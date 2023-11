Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν το απόγευμα της Τρίτης βίντεο από αιματηρή συμπλοκή που - σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες - δείχνουν το χτύπημα της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής και ηγετικού στελέχους της Φατάχ, Μαχμούντ Αμπάς.

Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως την ευθύνη για την φερόμενη επίθεση ανέλαβε μια νέα «σκιώδης» ομάδα με την ονομασία «Children of Abu Jandel», που είχε δώσει προθεσμία 24 ωρών στον Αμπάς για αναλάβει δράση αναφορικά με την κατάσταση στη Γάζα.

Σύμφωνα με CNNTurk, η αυτοκινητοπομπή του Αμπάς δέχθηκε πυρά, ενώ κατά την επίθεση, ένα άτομο δέχθηκε πυροβολισμούς. Δεν υπάρχει ακόμη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μαχμούντ Αμπάς.

#MIDDLEEAST Some reports on Telegram and social media about an assassination attempt against president of Palestine, Mahmoud Abbas ?? https://t.co/0pS7TIY86a