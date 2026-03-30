Η Σόφι Τέρνερ υπέστη έναν μικρό τραυματισμό και σταμάτησαν προσωρινά τα γυρίσματα της σειράς του Prime Video.

Η παραγωγή της σειράς «Tomb Raider» με την πρώην πρωταγωνίστρια του «Game of Thrones» Σόφι Τέρνερ στο ρόλο της Λάρα Κροφτ, έχει υποστεί ένα σημαντικό πλήγμα. Τα γυρίσματα που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, έχουν διακοπεί προσωρινά, καθώς η πρωταγωνίστρια φέρεται να έχει τραυματιστεί.

Το στούντιο επιβεβαίωσε ότι ο τραυματισμός της Τέρνερ είναι ελαφρύς, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί η ακριβής φύση του τραυματισμού και αν αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο πλατό. «Η Σόφι Τέρνερ υπέστη πρόσφατα έναν ελαφρύ τραυματισμό», ανέφερε η Amazon MGM Studios σε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε την προσωρινή διακοπή της παραγωγής της πολυαναμενόμενης σειράς Tomb Raider, σύμφωνα με το Deadline. «Ως προληπτικό μέτρο, η παραγωγή έχει διακοπεί προσωρινά για να της δοθεί χρόνος να αναρρώσει. Ανυπομονούμε να ξαναρχίσουμε την παραγωγή το συντομότερο δυνατόν».

Η παραγωγή της σειράς προχωρούσε ομαλά μέχρι τώρα, ενώ η Τέρνερ είχε φωτογραφηθεί να γυρίζει διάφορες σκηνές δράσης μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Η ηθοποιός υποβλήθηκε σε εντατικό πρόγραμμα προπόνησης για να προετοιμαστεί για το ρόλο της Λάρα Κροφτ, το οποίο ξεκίνησε σχεδόν ένα χρόνο πριν αρχίσουν τα γυρίσματα. Άλλες φωτογραφίες έδειχναν την Τέρνερ να εκτελεί μόνη της τα stunts, όπως πτώση με αλεξίπτωτο, αλλά τώρα αναγκάζεται να κάνει ένα σύντομο διάλειμμα για να αναρρώσει.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Tomb Raider» δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά με βάση το χρονοδιάγραμμα, η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027. Σύμφωνα με πηγές, η τρέχουσα διακοπή των γυρισμάτων αναμένεται να διαρκέσει δύο εβδομάδες. Δεν είναι σαφές αν η σύντομη καθυστέρηση θα επηρεάσει την τελική ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά ως πρωταγωνίστρια, είναι ζωτικής σημασίας η Τέρνερ να είναι σε θέση να επιστρέψει στον ρόλο, σε άριστη φυσική κατάσταση και έτοιμη για μάχη, καθώς η Λάρα Κροφτ είναι γνωστή για τις ακροβατικές της ικανότητες και την ευελιξία της σε καταστάσεις υψηλής έντασης.

Με επικεφαλής τη δημιουργό και σεναριογράφο Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ, η επερχόμενη σειρά «Tomb Raider» αποτελεί διασκευή της δημοφιλούς σειράς βιντεοπαιχνιδιών που αφηγείται τις περιπέτειες της διάσημης κυνηγού θησαυρών Λάρα Κροφτ, η οποία ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο αναζητώντας σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα. Ο ρόλος σηματοδοτεί μια σημαντική, γεμάτη δράση επιστροφή στην οθόνη για την Τέρνερ, μετά τη μακρά θητεία της ως Σάνσα Σταρκ στο Game of Thrones, η οποία διήρκεσε από το ντεμπούτο της σειράς το 2011 έως το φινάλε της το 2019. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αποφασισμένη να επεκτείνει την κληρονομιά της σειράς με τη δική της εκδοχή του χαρακτήρα, ακολουθώντας τις ερμηνείες της Αντζελίνα Τζολί και της Αλίσια Βικάντερ.

Η σειρά «Tomb Raider» θα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό αγαπημένων χαρακτήρων των βιντεοπαιχνιδιών και πρωτότυπων ρόλων που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την τηλεοπτική προσαρμογή. Το καστ περιλαμβάνει πολλά γνωστά ονόματα, όπως η Sigourney Weaver ως Evelyn Wallis, ο Martin Bobb-Semple ως Zip, ο Jason Isaacs ως Atlas DeMornay, ο Bill Paterson ως Winston, ο Jack Bannon ως Gerry, ο John Heffernan ως David, η Celia Imrie ως Francine, ο Paterson Joseph ως Thomas Warner, η Sasha Luss ως Sasha, η Juliette Motamed ως Georgia και ο August Wittgenstein ως Lukas.