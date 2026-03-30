Το Dnews βρέθηκε στο σετ γυρισμάτων της νέας αστυνομικής σειράς του Γιώργου Γκικαπέππα «Σχέδιο Οδυσσέας» που έρχεται στην Cosmote TV τη νέα σεζόν.

Το «Σχέδιο Οδυσσέας» είναι η επόμενη αστυνομική σειρά της COSMOTE TV, με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας και να ολοκληρώνονται στις αρχές Απριλίου.

Η σειρά των 6 επεισοδίων, σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα, βασίζεται στο best-seller βιβλίο του Δημήτρη Σίμου «Ο θάνατος του Οδυσσέα» (Εκδόσεις Μεταίχμιο). Στο επίκεντρο βρίσκεται μια σειρά ανεξήγητων δολοφονιών, που συνδέονται με ένα απόρρητο πρόγραμμα στρατολόγησης ορφανών παιδιών τη δεκαετία του ’70.

Την Παρασκευή (27 Μαρτίου) το Dnews βρέθηκε στο σετ όπου συνάντησε συντελεστές και πρωταγωνιστές και παρακολούθησε μέρος των γυρισμάτων.

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Γκικαπέππας και οι ηθοποιοί: Θάνος Τοκάκης (Χρήστος Καπετάνος), Στεφανία Γουλιώτη (Βαλέρια Ραχή), Σίσσυ Τουμάση (Υπαστυνόμος Μαρκένα), Χρήστος Κοντογιώργης (Ορέστης Ραντζόγλου), και Βασίλης Δογάνης (Γιώργος Βαμβακάς) μας μίλησαν για τους ρόλους τους, μας έβαλαν πιο βαθιά στην ιστορία που θα ξετυλιχτεί την επόμενη σεζόν στην Cosmote TV και μας βοήθησαν να γνωρίσουμε καλύτερα τους χαρακτήρες που υποδύονται.

Ο Γιώργος Γκικαπέππας για την πλοκή της σειράς

«Διάβασα το βιβλίο και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε τόσο πολύ που είπα αμέσως το "ναι" και το αντιμετώπισα σαν μια δική μου ιστορία, υπό την έννοια ότι έπρεπε να μπω σε ένα μυθιστόρημα 400 σελίδων, να κάνω μια γενναία διασκευή για 6 επεισόδια και να βάλω και τον δικό μου εαυτό μέσα σε αυτή την ιστορία», ανέφερε ο σκηνοθέτης.

«Ερωτεύτηκα αυτό το βιβλίο γιατί η ιστορία είναι του 2015, πρόσφατα, αλλά είναι μια εποχή η οποία δεν έχει ερευνηθεί πολύ με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας, με την κρίση, με τα μνημόνια, με την άνοδο της Χρυσής Αυγής κλπ., και λέω "να μια ευκαιρία να μιλήσουμε για μια κοντινή μας περίοδο".

Το δεύτερο που με συγκίνησε πάρα πολύ είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ωραίο και σύγχρονο φιλμ νουάρ, με όρους φιλμ νουάρ, δηλαδή έχουμε έναν κλασικό long-wolf αστυνόμο, μπάτσο, ο οποίος είναι μάλιστα εκτός Αθήνας, στην Χαλκίδα, μια πόλη δίπλα μας την οποία αγνοούσαμε και μου άρεσε. Να μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι η Εύβοια ήταν θύλακας ακροδεξιών στοιχείων και οργανώσεων», εξηγεί.

* Ξεκινάει το γύρισμα (Dnews)

«Το φιλμ νουάρ είναι γοητευτικό από μόνο του, αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Γιατί φοβάσαι λίγο τη σύγκριση με τις ταινίες, με την παράδοση που έχουν οι Αμερικανοί ή οι Γάλλοι σε αυτό το είδος το αστυνομικό. Φοβάσαι την αναμέτρηση, τη σύγκριση. Είδα όμως ότι υπάρχουν στοιχεία μέσα σε αυτό, που εμένα προσωπικά με έκαναν να σκεφτώ ότι υπάρχει κάτι άλλο, σαν να μπήκαμε σε μια δικασία να θέλουμε να εξελίξουμε τον όρο "φιλμ νουάρ".

