Σύμφωνα με το ALJAZEERA, 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια, ύστερα από τον βομβαρδισμό στον καταυλισμό Bureij.

Massive distraction and dozens of civilian victims in a new massacre in the Bureij refugee camp middle of the Gaza Strip.