Ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό μετά την προειδοποίηση των IDF - «Θα πλήξουμε και άλλους στόχους»

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για τέσσερα πλήγματα που εξαπέλυσε απόψε το Ισραήλ στον νότιο τομέα της Βηρυτού εναντίον γραφείων ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ απ΄όπου ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με το ANI, τέσσερα πλήγματα σε διάφορα σημεία του νότιου τομέα της Βηρυτού έθεσαν στο στόχαστρο «θυγατρικές της Al-Qard al-Hassan», μιας χρηματοπιστωτικής εταιρίας σε βάρος της οποίας έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ και η οποία κατηγορείται ότι χρηματοδοτεί τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