Μέσα στην ιστορία υπάρχουν τα παιδιά και αυτό με εξέπληξε. Το ότι υπάρχουν παιδιά -και δη ορφανά- ήταν για μένα κάτι πιο όμορφο. Γιατί αυτή η ιστορία ξεκινάει από δύο ανεξιχνίαστες δολοφονίες, δύο ανθρώπων οι οποίοι φαινομενικά δεν ήταν πρόσωπα που θα μπορούσαν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Έχουμε δύο εκτελέσεις με ένα πολύ μαφιόζικο και πολύ επαγγελματικό τρόπο. Με ένα όπλο τύπου Sniper από τα 500 μέτρα απόσταση. Όπως καταλαβαίνετε την περίοδο εκείνη, καθώς η ιστορία διαδραματίζεται τον Φλεβάρη του 2015 μια εβδομάδα αφότου βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια κινητοποίηση των αρχών και των μυστικών πλαισιών στο τι πρόκειται να συμβεί.

Μέχρι που συνειδητοποιούμε τελικά ότι αυτά τα πρόσωπα δεν είναι δύο απλά πρόσωπα, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα, κατά κάποιο τρόπο, κοινωνικοπολιτικό πείραμα που είχε γίνει στη Μεταπολίτευση. Ένα μυστικό πρόγραμμα του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών οι οποίοι αναζητούσαν κατά κάποιο τρόπο λύση, να βρουν τρόπο να ενισχύσουν την τρίτη λέξη στο όνομα "ΚΥΠ" νυν "ΕΥΠ": τις πληροφορίες. Εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ μου, πέρα από τη λέξη πληροφοριοδότης, πόσο σημαντικές είναι οι πληροφορίες. Ο κόσμος των πληροφοριών είναι ένας πολύ σκοτεινός, φοβιστικός κόσμος όμως από αυτόν υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες.

Όταν θες λοιπόν να εγκαταστήσεις πληροφοριοδότες στον μεγάλο κόσμο, στα υπουργεία, στις τράπεζες, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις πολυεθνικές για να μπορείς να ελέγχεις το σύστημα, πρέπει να φτιάξεις πληροφοριοδότες.

* Η κρεβατοκάμαρα του αστυνόμου Καπετάνου (Dnews)

«Αυτή η σειρά λοιπόν με έναν τρόπο μιλάει για ένα περίφημο σχέδιο γιατί στη σύλληψή του είναι ακραίο: πρέπει να στρατολογήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους πληροφοριοδότες και η ιδέα ήταν να στρατολογηθούν ορφανά που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, να μπουν σε ένα καινούργιο εκπαιδευτήριο, ένα καινούργιο κρυφό σχολειό, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να χρωστούν μια αιώνια χάρη, όπως γίνεται σε όλες τις στρατολογήσεις. Το ίδιο κάνει η μαφία, το ίδιο κάνει ο στρατός. στρατολογούν ανθρώπους που δεν έχουν ταυτότητα και να τους δώσουν μια καινούρια ταυτότητα».



* Στην κουζίνα του σπιτιού του (Dnews)



Στη σειρά υπάρχουν δύο παράλληλες ιστορίες οι οποίες έχουν απόλυτη σχέση μεταξύ τους, γιατί οι δολοφονίες αφορούν δύο πρώην τροφίμους αυτού του προγράμματος. Και παράλληλα βλέπουμε την τελευταία γενιά αυτού του προγράμματος που έχει πια ατροφήσει αλλά συνειδητοποιούμε ότι κάποιος πάει να το ξαναξεκινήσει.

Είναι σαν να βλέπουμε γενιές ορφανών οι οποίες ενεπλάκησαν στον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών και τώρα έρχεται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών από το παρελθόν», καταλήγει ο σκηνοθέτης για την πλοκή λέγοντας και συμπληρώνει: «εγώ μαγεύτηκα, με τον τρόπο με τον οποίο περνάει η ιστορία και μπαινοβγαίνει στο παρελθόν και πώς έναν ανεκπλήρωτο χρέος του παρελθόντος έρχεται να κάνει pay off το 2015, αυτές τις τρεις εβδομάδες που διαρκεί η ιστορία αυτής της σειράς με ήρωα έναν αστυνόμο ο οποίος δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά και σιγά σιγά συνειδητοποιεί ότι όλοι γύρω του ήξεραν πάντα κάτι παραπάνω από εκείνον».

