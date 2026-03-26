Ξέρουμε ποιες νέες ταινίες θα δείτε στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Η τελευταία κινηματογραφική εβδομάδα του Μαρτίου φέρνει μια πληθώρα νέων ταινιών στις ελληνικές αίθουσες. Ξεχωρίζουν τα: «Οργουελ:2+2=5», «Δυστυχώς Βρίζω», μια ταινία για το σύνδρομο Τουρέτ, «Στη σκιά της πορτοκολιάς» από την Παλαιστίνη, «Χωρίς Πατέρα» από την Ουγγαρία» και «Ο Άγνωστος της Μεγάλης Αψίδας» από τη Γαλλία.

Δυστυχώς Βρίζω (I Swear)

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Τζον Ντέιβιντσον, η ταινία για το σύνδρομο Τουρέτ που κυριάρχησε στα Βραβεία BAFTA τον Φεβρουάριο έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Διαγνωσμένος με σύνδρομο Τουρέτ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ο Τζον Ντέιβιντσον μεγαλώνει σε μια Βρετανία της δεκαετίας του 1980 που αδυνατεί να τον κατανοήσει.



Αντιμέτωπος με παρεξηγήσεις, κοινωνικά στερεότυπα και προσωπικούς αγώνες, παλεύει να βρει τη φωνή και την ταυτότητά του.



Όργουελ: 2+2=5 (Orwell: 2+2=5)

Μέσα από πρωτότυπα χειρόγραφα και επιστολές του Τζορτζ Όργουελ, αναγνώσεις αποσπασμάτων και σπάνιο αρχειακό υλικό, αναδεικνύεται η διαχρονική και προφητική του σκέψη.

Μετά το αριστουργηματικό «Δεν Είμαι Ο Νέγρος Σου», ο Ραούλ Πεκ επιστρέφει με ένα καταιγιστικό ντοκιμαντέρ που συνδέει τον λόγο του δημιουργού του «1984» και της «Φάρμας των Ζώων» με τη σημερινή εποχή της ψηφιακής χειραγώγησης.

Θα Σε Σκοτώσουν (They Will Kill You)

Μια γυναίκα απαντά σε αγγελία για θέση οικονόμου σε έναν μυστηριώδη ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, χωρίς να γνωρίζει ότι μπαίνει σε μια κοινότητα όπου έχουν σημειωθεί πολλές εξαφανίσεις και που ίσως βρίσκεται υπό την επιρροή μιας σατανιστικής αίρεσης.

Χωρίς Πατέρα (Orphan)

Ένα νεαρό αγόρι μετά την ουγγρική εξέγερση του 1956, που μεγάλωσε από τη μητέρα του με την ιστορία ενός εξιδανικευμένου νεκρού πατέρα, έρχεται αντιμέτωπο με έναν κτηνώδη άντρα που ισχυρίζεται ότι είναι ο πραγματικός του πατέρας.

Ο Άγνωστος της Μεγάλης Αψίδας (L’Inconnu de la Grande Arche)

1983. Ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να κάνει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς, που θα τοποθετηθεί στην ίδια γραμμή με το Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Ενάντια σε όλες τις προβλέψεις, ο Ότο Φον Σπρέκελσεν, ένας άγνωστος Δανός αρχιτέκτονας, κερδίζει τον διαγωνισμό. Μέσα σε ένα βράδυ φθάνει στο Παρίσι και μπαίνει στο τιμόνι αυτού του φαραωνικού σχεδίου. Ενώ ο αρχιτέκτονας σκοπεύει να χτίσει τη Μεγάλη Αψίδα ακριβώς όπως την οραματίστηκε, οι ιδέες του γρήγορα συγκρούονται με τους ρεαλιστικούς περιορισμούς και τις πολιτικές αντιξοότητες.

Στη Σκιά της Πορτοκαλιάς (All That's Left of You)

Ένας Παλαιστίνιος έφηβος εμπλέκεται σε μία διαδήλωση στη Δυτική Όχθη και πέφτει θύμα μιας στιγμής βίας που συγκλονίζει την οικογένειά του.

