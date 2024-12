Συρία: Oι κάτοικοι επιστρέφουν κατά χιλιάδες στη Δαμασκό μετά την πτώση Άσαντ (βίντεο)

Μετά από 61 χρόνια, το καθεστώς του αραβικού σοσιαλιστικού κόμματος Μπάαθ, που υπηρετούσε ο Άσαντ «έπεσε» σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Συρίας.

Όπως αποτυπώνει και σχετικό βίντεο οι Σύροι ήδη από την Κυριακή συρρέουν στη Δαμασκό για ένα νέο ξεκίνημα.

Οι δρόμοι ήταν στο κόκκινο καθώς εκατοντάδες αυτοκίνητα με Σύρους έσπεευσαν στην πρωτεύουσα της χώρας που έγινε σύμβολο ελπίδας και αλλαγής.

Το Αραβικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Μπάαθ, γνωστό και ως συριακό κίνημα Μπάαθ, προέκυψε από ένα σχίσμα στο κόμμα Μπάαθ, τον Φεβρουάριο του 1966.

Από το 1970 μέχρι το 2000, ηγέτης του κόμματος ήταν ο Πρόεδρος της Συρίας Χαφέζ αλ Άσαντ ενώ από το 2000, η ηγεσία κατανεμήθηκε μεταξύ του γιου του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος πριν την ανατροπή του ήταν επικεφαλής της συριακής περιφερειακής οργάνωσης και του Αμπντουλάχ αλ Αχμάρ, επικεφαλής της παν-Αραβικής εθνικής οργάνωσης.

