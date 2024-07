Χέρι – χέρι Ούρσουλα – Μελόνι: 3 πρόεδροι και 10 αντιπρόεδροι του ECR σε κρίσιμες θέσεις του ΕΚ

Με τις πλάτες της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκλέχθηκαν οι «φαν» της Μελόνι.

Συνήλθαν σήμερα οι 20 επιτροπές και οι 4 υποεπιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να εκλέξουν τους προέδρους και αντιπροέδρους τους. Στις εκπλήξεις των θέσεων των εκλεγμένων προέδρων και αντιπροέδρων των επιτροπών είναι οι 3 πρόεδροι και οι 10 αντιπρόεδροι της σκληρής δεξιάς παράταξης του ECR, της συντηρητική ευρωσκεπτικιστικής ομάδας υπό την ηγεσία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζι Μελόνι.

Η εκλογή των προέδρων και αντιπροέδρων του ECR δείχνει ότι η ομάδα είναι αποδεκτός εταίρος για τον κεντρώο συνασπισμό της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η εκλογή των προέδρων των επιτροπών την Τρίτη ήταν το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης πριν το Κοινοβούλιο προχωρήσει σε διακοπή ενός μήνα.

Σε καμία από τις 24 επιτροπές και υποεπιτροπές δεν υπάρχουν μέλη από τους Πατριώτες για την Ευρώπη, την τρίτη μεγαλύτερη ομάδα του ευρωκοινοβουλίου ή τη μικρότερη ακροδεξιά Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών,

Η ομάδα της Μελόνι πλέον προεδρεύει της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG), της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) και της Επιτροπής Αναφορών (PETI).

Οι πρόεδροι των επιτροπών είναι σημαντικοί στο Κοινοβούλιο καθώς αποφασίζουν για την ημερήσια διάταξη της επιτροπής και προεδρεύουν των συνεδριάσεων και των τριμερών διαλόγων με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά τη διαπραγμάτευση της νομοθεσίας. Οι αντιπρόεδροι αντικαθιστούν τον πρόεδρο.

Αναλυτικά όλες οι θέσεις

Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής

Πρόεδρος: David McAllister (EPP, DE)

1ος αντιπρόεδρος: Hana Jalloul (S&D, ES)

2ος αντιπρόεδρος: Urmas Paet (Renew, EE)

3ος αντιπρόεδρος: Alberico Gambino (ECR, IT)

4ος αντιπρόεδρος: Ioan-Rareș Bogdan (EPP, RO)

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Πρόεδρος: Mounir Satouri (Greens/EFA, FR)

1ος αντιπρόεδρος: Marta Temido (S&D, PT)

2ος αντιπρόεδρος: Łukasz Kohut (EPP, PL)

3ος αντιπρόεδρος: θα εκλεγεί σε επόμενη συνεδρίαση

4ος αντιπρόεδρος: Θα εκλεγεί σε επόμενη συνεδρίαση

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

Πρόεδρος: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew, DE)

1ος αντιπρόεδρος: Christophe Gomart (EPP, FR)

2ος αντιπρόεδρος: Mihai Tudose (S&D, RO)

3ος αντιπρόεδρος: Alberico Gambino (ECR, IT)

4ος αντιπρόεδρος: Riho Terras (EPP, EE)

Επιτροπή Ανάπτυξης

Πρόεδρος: Barry Andrews (Renew, IE)

1ος αντιπρόεδρος: Isabella Lövin (Greens/EFA, SE)

2ος αντιπρόεδρος: Hildegard Bentele (EPP, DE)

3ος αντιπρόεδρος: Abir Al-Sahlani (Renew, SE)

4ος αντιπρόεδρος: Robert Biedroń (S&D, PL)

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Πρόεδρος: Bernd Lange (S&D, DE)

1ος αντιπρόεδρος: Manon Aubry (The Left, FR)

2ος αντιπρόεδρος: Iuliu Winkler (EPP, RO)

3ος αντιπρόεδρος: Karin Karlsbro (Renew, SE)

4ος αντιπρόεδρος: Kathleen Van Brempt (S&D, BE)

Επιτροπή Προϋπολογισμού

Πρόεδρος: Johan Van Overtveldt (ECR, BE)

