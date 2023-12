Μάλιστα, σύμφωνα με τη Daily Mail, στην πόρτα του υπνοδωματίου του υπήρχε μια πινακίδα που έγραφε: «Μην δίνετε φαγητό ή ποτό στον Navin. Μην τον αφήσετε να βγει από το δωμάτιο. Έχει ό,τι χρειάζεται μέχρι να ξυπνήσω».

Το αγοράκι ζύγιζε μόλις 30 κιλά και βρέθηκε σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο που ήταν γεμάτο ούρα και περιττώματα. Είχε σημάδια σωματικής κακοποίησης στο πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα πόδια του.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν κατά την ακροαματική διαδικασία ότι το δωμάτιο του αγοριού ήταν αηδιαστικό και άθλιο, με μόνο ένα κρεβάτι και ένα παιχνίδι, ενώ το υπόλοιπο σπίτι στη North Gale Avenue ήταν «καλά επιπλωμένο» με πλήρως εξοπλισμένο ψυγείο και ντουλάπι τροφίμων.

Η μητέρα, Stephanie Jones, 37 ετών, αντιμετωπίζει τουλάχιστον 20 χρόνια φυλάκισης εάν καταδικαστεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Σε αντάλλαγμα για την αποδοχή της ενοχής της, η εισαγγελέας Jodi Hoos συμφώνησε να μην της επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η Jones συμφώνησε τώρα να καταθέσει εναντίον του πατέρα του αγοριού Brandon Walker, 41 ετών. Η δίκη του βρίσκεται σε εξέλιξη και ο ίδιος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες που επισείουν έως και ισόβια κάθειρξη αν καταδικαστεί για φόνο πρώτου βαθμού.

Υλικό από κάμερα που έφερε αστυνομικός αποκαλύπτει τη στιγμή που οι Αρχές της Peoria εμφανίστηκαν στο σπίτι της Jones και του Walker, αφότου η Jones κάλεσε τις πρώτες βοήθειες για να αναφέρει ότι ο Navin ήταν «κρύος και άψυχος».

Το υλικό από την κάμερα έδειξε επίσης την ακαταστασία που επικρατούσε μέσα στο σπίτι, αλλά και το σχεδόν άδειο δωμάτιο στο οποίο ζούσε ο Navin. Το σχοινί, που χρησιμοποιούνταν για να κρατάει κλειστή την πόρτα του, ήταν ορατό, όπως και το σημείωμα που είχε γράψει ένας από τους γονείς του στον μεγαλύτερο αδελφό του, λέγοντας να μην ταΐζει τον Navin.

Σε μια προσπάθεια να πάρει πίσω τον Navin, η Laura Walker επικοινώνησε με το Τμήμα Παιδιών και Οικογενειακών Υπηρεσιών (DCFS) του Ιλινόι, το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον και το Τμήμα της Peoria Peoria. Όπως είπε, τίποτα δεν άλλαξε παρά τις προσπάθειές της.

Το DCFS διερεύνησε τους ισχυρισμούς της Laura Walker, αλλά δήλωσε ότι ήταν «αβάσιμοι». Τον Φεβρουάριο του 2022, μια ανώνυμη πληροφορία οδήγησε την DCFS να επισκεφθεί το σπίτι.

Ο Navin καταγράφηκε τότε ως «άρρωστος», αδύνατος και μικρός. Επειδή ο Navin είπε στον υπάλληλο της οικογένειας ότι ήθελε να μείνει με τους γονείς του, σημείωσαν ότι ήταν ασφαλής. Έναν περίπου μήνα αργότερα, στις 29 Μαρτίου, ο Navin κατέληξε.

Η μητέρα του είπε στους αστυνομικούς ότι έβαλε το αγόρι στο ντους όταν παρατήρησε ότι δεν ανέπνεε. Ο οκτάχρονος πέθανε αργότερα την ίδια μέρα στο νοσοκομείο.

