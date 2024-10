Μακελειό στην Τουρκία, οργή Ερντογάν: 5 νεκροί και 22 τραυματίες από την επίθεση στην Τουρκική Αεροπορική Βιομηχανία

Δύο ένοπλοι σκόρπισαν τον θάνατο στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία στην Άγκυρα. Πώς έγινε η τρομοκρατική επίθεση.

Πέντε νεκροί και 22 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στην Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία (TUSAS) στην Άγκυρα το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ο αριθμός των νεκρών της τρομοκρατικής επίθεσης αυξήθηκε σε 5. «Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών μας είναι 22. Όπως μόλις ανέφερα, 7 από τους τραυματίες μας βρίσκονται εδώ. Ένας από τους ασθενείς έχει πάρει εξιτήριο, δύο από αυτούς πρόκειται να πάρουν εξιτήριο. Συνεχίζονται λοιπόν στα νοσοκομεία οι διαδικασίες νοσηλείας 19 τραυματιών. Συνεχίζεται η περίθαλψη 19 τραυματιών σε έξι νοσοκομεία» διευκρίνισε ο Τούρκος ΥΠΕΣ.

Turkey who supported militancy and terrorism in Kashmir is facing a terror attack.



Repeating again !!



You can't keep snakes in your backyard and expect them to bite only your neighbours...



Canada loading......#Ankara #AnkaraAttack#Turkey #TerrorAttack#TurkeyTerrorAttack pic.twitter.com/Fs3FXYY2UA — Indian Observer (@ag_Journalist) October 23, 2024

Τόνισε ότι οι δύο τρομοκράτες μία γυναίκα και ένας άνδρας, εξουδετερώθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Πώς έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης δύο δράστες πυροδότησαν εκρηκτικά και άνοιξαν πυρ στην κρατική Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία (TUSAS) στην Άγκυρα σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δράστες έφτασαν την Τετάρτη σε μια από τις εισόδους στο συγκρότημα TUSAS με ταξί. Οι δράστες, κουβαλώντας όπλα, πυροδότησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό δίπλα στο ταξί, προκαλώντας πανικό. Στη συνέχεια πέρασαν και μπήκαν στο κτίριο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία.

Ο οδηγός ταξί είναι μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με το δίκτυο HaberTurk.

?BIG BREAKING : Major terror attack at the headquarters of a defence and aerospace company in Turkey’s capital Ankara … several feared dead #Turkiye #Ankara pic.twitter.com/atvrtmquA0 — Tasneem bano (@Tasneembano1993) October 23, 2024

Εικόνες από κάμερες ασφαλείας, που μεταδόθηκαν έδειξαν έναν άνδρα με πολιτικά ρούχα να κρατά ένα σακίδιο και ένα όπλο και να πυροβολεί κατά υπαλλήλων από το εσωτερικό του κτιρίου. Σε άλλο βίντεο φαίνεται να πυροβολεί στο πάρκινγκ του χώρου ενώ δίπλα του πυροβολεί και μία γυναίκα ζωσμένη με όπλα.

Σύμφωνα με τον υπουργός Εσωτερικών ομάδες ασφαλείας στάλθηκαν αμέσως μετά την επίθεση γύρω στις 3:30 μ.μ. (τοπική ώρα).

Ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί μετά την είσοδο των δυνάμεων ασφαλείας στον χώρο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων DHA και άλλα τουρκικά ΜΜΕ ενώ στη σημείο έσπευσαν και ελικόπτερα.

Οι αρχές εξέδωσαν προσωρινό μπλακ άουτ για την κάλυψη της επίθεσης και συνέχισαν να περιορίζουν την πρόσβαση στα social media μέχρι να διευθετηθεί το περιστατικό. Ορισμένα τοπικά Μέσα αρχικά έκαναν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας και ομηρία μέσα στο κτίριο, αν και οι επίσημες αρχές δεν το επιβεβαίωσαν αυτό.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι οι υπάλληλοι μέσα στο κτίριο μεταφέρθηκαν από τις αρχές σε καταφύγια και δεν επετράπη σε κανέναν να φύγει για αρκετές ώρες. Είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις και μετά πυροβολισμούς την ώρα που γινόταν αλλαγή βάρδιας.

