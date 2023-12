Η νέα συμφωνία που επετεύχθη σήμερα «θα οδηγήσει σε αύξηση των δεινών» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Αμνηστία, καθώς όπως τονίζει «θα οδηγήσει σε αύξηση της ταλαιπωρίας των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών σε κάθε βήμα του ταξιδιού τους».

«Όπως φοβόμασταν, το μεταναστευτικό σύμφωνο της ΕΕ που συμφωνήθηκε σήμερα φαίνεται ότι θα αποδυναμώσει τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και άλλων μεταναστών στην ΕΕ, ενώ παράλληλα θα επιδεινώσει την υφιστάμενη νομοθεσία». Την ίδια ώρα αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει επείγοντα ζητήματα στα ευρωπαϊκά συστήματα ασύλου και υποδοχής και σημαίνει στην πράξη:

The #EU has agreed on policy proposals on #MigrationEU and asylum, setting the agenda for years to come.



This agreement will lead to a surge in suffering for #asylumseekers, #Refugees and #migrants on every step of their journeys?https://t.co/OoSOyw050t