Τι σημαίνει σειρά based on a novel

«Το based on a novel σημαίνει ότι παίρνω το βιβλίο και του αλλάζω τα φώτα. Δηλαδή κρατάω το βιβλίο αλλά πια η αφήγηση είναι δημοσιογραφική, είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση η λογοτεχνία με το σινεμά γιατί στο σινεμά», εξηγεί ο σκηνοθέτης για την τηλεοπτική διασκευή του βιβλίου που έχει συναρπάσει τον συγγραφέα του, Δημήτρη Σίμο.

«Για να παιχτεί αυτό ο ήρωας θέλει άλλες αιτίες. Άρα μπαίνεις σε άλλη διαδρομή, τελείως άλλη κατασκευή από μέσα για να το κάνεις αυτό», όπως έχει κάνει ο Γκικαπέππας με την ηρωίδα της Γουλιώτη, η οποία σε αντίθεση με τον Θάνο Τοκάκη που έχει διαβάσει όλα τα βιβλία της σειράς με ήρωα τον Καπετάνο, η ίδια δεν έχει έρθει σε επαφή με την λογοτεχνική ηρωίδα.

«Δεν χρειάζεται μια σειρά να μπει στο Netflix για να είναι καλή»

Τα τελευταία χρόνια θέλω να γράφω original stories. Πάντα λέμε τι κάνανε έξω και θέλω να πω ότι στην χώρα μου μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα, μπορούμε να βγάλουμε δικά μας πράγματα και νομίζω ότι σε αυτή τη σειρά γίνεται μια προσπάθεια να μην ζηλέψουμε να μην θέλουμε να λέμε "έξω είναι καλύτερα", να πάψουμε αυτόν τον ελληνικό επαρχαιωτισμό, να πούμε ότι έχουμε βγάλει εμείς δικά μας παιδιά, δικές μας δουλειές, δικά μας πράγματα κλπ.

* O αστυνόμος Καπετάνος μάς υποδέχτηκε στο σαλόνι του (Dnews)



Εμείς εδώ βάζουμε ένα στοίχημα να είμαστε καλοί σε όλα τα επίπεδα παραγωγής. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που θα κάνουμε ελληνικά πράγματα, πρέπει να πάψουμε να λέμε συνέχεια τι καλόί που είναι οι Αμερικανοί, τι καλή που είναι η Σουηδία, αλλά πρέπει να βασανιστούμε λίγο παραπάνω για αυτό που κάνουμε. Βασανιζόμαστε για να προσπαθήσουμε να φέρουμε τη δική μας γλώσσα, να φτιάξουμε τους δικούς μας δρόμους. Πολλοί λένε αυτή η σειρά πήγε στο Netflix. Ξέρουμε όλοι ποιος χρειάζεται να είναι στο Netflix γιατί όλοι το βλέπουμε και συγκρίνουμε. Το Netflix δεν είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί μία σειρά να μην παιχτεί καθόλου σε μια πλατφόρμα και να είναι πάρα πολύ καλή. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις δικές μας υπεραξίες και να πιστέψουμε πάρα πολύ στις δυνάμεις μας».

να φτιάξουμε τώρα έναν Έλληνα ήρωα έναν Έλληνα μπάτσο που έπρεπε να έχουμε να πούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να μιμηθούμε, δεν είμαστε στο Λονδίνο, δεν είμαστε στη Νέα Υόρκη, είμαστε στη Χαλκίδα άρα πρέπει να φτιάξουμε έναν Έλληνα μπάτσο φιλμ νουάρ στη Χαλκίδα. με τη ζωή που έχει, που είναι χωρισμένος, με το παιδί που δεν πολυβλέπει, που είναι μοναχικός που έχει και εκείνος τα δικά του τραύματα από το παρελθόν και είναι ο πιο αθώος στην ιστορία. Όταν ο ήρωας, ο Χρήστος Καπετάνος κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι είναι ένας εναντίον όλων, γιατί καταλαβαίνει ότι όλοι γύρω του ήξεραν και ο μόνος που δεν το ήξερε είναι αυτός ο οποίος πρέπει να εξηγήσει αυτή την ιστορία.

