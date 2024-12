Φωτιά στην Καλιφόρνια: Εκκενώνονται περιοχές στο Μαλιμπού, κλειστά σχολεία, αποκλεισμένοι δρόμοι

Σχεδόν 18.000 άνθρωποι και πάνω από 8.100 υποδομές έχουν επηρεαστεί από την φωτιά που ξέσπασε στο Μαλιμπού στην Καλιφόρνια, και έχει ήδη κάψει σχεδόν 9.000 τ. μ.

Ο σερίφης της περιοχής του Λος Άντζελες Robert Luna ανακοίνωσε πως από τις 8.100 δομές έχουν εκδοθεί 2.043 εντολές εκκένωσης. Προτεραιότητά μας η ασφάλεια του κόσμου, επισήμανε. Αρκετοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί ενώ κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία στο Μαλιμπού. Στην κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται 700 πυροσβέστες ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία απώλεια ζωής.

Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί ολοσχερώς μικρός αριθμός σπιτιών, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και παραμένει η περιοχή σε άμεση απειλή. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη και ερευνάται από τους αρμόδιους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για ισχυρούς ανέμους και σχετικά χαμηλή υγρασία. Αυτό σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίας στην περιοχή «μπορούν να συμβάλλουν στη εκδήλωση ακραίων συνθηκών στη συμπεριφορά της φωτιάς, και να αυξήσουν τον κίνδυνο, προειδοποίησε.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Gavin Newsom ανακοίνωσε ότι ήδη η πολιτεία έχει λάβει ομοσπονδιακή χορηγία για την στήριξη των έκτακτων αναγκών.

??‍??? BREAKING

Massive Wildfire in Malibu, Southern California. #FranklinFire

One video shows students from inside the Pepperdine University Library. Wild!

Over 1.800 acres ? so far. Strong gusty winds are exploding the fire.#fire #Malibu #California pic.twitter.com/cfwzTomoJ3