Ερντογάν: Αχρεία επίθεση

Για αχρεία επίθεση έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πρώτη δήλωσή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στην Τουρκική Αεροπορική Βιομηχανία. «Μια αχρεία επίθεση που στοχεύει την επιβίωση της χώρας μας, την ειρήνη του έθνους μας και τις αμυντικές μας πρωτοβουλίες που είναι το σύμβολο του ιδανικού της «πλήρως ανεξάρτητης Τουρκίας» μας» αναφέρει ο Ερντογάν ενώ επαινεί τις δυνάμεις ασφαλείας, που «επενέβησαν γρήγορα και εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες».

«Το έθνος μας πρέπει να γνωρίζει ότι τα βρώμικα χέρια που απλώνονται στην Τουρκία σίγουρα θα σπάσουν. Καμία δομή, καμία τρομοκρατική οργάνωση που στοχεύει την ασφάλειά μας δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους της», είπε ο Ερντογάν.

❝4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.❞



Başkan Erdoğan, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.#Ankara #TUSAŞ #patlama #Turkiyedekatliamvar pic.twitter.com/hN9HIByhjW — Vishesh Yadav (@VisheshYdv99) October 23, 2024

«Ο αγώνας μας ενάντια σε κάθε είδους τρομοκρατικές απειλές και τους υποστηρικτές τους θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα και με πολυδιάστατο τρόπο» σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος ενώ υπογράμμισε ότι προσεύχεται για τους 4 νεκρούς και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους 14 τραυματίες.

Mientras toda europa tiene un gravé problema de inmigración ilegal.#URGENTE | Este es el momento en que los dos terroristas llegaron a la empresa aeroespacial y abrieron fuego al momento de la salida de los obreros. Ocurrió en Ankara, Turquia.

Alguien protege nuestras centrales? pic.twitter.com/UnWqlxlAum — Antena 5 Radio (@a5radio) October 23, 2024

Ποιον «βλέπουν» πίσω από την τρομοκρατική επίθεση

Ο Τούρκος ΥΠΕΣ είπε ότι το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το PKK, θεωρείται ύποπτο ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση, αλλά προειδοποίησε ότι η διαδικασία ταυτοποίησης των δραστών συνεχίζεται. Το PKK «έδειξε» και ο υπουργός Άμυνας.

«Κάθε φορά δίνουμε σε αυτούς τους απατεώνες του PKK την τιμωρία που τους αξίζει. Αλλά δεν έρχονται ποτέ στα συγκαλά τους», είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. «Θα τους καταδιώξουμε μέχρι να εξαλειφθεί ο τελευταίος τρομοκράτης». Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και αριστεροί εξτρεμιστές έχουν επίσης πραγματοποιήσει επιθέσεις στο παρελθόν.

Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση

Tην καταδίκη της ΕΕ για την τρομοκρατική επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, εξέφρασε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ. «Καταδικάζουμε σθεναρά την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της. Η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στην Τουρκία σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα τα συλληπητήριά του εξέφρασε από τη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας των Brics, όπου βρισκόταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Βλάντιμιρ Πούτιν ενώ την επίθεση έχουν ήδη καταδικάσει και άλλοι ηγέτες.

«Καταδικάζω έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι στις οικογένειες των θυμάτων» έγραψε σε ενάρτησή του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

I strongly condemn today’s terrorist attack in Ankara. Our thoughts and heartfelt condolences go out to the families of the victims. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 23, 2024

Οι ΗΠΑ «καταδίκασαν σθεναρά» την επίθεση με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, να δηλώνει πως «Παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη το κίνητρο ή τον δράστη αυτής της ενέργειας, καταδικάζουμε σθεναρά αυτήν την βίαιη πράξη». Η Ουάσινγκτον εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των θυμάτων.

Για άνανδρη επίθεση έκανε λόγο η Τζόρτζια Μελόνι ενώ την επίθεση καταδίκασε και η Γερμανία. «Καταδικάζουμε όλες τις μορφές τρομοκρατίας με τον πιο έντονο τρόπο», ανέφερε το γερμανικό ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο X.