Ο Γιώργος Γκικαπέππας για τον πρωταγωνιστή του, Θάνο Τοκάκη

«Τον Θάνο τον αγαπώ πολύ, είχαμε συνεργαστεί λίγο τα τελευταία χρόνια, αποσπασμαστικά. Ένιωθα μέσα μου ότι είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός ο οποίος βασανίζεται την ώρα που παίζει και έχει αυτό το κομμάτι του ηθοποιού που δουλεύει γιατί ξέρει ότι κάθε ατάκα έχει δουλειά, πράγμα το οποίο το πιστεύω και εγώ. Κάπως συναντηθήκαμε εγώ και εκείνος με αυτό και πάμε παρέα καθημερινά και στις πρόβες και στα διαβάσματα και κάθε μέρα, day by day να πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα να είμαστε πιο ειλικρινείς, πιο αληθινοί.





* Στο γραφείο του αστυνόμου (Dnews)



Ο Καπετάνος είναι ένας εναλλακτικός μπάτσος, ήθελα κι εγώ έναν εναλλακτικό ήρωα και ήταν ιδανικός για μένα ο Θάνος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δουλεύω μαζί του, περνάμε δύσκολα ζοριζόμαστε, τσακωνόμαστε, μαλώνουμε αλλά η τριβή μας και ο αγώνας μας είναι κοινός. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια γιατί θεωρώ ότι θα κάνει μια πολύ σπουδαία περφόρμανς. Ο χαρακτήρας δεν προκύπτει από αυτά που θα σου πει. Προκύπτει από το πώς συμπεριφέρεται απέναντι σε αυτά.



Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν είμαστε εξοικειωμένοι από τον τίτλο "detective". Στην Ελλάδα είναι αστυνόμος ο οποίος κάνει έρευνες. Δεν θέλαμε να γίνουμε μιμητικοί ή να κάνουμε πράγματα. Έπρεπε να φτιάξουμε λοιπόν μια ελληνική ιστορία», εξηγεί ο Γιώργος Γκικαπέππας.

«Όταν σκέφτεσαι έναν χαρακτήρα νουάρ, μπάτσο badass, δεν πάει στο μυαλό σου στον Θάνο Τοκάκη»

«Εγώ σαν ηθοποιός έχω τρομακτική ανασφάλεια και θέλω να πιστεύω ότι είναι επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Θέλω κάθε μου ατάκα να επηρεάζει κάπως με έναν τρόπο, γιατί πίσω από την ματαιοδοξία, πίσω από το πώς φαίνομαι, αν είμαι ωραίος, αν τα λέω καλά, αν αρέσω, αν πάρω βραβείο, είναι τι έχουμε να δώσουμε, τι καινούργιο έχουμε να δώσουμε το 2026, τι θα πούμε σε αυτόν το θεατή ας πούμε, τι έχει να πει αυτός ο ρόλος. Από εκεί ξεκινάνε όλα και νομίζω ότι αυτό το έχουμε κοινό με τον Γιώργο. Βασανιζόμαστε συνέχεια ότι πρέπει κάτι να έχουμε να πούμε ξανά στο κοινό.

Ήταν πολύ μεγάλη μου απορία που πήρε εμένα για αυτό το ρόλο. Η αλήθεια είναι γιατί όταν σκέφτεσαι έναν χαρακτήρα νουάρ, μπάτσο badass δεν πάει στο μυαλό σου στον Θάνο Τοκάκη, πάει σε άλλους χαρακτήρες και μάλιστα τον ρώτησα "γιατί πήρες εμένα;". Και κατάλαβα εκείνη τη στιγμή τι ήθελε να πει ο Γιώργος. Πίσω από αυτό που φαίνεται, ήθελε να υπάρχει ένας κανονικός άνθρωπος.