1ος αντιπρόεδρος: Monika Hohlmeier (EPP, DE)

2ος αντιπρόεδρος: Giuseppe Lupo (S&D, IT)

3ος αντιπρόεδρος: Janusz Lewandowski (EPP, PL)

4ος αντιπρόεδρος: Lucia Yar (Renew, SK)

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Πρόεδρος: Niclas Herbst (EPP, DE)

1ος αντιπρόεδρος: Caterina Chinnici (EPP, IT)

2ος αντιπρόεδρος: Cristian Terheş (ECR, RO)

3ος αντιπρόεδρος: Claudiu Manda (S&D, RO)

4ος αντιπρόεδρος: Θα εκλεγεί σε επόμενη συνεδρίαση

Επιτροπή Οικονομικών και χρηματιστηριακών υποθέσεων

Πρόεδρος: Aurore Lalucq (S&D, FR)

1ος αντιπρόεδρος: Damian Boeselager (Greens/EFA, DE)

2ος αντιπρόεδρος: Ludovit Odor (Renew, SK)

3ος αντιπρόεδρος: Ludek Niedermayer (EPP, CZ)

4ος αντιπρόεδρος: θα εκλεγεί σε επόμενη συνεδρίαση

Υποεπιτροπή φορολογικών ζητημάτων

Πρόεδρος: Pasquale Tridico (The Left, IT)

1ος αντιπρόεδρος: Kira Marie Peter-Hansen (Greens/EFA, DK)

2ος αντιπρόεδρος: Regina Doherty (EPP, IE)

3ος αντιπρόεδρος: Markus Ferber (EPP, DE)

4ος αντιπρόεδρος: Matthias Ecke (S&D, DE)

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών υποθέσεων

Πρόεδρος: Li Andersson (The Left, FI)

1ος αντιπρόεδρος: Johan Danielsson (S&D, SE)

2ος αντιπρόεδρος: Jagna Marczułajtis-Walczak (EPP, PL)

3ος αντιπρόεδρος: Katrin Langensiepen (Greens/EFA, DE)

4ος αντιπρόεδρος: θα εκλεγεί σε επόμενη συνεδρίαση

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας υγείας και ασφάλειας Τροφίμων

Πρόεδρος:Antonio Decaro (S&D, IT)

1ος αντιπρόεδρος:Esther Herranz García (EPP, ES)

2ος αντιπρόεδρος:Pietro Fiocchi (ECR, IT)

3ος αντιπρόεδρος:Anja Hazekamp (The Left, NL)

4ος αντιπρόεδρος: András Tivadar Kulja (EPP, HU)

Υποεπιτροπή Δημόσιας Υγείας

Πρόεδρος: Adam Jarubas (EPP, PL)

1ος αντιπρόεδρος: Tilly Metz (Greens/EFA, LU)

2ος αντιπρόεδρος: Stine Bosse (Renew, DK)

3ος αντιπρόεδρος: Romana Jerković (S&D, HR)

4ος αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Φράγκος (ECR, EL)

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Πρόεδρος: Borys Budka (EPP, PL)

1ος αντιπρόεδρος: Tsvetelina Penkova (S&D, BG)

2ος αντιπρόεδρος: Elena Donazzan (ECR, IT)

3ος αντιπρόεδρος: Giorgio Gori (S&D, IT)

4ος αντιπρόεδρος: Yvan Verougstraete (Renew, BE)

Επιτροπή Εσωτερικής αγοράς και προστασίας καταναλωτών

Πρόεδρος: Anna Cavazzini (Greens/EFA, DE)

1ος αντιπρόεδρος: Christian Doleschal (EPP, DE)

2ος αντιπρόεδρος: Nikola Minchev (Renew, BG)

3ος αντιπρόεδρος: Maria Grapini (S&D, RO)

4ος αντιπρόεδρος: Kamila Gasiuk-Pihowicz (EPP, PL)

Επιτροπή μεταφορών και τουρισμού

Πρόεδρος: Ελίζα Βόζεμπεργκ

1ος αντιπρόεδρος: Virginijus Sinkevičius (Greens/EFA, LT)

