πέθανε η ηθοποιός του «Gossip Girl» Michelle Trachtenberg

Η διάσημη ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 39 ετών.

Πέθανε η πρωταγωνίστρια του «Harriet the Spy» «Gossip Girl» και Buffy the Vampire Slayer, Michelle Trachtenberγ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.,

Η ηθοποιός βρέθηκε νεκρή περίπου στις 8 το πρωί στο Οne Columbus Place, ένα συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο Σέντραλ Παρκ. Ο θάνατός της δεν ερευνάται ως ύποπτος, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές. Η Michelle Trachtenberγ ήταν 39 ετών. Η Trachtenberg τους τελευταίους μήνες είχε κάνει ανησυχητικές αναρτήσεις στο Instagram, όπου εμφανιζόταν χαμένη και εύθραυστη.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν την μεγάλη απώλεια βάρους της ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν εάν έκανε χρήση ναρκωτικών. Τον περασμένο Ιανουάριο η Trachtenberg απάντησε σε σχόλιο χρήστη λέγοντας ότι είναι «χαρούμενη και υγιής» και ότι ποτέ δεν έχει κάνει πλαστική επέμβαση.

Ποια ήταν η Michelle Trachtenberg

Γεννημένη στις 11 Οκτωβρίου του 1985 στη Νέα Υόρκη, έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε σειρά του Nickelodeon «The Adventures of Pete and Pete» σε ηλικία 9 ετών. Εκεί υποδύθηκε την Nona F. Mecklenberg. Αργότερα έγινε γνωστή για τη συμμετοχή της σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές. Το ντεμπούτο της έγινε στην ταινία του 1996 «Harriet the Spy όπου πρωταγωνίστησε.