Επίσης, όταν μου είπε ο Γιώργος ότι τον ήρωα τον είχε εγκαταλείψει η μητέρα του ως παιδί, νομίζω ότι τότε δημιουργήθηκε αυτός ο χαρακτήρας, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Εκείνος θα κάνει τα πάντα για μην το κάνει ποτέ αυτό είτε στην ομάδα είτε στην οικογένειά του», λέει ο Θάνος Τοκάκης για τον χαρακτήρα που υποδύεται, έναν αστυνομικό με τους δικούς του προσωπικούς δαίμονες.

* Πρόβα πριν το γύρισμα (Dnews)

Ο Γιώργος Γκικαπέππας για το ρόλο της Στεφανίας Γουλιώτη

«Με τη Στεφανία είναι η δεύτερη συνεχόμενη συνεργασία μας μετά το "Aύριο", σημειώνει ο σκηνοθέτης. «Επειδή την παρακολουθώ χρόνια ως ηθοποιό και μ' αρέσει ο τρόπος της και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, είπα ότι θέλω να δουλέψω μαζί της.

Η αλήθεια είναι ότι κύλησε νερό στη συνεργασία μας. Σαν ποτάμι. Πραγματικά δεθήκαμε πολύ, καταλάβαμε πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Θεωρώ ότι στηρίξαμε πολύ ο ένας τον άλλον. Και ξέρετε, όταν συνεργάζεσαι πάρα πολύ ωραία με έναν άνθρωπο, θες να ξανασυργαστείς.

Και εδώ υπήρχε ένας ρόλος περίπτωση, που λέω ότι αυτός είναι ένας ρόλος για τη Στεφανία. Είναι μια γυναίκα, μια μπατσίνα της αντιτρομοκρατικής. Μια από τις αδικίες για τη γυναίκα είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα, αντίθετα με το εξωτερικό, τώρα αρχίσαμε σιγά σιγά να βλέπουμε την γυναίκα στην αστυνομία. Και δεν θεωρούσα καλύτερο re-establish από το να βάλουμε τη Στεφανία σε αυτό το "βασίλειο". Δηλαδή μια γυναίκα η οποία εργάζεται στην αστυνομία, σε υψηλότερα κλιμάκια και τώρα είναι στην αντιτρομοκρατική.

Η Βαλέρια φτάνει από την Αθήνα στην Χαλκίδα, για να βοηθήσει τον αστυνόμο μας στην υπόθεση. Βέβαια, η ιστορία της είναι πολύ πιο βαθιά και πολύπλοκη γιατί κουβαλάει πολύ παρελθόν. Έχει και αυτή μια σχέση με την εγκατάλειψη την οικογενειακή. Πολλά τραύματα οικογενειακά και άλλα τραύματα που δημιουργήθηκαν εκ νέου. Όλο αυτό το μυστικό που κουβαλάει έπρεπε να κρύβεται.

Έπρεπε δηλαδή να φτιάξουμε την προσωπικότητα μιας γυναίκας που επιβάλλεται, αλλά μέσα από αυτό, αυτή η γυναίκα αισθάνεται, σκέφτεται και κουβαλάει πάρα πολλές ρωγμές οι οποίες δεν είναι άμεσα ορατές. Άρα είχαμε δουλειά να κάνουμε, είχαμε ρόλο να φτιάξουμε».

* Στεφανία Γουλιώτη και Θάνος Τοκάκης (Dnews)

Η Στεφανία Γουλιώτη για το τι κρύβεται πίσω από τη δυναμική αστυνόμο της αντιτρομοκρατικής

«Εμένα αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο, κυρίως στο σεναριακό κομμάτι, στο πώς γράφει δηλαδή, είναι ότι συνέχεια κάτι σου δίνει, κάτι σου παίρνει», εξηγεί η Στεφανία Γουλιώτη.

«Έχεις μια ζωντανή σχέση με το ρόλο και την ιστορία ταυτόχρονα. Τώρα, το πιο ενδιαφέρον που ίσως δεν ανέφερε ο Γιώργος για μένα, είναι η σχέση με τον αστυνομο Καπετάνο, με τον Θάνο, που και αυτή η σχέση είναι μια σχέση που δεν την καταλαβαίνεις. Δεν είναι μια αρχαιοτυπική σχέση ασενικού-θηλυκού, ούτε έχουμε το στερεοτυπικό ότι ο αστυνόμος υποτιμάει το γυναίκειο κομμάτι.