2ος αντιπρόεδρος: Sophia Kircher (EPP, AT)

3ος αντιπρόεδρος: Elena Kountoura (The Left, EL)

4ος αντιπρόεδρος: Matteo Ricci (S&D, IT)

Επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης

Πρόεδρος: Adrian-Dragoş Benea (S&D, RO)

1ος αντιπρόεδρος: Gabriella Gerzsenyi (EPP, HU)

2ος αντιπρόεδρος: Nora Mebarek (S&D, FR)

3ος αντιπρόεδρος: Francesco Ventola (ECR, IT)

4ος αντιπρόεδρος: Ľubica Karvašová (Renew, SK)

Επιτροπή Αγροτικής ανάπτυξης

Πρόεδρος: Veronika Vrecionová (ECR, CZ)

1ος αντιπρόεδρος: Daniel Buda (EPP, RO)

2ος αντιπρόεδρος: Norbert Lins (EPP, DE)

3ος αντιπρόεδρος: Eric Sargiacomo (S&D, FR)

4ος αντιπρόεδρος: θα εκλεχθεί σε επόμενη συνεδρίαση

Επιτροπή Αλιείας

Πρόεδρος: Carmen Crespo Díaz (EPP, ES)

1ος αντιπρόεδρος: Sander Smit (EPP, NL)

2ος αντιπρόεδρος: Giuseppe Milazzo (ECR, IT)

3ος αντιπρόεδρος: Stéphanie Yon-Courtin (Renew, FR)

4ος αντιπρόεδρος: Jessica Polfjärd (EPP, SE)

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Πρόεδρος: Nela Riehl (Greens/EFA, DE)

1ος αντιπρόεδρος: Bogdan Andrzej Zdrojewski (EPP, PL)

2ος αντιπρόεδρος: Emma Rafowicz (S&D, FR)

3ος αντιπρόεδρος: Diana Riba I Giner (Greens/EFA, ES)

4ος αντιπρόεδρος: Hristo Petrov (Renew, BG)

Επιτροπή Νομικών υποθέσεων

Πρόεδρος: Ilhan Kyuchyuk (Renew, BG)

1ος αντιπρόεδρος: Marion Walsmann (EPP, DE)

2ος αντιπρόεδρος: Mario Mantovani (ECR, IT)

3ος αντιπρόεδρος: Lara Wolters (S&D, NL)

4ος αντιπρόεδρος: Emil Radev (EPP, BG)

Επιτροπή πολιτικών ελευθεριών και δικαιοσύνης

Πρόεδρος: Javier Zarzalejos (EPP, ES)

1ος αντιπρόεδρος: Marina Kaljurand (S&D, EE)

2ος αντιπρόεδρος: Charlie Weimers (ECR, SE)

3ος αντιπρόεδρος: Alessandro Zan (S&D, IT)

4ος αντιπρόεδρος: Estrella Galán (The Left, ES)

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Πρόεδρος: Sven Simon (EPP, DE)

1ος αντιπρόεδρος: Gabriele Bischoff (S&D, DE)

2ος αντιπρόεδρος: Adrián Vázquez Lázara (EPP, ES)

3ος αντιπρόεδρος: Charles Goerens (Renew, LU)

4ος αντιπρόεδρος: Péter Magyar (EPP, HU)

Επιτροπή γυναικείων δικαιωμάτων και ισότητας φύλου

Πρόεδρος: Lina Gálvez (S&D, ES)

1ος αντιπρόεδρος: Dainius Žalimas (Renew, LT)

2ος αντιπρόεδρος: Irene Montero (The Left, ES)

3ος αντιπρόεδρος: Rosa Estaràs Ferragut (EPP, ES)

4ος αντιπρόεδρος: Predrag Fred Matić (S&D, HR)

Επιτροπή Αναφορών

Πρόεδρος: Bogdan Rzońca (ECR, PL)

1ος αντιπρόεδρος: Dolors Montserrat (EPP, ES)

2ος αντιπρόεδρος: Fredis Beleris (EPP, EL)

3ος αντιπρόεδρος: Nils Ušakovs (S&D, LV)

4ος αντιπρόεδρος: Cristina Guarda (Greens/EFA, IT).