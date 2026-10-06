Γυναικεία υπόθεση η κορυφή του ελληνικού box office, ιστορική αποτυχία για τον Τομ Κρουζ.

Το Ημερολόγιο της Βέριτι, όπως συμβαίνει και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κέρδισε τη μάχη και τους Έλληνες θεατές, τερματίζοντας πρώτο στη λίστα με τις ταινίες που είδαμε περισσότερο το τετραήμερο 1 - 4 Οκτωβρίου.



Κάτι παραπάνω από 20.000 θεατές πήγαν να δουν το ψυχολογικό - ερωτικό θρίλερ με τις Αν Χάθαγουεϊ και Ντακότα Τζόνσον, ενώ μόλις 12.264 θεατές προτίμησαν το Digger με τον Τομ Κρουζ το οποίο τερμάτισε τρίτο, πίσω από την Καρδιά του Κτήνους, με τον Μπραντ Πιτ και τον σκύλο του που συνεχίζουν να συγκινούν σημειώνοντας ικανοποιητική πορεία στο ελληνικό box office.

Όσον αφορά την απογοητευτική πορεία του Digger, η μαύρη κωμωδία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου με κόστος 180 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται και το επιπλέον κόστος της προώθησης, και έσοδα 8 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική, καταγράφεται όχι μόνο ως μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές αποτυχίες στην καριέρα του Τομ Κρουζ εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες στο αμερικανικό box office των τελευταίων ετών.

Αξιοσημείωτη είναι και η πτώση του Encore των Εκδικητών που κατρακύλησαν στην ένατη θέση της λίστας από τη δεύτερη που βρίσκονταν την προηγούμενη εβδομάδα, αντίθετα με το Resident Evil που συνεχίζει σταθερά μέσα στην πρώτη πεντάδα και φυσικά την Οδύσσεια που μετά από 12 εβδομάδες κυκλοφορίας επιμένει να φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα με τις πιο εμπορικές ταινίες της εβδομάδας.

Για την ιστορία, τις πρώτες τέσσερις ημέρες του Οκτωβρίου, συνολικά 100.020 θεατές βρέθηκαν σε κάποια σκοτεινή αίθουσα της χώρας για να απολαύσουν την ταινία της αρεσκείας τους.

{https://youtu.be/6t_RLB1OQYM?si=UEzgme9_2fUSyKUb}

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