Αλλά και εκεί πέρα υπάρχουν πολλές ρωγμές και πολυχρωμίες στη σχέση με τον αστυνόμο. Κάτι σημαντικό για την ίδια τη Βαλέρια, είναι η σχέση της με το συναίσθημα που εμένα προσωπικά με ελκύει σε αυτό που έχει γράψει ο Γιώργος. Κρύβεται πίσω από τη βιτρίνα μιας πολύ δυναμικής γυναίκας -και εμένα με έχουν συνηθίσει κάπως να με βλέπουν πίσω από τέτοιες γυναίκες. Πίσω από τη βιτρίνα της εξυπνάδας, της δυναμικότητας, της καριέρας κλπ., κρύβεται όχι η μεγάλη ευαισθησία, αλλά η μεγάλη προσπάθεια τού να παραδεχθείς την κοντινότητα με το συναίσθημα και αυτό είναι που τη συγκινεί κιόλας στον αστυνόμο Καπετάνο, ο οποίος έχει μια πιο εύκολη σχέση με το συναίσθημα από ό,τι η ίδια».

* O αστυνόμος Καπετάνος με την ομάδα του (Dnews)

Η υπόθεση

Το 1975, η άνοδος της τρομοκρατίας στην Ελλάδα οδηγεί τις μυστικές υπηρεσίες στη δημιουργία του «Οδυσσέα», ενός απόρρητου προγράμματος που στρατολογεί και εκπαιδεύει ορφανά παιδιά από δομές, ώστε να αποτελέσουν μετέπειτα αόρατους πληροφοριοδότες. Σαράντα χρόνια αργότερα, δύο ανεξήγητες δολοφονίες ανοίγουν έναν νέο κύκλο αποκαλύψεων, με τον αστυνόμο Χρήστο Καπετάνο και την αξιωματικό της αντιτρομοκρατικής Βαλέρια Ραχή να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η αναζήτηση της αλήθειας τους οδηγεί σε έναν σκοτεινό «λαβύρινθο», αποκαλύπτοντας πως πίσω από τις δολοφονίες κρύβεται ένα βαθύτερο κίνητρο, συνδεδεμένο με το μυστικό σχέδιο «Οδυσσέας» και το τραύμα που άφησε σε όσους συμμετείχαν σε αυτό.

Το καστ

Στη σειρά συμμετέχει ένα καταξιωμένο καστ Ελλήνων ηθοποιών, που αποτελείται από τους: Θάνο Τοκάκη, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργο Κέντρο, Χρήστο Κοντογιώργη, Σίσσυ Τουμάση, Βασίλη Δογάνη, Άρη Λεμπεσόπουλο, Γιώργο Γάλλο, Άννα Μενενάκου, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, Όλγα Μιχαλοπούλου, Οδυσσέα Πετράκη, Γιώργο Κωνσταντινίδη, Λευτέρη Πολυχρόνη, Χρήστο Σαπουντζή, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Άρη Τρουπάκη, Αργύρη Γκαγκάνη, Νάνσυ Μπούκλη, Μαρία Αποστολακέα, Μαρία Καλλιμάνη κ.ά.

Συντελεστές:

Παραγωγή: COSMOTE TV

Εκτέλεση Παραγωγής: Tanweer Productions

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Executive Producers: Φαίη Τσιτσιπή, Νίκος Καλλιάνης

Line Producer: Πάνος Πετρόπουλος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Ramon Ignacio Malapetsas

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Ενδυματολόγος: Βάνα Γιαννουλά

Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Ηχολήπτης: Θεόφιλος Μποτονάκης

Art Director: Μυρτώ Δασκαρόλη

Μακιγιάζ: Κατερίνα Βαρθαλίτου

Κομμώσεις: Δημήτρης Αποστολίδης

Casting: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Το «Σχέδιο Οδυσσέας» θα κάνει πρεμιέρα, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, τη νέα τηλεοπτική σεζόν.