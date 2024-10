Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Ο Κρίστοφερ Λι επιστρέφει σε νέα ταινία ως Saruman

Η πρώτη anime ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών «The War of Rohirrim», θα κυκλοφορήσει στις 13 Δεκεμβρίου.

Η πρώτη anime ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών θα κυκλοφορήσει στις 13 Δεκεμβρίου. Ο Κρίστοφερ Λι θα εμφανιστεί στην οθόνη για μία τελευταία φορά ως Saruman, στην ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών «The War of Rohirrim». Η ταινία χρονολογικά λαμβάνει χώρα πριν από τα γεγονότα στις τριλογίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Hobbit.

Ο Saruman θα εμφανιστεί στην ταινία μέσω της χρήσης αρχειακών ηχογραφήσεων από τις αναγνώσεις των σεναρίων κατά τις πρόβες.

Η Philippa Boyens, συνεργάτιδα επί χρόνια του σκηνοθέτη Peter Jackson και συν-σεναριογράφος των τριλογιών μίλησε στο TheOneRign.netκατά τη διάρκεια του ComicCon στη Νέα Υόρκη, για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν τις ηχογραφήσεις, από όταν ο Λι ήταν εν ζωή, χωρίς όμως τη χρήση AI.

Ο Κρίστοφερ Λι πέθανε το 2015 σε ηλικία 893 ετών μετά από μία αξιοζήλευτη καριέρα. Ήταν ο μόνος από τους πρωταγωνιστές του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών δε, που είχε γνωρίσει τον συγγραφέα των βιβλίων Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

«Ακούσαμε τις ηχογραφήσεις του, άκουσα τη φωνή του όχι απλά τις ατάκες του αλλά την ομιλία του καθώς τον καταγράφαμε. Βασίσαμε την εμφάνισή του στο «The War of Rohirrim» σε μία ατάκα του από το The Hobbit.

«Are you in need of assistance my lady?» ήταν η ατάκα. Ακούσαμε πόσες λήψεις έκανε για την συγκεκριμένη ατάκα και βρήκαμε νέες αναγνώσεις και την αλλάξαμε λίγο, αλλά είναι μία αυθεντική εμφάνιση του Κρίστοφερ Λι» είπε.

Η ομάδα της παραγωγής ζήτησε την άδεια της χήρας του Κρίστοφερ Λι, για να τον συμπεριλάβουν στην ταινία. Εκείνη έκτοτε πέθανε. «Τώρα πολλοί θα πουν στο ίντερνετ ότι θα μπορούσαν να κάνουν τη φωνή του Κρίστοφερ Λι αλλά ξέρετε κάτι; Δεν νομίζω. Είμαι τόσο ευτυχισμένη που χρησιμοποιήσαμε τη δική του φωνή» πρόσθεσε η Boyens.