«Αγαπητέ Πρόεδρε, η Ουκρανία δεν θα αντιμετωπίσει αυτόν τον χειμώνα μόνη της» ήταν το μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Ζελένκσι.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την περαιτέρω στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έσπευσε να κάνει σχετική ανάρτηση λέγοντας πως είχαν μία καλή τηλεφωνική επικοινωνία ενώ απευθυνόμενη στον Ζελένκσι έγραψε: «Αγαπητέ Πρόεδρε, η Ουκρανία δεν θα αντιμετωπίσει αυτόν τον χειμώνα μόνη της. Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό σας, παρέχοντας επείγουσα ενεργειακή υποστήριξη για να βοηθήσει την Ουκρανία τους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα, επεξεργαζόμαστε επιλογές για να διασφαλίσουμε την απαραίτητη διαρκή οικονομική

Απειλές Μεντβέντεφ

Απειλές εξαπέλυσε ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Όσο περισσότερα χρήματα ξοδεύει ο Δυτικός κόσμος για να τους υποστηρίξει, τόσο χειρότερο θα είναι το αποτέλεσμα για το καθεστώς των αιμοδιψών κλόουν του Κιέβου και, τελικά, τόσο περισσότερη γη θα ανακτήσει στη Ρωσία», έγραψε ο Μεντβέντεφ.