Ο Λι, ο οποίος είχε ηττηθεί οριακά στις προεδρικές εκλογές του 2022, είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Σεούλ αφού ένας άνδρας του επιτέθηκε καθώς κινούνταν μέσα σε πλήθος υποστηρικτών του και δημοσιογράφων στη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.

Αξιωματούχος στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μπουσάν, όπου ο Λι έλαβε τις πρώτες βοήθειες, δήλωσε πως η μεταφορά του στη Σεούλ κατέστη δυνατή αφού ιατρικό προσωπικό διαπίστωσε, με βάση τις πρώτες εξετάσεις, ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος Κουόν Τσιλ-σέουνγκ, μιλώντας έξω από το νοσοκομείο λίγο μετά την αερομεταφορά εκεί του Λι, δήλωσε πως το ιατρικό προσωπικό εξέφραζε φόβους ότι μπορεί να έχει υποστεί ζημιά η σφαγίτιδα φλέβα που μεταφέρει το αίμα από την καρδιά στο κεφάλι.

«Εκφράζεται ανησυχία ότι μπορεί να υπάρχει αιμορραγία, σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό», δήλωσε ο Κουόν.

Η επίθεση, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο και φωτογραφίες, εκτυλίχθηκε με ταχύτητα την ώρα που ο Λι επισκεπτόταν χώρο στην Μπουσάν, στον οποίο προτείνεται να δημιουργηθεί ένα αεροδρόμιο.

Ο δράστης πλησίασε φορώντας ένα στέμμα από χαρτί με το όνομα του Λι και του ζήτησε αυτόγραφο την ώρα που ο Λι μιλούσε σε πλήθος υποστηρικτών του και δημοσιογράφων, ενώ στη συνέχεια όρμησε εναντίον του, φαίνεται σε βίντεο.

Αξιωματούχος της αστυνομίας της Μπουσάν, ο Σον Τζε-χαν, είπε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων πως ο ύποπτος ως δράστης έχει γεννηθεί το 1957 και χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι 18 εκατοστών το οποίο είχε αγοράσει μέσω του Ίντερνετ. Δεν έκανε γνωστό το όνομα του υπόπτου και δήλωσε πως τα κίνητρά του ερευνώνται.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η αστυνομία θα επιδιώξει την απαγγελία σε βάρος του φερόμενου δράστη κατηγοριών για απόπειρα φόνου.

Σε τηλεοπτικές εικόνες και σ’ ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X φαίνεται ο άνδρας να ορμάει με το χέρι του τεντωμένο και να μαχαιρώνει τον Λι στο λαιμό, ενώ η φόρα της επίθεσης κάνει τον Λι να οπισθοχωρήσει προς στο πλήθος που βρίσκεται πίσω του.

Ο Λι μορφάζει και καταρρέει στο έδαφος.

Σε φωτογραφίες στα μέσα ενημέρωσης ο Λι εικονίζεται να κείτεται στο έδαφος με τα μάτια κλειστά και να αιμορραγεί, ενώ άνθρωποι πιέζουν ένα μαντήλι στο λαιμό του.

Ο Τζιν Τζέονγκ-χουά, υποστηρικτής του Λι που ήταν παρών στη σκηνή και αναμετέδωσε ζωντανά σε livestreaming το περιστατικό, είπε στο Ρόιτερς πως ήταν παρόντες πάνω από είκοσι αστυνομικοί.

Ο δράστης στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από αξιωματούχους του κόμματος και αστυνομικούς, όπως φαίνεται στις εικόνες των βίντεο.

South Korea’s opposition leader Lee Jae-myung stabbed in the neck while speaking to the press in Busan. When populist rules in a democracy, opposition is never fear free. Today is only 2nd day of 2024! https://t.co/zDbiVbVPpw