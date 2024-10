IDF: Νεκρός και ο διάδοχος του Νασράλα, Χασέμ Σαφιεντίν

Τον θάνατο του Χασέμ Σαφιεντίν σε βομβαρδισμό προαστίου της Βηρυτού στις 4 Οκτωβρίου επιβεβαίωσαν με ανακοίνωσή τους οι IDF.

Ο Χασέμ Σαφιεντίν, ήταν επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ και ένας από τους επικρατέστερος διάδοχος του δολοφονηθέντος Χασάν Νασράλα στην ηγεσία της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις ο Σαφιεντίν σκοτώθηκε μαζί με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Χουσέιν Αλί Χαζίμα και άλλους αξιωματούχους της Χεζμπολάχ, στις 4 Οκτωβρίου.

? Hisham Safieddine, Head of the Hezbollah Executive Council, and Ali Hussein Hazima, Commander of Hezbollah’s Intelligence Headquarters, were eliminated during a strike on Hezbollah’s main intelligence HQ in Dahieh approx. 3 weeks ago.



