Ισπανία: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας DANA- Πλημμύρες στην Βαλένθια (video)

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας DANA βρίσκεται η Ισπανία με καταιγίδες να «σφυροκοπούν» την επικρατεία προκαλώντας προβλήματα και πλημμύρες σε μεγάλες πόλεις όπως η Βαλένθια.

Οι εικόνες που έρχονται από τα social media αποκαλύπτουν το μέγεθος των καταστροφών που έχουν δημιουργήσει τα μεγάλα ύψη νερού που ακολουθούν τις καταιγίδες που καταγράφονται καθ΄όλη τη διάρκεια της μέρας.

Όπως αποτυπώνονται σε σχετικά video και αναρτήσεις οι δρόμοι μεγάλων πόλεων έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, καταστρέφοντας αυτοκίνητα και προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και υποδομές.

Η επέλαση της ξεκίνησε από το βράδυ της Δευτέρας και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη. Στην Αλμερία από την έντονη χαλαζόπτωση και την βροχή αυτοκινητόδρομος κόπηκε στα δύο, ενώ στην Βαλένθια υπήρχαν εκτιμήσεις ότι θα πέσουν συνολικά 190 mm βροχής σε ελάχιστο χρόνο.

Utiel, Valencia in Spain today....



This is not normal #SpainFloods pic.twitter.com/VQwWi8piRr