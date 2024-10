Ποσότητα «μαμούθ» 8,3 τόνων ναρκωτικών κατέσχεσε το μεξικανικό Πολεμικό Ναυτικό (εικόνες)

Το μεξικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, την κατάσχεση στον Ειρηνικό 8,3 τόνων ναρκωτικών, ποσότητα ρεκόρ που έχει κατασχεθεί στο Μεξικό σε επιχείρηση στη θάλασσα.

Η αξία των κατασχεθέντων ανέρχεται σε 2,099 δισεκ. πέσος (134,5 εκατομμύρια ευρώ), ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Πολεμικό Ναυτικό, χωρίς να διευκρινίσει το είδος των ναρκωτικών.

#Mexico 's navy has arrested 23 people in its largest-ever drugs bust, seizing some 8,400 kg of illicit cargo in an operation off the country's southwestern Pacific coast. https://t.co/fl18V3Yl4i

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί στη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης, δεν έχει προηγούμενο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η κατάσχεση έγινε νοτιοδυτικά της πόλης Λασάρο Καρντένας, στην πολιτεία Μιτσοακάν, στη δυτική ακτή του Μεξικού.

Στη διάρκεια της επιχείρησης, το Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε έξι σκάφη -πέντε με εξωλέμβιο κινητήρα και ένα ημικαταδυόμενο μήκους περίπου 15 μέτρων- καθώς και 23 άτομα.

??? MEXICAN NAVY MAKES HISTORIC DRUG SEIZURE, ARRESTS 23



Mexico’s navy announced the arrest of 23 people and the seizure of 8.4 thousand kilograms of drugs in its largest-ever maritime operation, intercepting 6 speedboats off the southwestern Pacific coast.



This marks an… pic.twitter.com/epMhgL1WIl