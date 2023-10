Το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές του στη Λωρίδα της Γάζας για τέταρτη ημέρα, έπειτα από τη πολυμέτωπη επίθεση της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών το Σάββατο, ενώ για δεύτερη ημέρα ρουκέτες των Παλαιστίνιων μαχητών πλήττουν την πόλη Ασκελόν.

Εν μέσω πυρών βρέθηκε, μάλιστα, το συνεργείο της ΕΡΤ και η δημοσιογράφος Ευτυχία Πενταράκη. Την ώρα που ενημέρωνε το τηλεοπτικό κοινό, ακούστηκαν σειρήνες και ρουκέτες άρχισαν να πέφτουν. Μαζί με τον εικονολήπτη Κάρλο Ρούβιο και την ηχολήπτρια Παναγιώτα Δερβισιώτη, συνέχισαν να περιγράφουν όσα βίωναν.

Από την άλλη μεριά του φράχτη, «σφίγγει ο κλοιός» στη Λωρίδα Γάζα, καθώς σε λιγότερο από δέκα ώρες αναμένεται να βυθιστούν τα πάντα στο σκοτάδι ελέω αποκλεισμού και ελλείψεων σε καύσιμα.

«Η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αδιανόητη ανθρωπιστική κρίση, με το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να κλείνει πλήρως σε λίγες ώρες λόγω έλλειψης καυσίμων. Αυτή η εξέλιξη απειλεί να βυθίσει τη Λωρίδα της Γάζας στο απόλυτο σκοτάδι καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της παροχής όλων των βασικών υπηρεσιών ζωής - που εξαρτώνται όλες από το ηλεκτρισμό - καθώς δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία τους ούτε και με γεννήτριες λόγω του βομβαρδισμού της πόλης Ράφα - της μοναδικής διόδου προς την Αίγυπτο».

Πληθαίνουν, παράλληλα, οι καταγγελίες Παλαιστινίων για χρήση βομβών λευκού φωσφόρου από το Ισραήλ σε βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών.

«Η ισραηλινή κατοχή χρησιμοποιεί διεθνώς απαγορευμένες βόμβες λευκού φωσφόρου εναντίον των Παλαιστινίων στη συνοικία Καράμα στη βόρεια Γάζα», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα X.