Είσαι Έτοιμος; 2 (Ready or Not 2: Here I Come)

Λίγα λεπτά αφότου επιβίωσε της σφοδρής δολοφονικής επίθεσης από την οικογένεια Le Domas, η Grace (Samara Weaving) ανακαλύπτει ότι έχει φτάσει στο επόμενο επίπεδο του εφιαλτικού παιχνιδιού — και αυτή τη φορά με την αποξενωμένη αδελφή της Faith (Kathryn Newton) στο πλευρό της. Η Grace έχει μόνο μία ευκαιρία να επιβιώσει, να κρατήσει την αδελφή της ζωντανή και να διεκδικήσει την Ανώτατη Θέση του Συμβουλίου που ελέγχει τον κόσμο. Τέσσερις αντίπαλες οικογένειες την κυνηγούν για τον θρόνο, και όποιος κερδίσει θα κυβερνά τα πάντα.

Δαβίδ: Το Αγόρι που Εγινε Θρύλος (David)

Βασισμένη στην πασίγνωστη ιστορία του Δαβίδ, η ταινία είναι ένα εντυπωσιακό, καθηλωτικό animation για όλη την οικογένεια, γεμάτο περιπέτεια και ελπίδα, που αφηγείται τη ζωή του αγοριού που έγινε θρύλος.

Όταν ο γίγαντας Γολιάθ υψώνεται για να τρομοκρατήσει ένα ολόκληρο έθνος, ένας νεαρός βοσκός, οπλισμένος μόνο με μια σφεντόνα, λίγες πέτρες και ακλόνητη πίστη, επιλέγεται για να τον αντιμετωπίσει. Καταδιωγμένος από την εξουσία και καθοδηγούμενος από τον σκοπό του, το ταξίδι του δοκιμάζει τα όρια της πίστης, της αγάπης και του θάρρους του – και κορυφώνεται σε μια μάχη όχι μόνο για ένα στέμμα, αλλά για την ψυχή ενός βασιλείου. Στη συνέχεια, ο Δαβίδ, εμπνέει ολόκληρο το λαό του.

H ιστορία ενός νεαρού αγοριού, που κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, με τη δύναμη του πίστης και του θάρρους τολμά να σταθεί απέναντι σε όλους και να αναδειχθεί νικητής. Η ιστορία ενός αδύναμου απέναντι στους πανίσχυρους που θα εμπνεύσει τους μικρούς και μεγάλους θεατές.

Θηλυκό

Μέσα από μια τολμηρή κινηματογραφική προσέγγιση, το Θηλυκό | Female επαναπροσεγγίζει τη μορφή της Αλίκης Βουγιουκλάκη, της πιο εμβληματικής μορφής του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, αποκαλύπτοντας τις διαφορετικές πτυχές πίσω από τον μύθο της. Λατρεμένη από εκατομμύρια, ενσάρκωσε τη χειραφέτηση, ενώ ταυτόχρονα παρέμεινε εγκλωβισμένη σε μια συντηρητική κοινωνία που την εξύψωνε αλλά και την περιόριζε. Τρεις ερμηνεύτριες ενσαρκώνουν την εμβληματική ηθοποιό, φωτίζοντας την ένταση ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και τον ιδιωτικό βίο, σε ένα πορτρέτο που ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη και τη φαντασία.

Ο Κωνσταντίνος Μενελάου συνθέτει ένα υβριδικό έργο που συνδυάζει στοιχεία ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό δοκίμιο πάνω στη διασημότητα, τη γυναικεία ταυτότητα και τη σχέση ανάμεσα στο πρόσωπο και την περσόνα. Η ταινία λειτουργεί ως μια σύγχρονη επανερμηνεία ενός εθνικού συμβόλου, φωτίζοντας τη μοναξιά, τη δύναμη και την ευαλωτότητα πίσω από τη λάμψη.

Dog of God

Σε ένα λετονικό χωριό του 17ου αιώνα, κυριαρχούν η ασταμάτητη βροχή και το ατελείωτο μεθύσι. Όταν η κλοπή ενός ιερού κειμηλίου πυροδοτεί κατηγορίες για μαύρη μαγεία, εμφανίζεται ένας 80χρονος αυτοαποκαλούμενος λυκάνθρωπος, γνωστός ως ο Dog of God (Σκύλος του Θεού), φέρνοντας μαζί του ένα μυστηριώδες δώρο: τους Όρχεις του Διαβόλου. Η άφιξή του πυροδοτεί μια αλυσίδα απρόβλεπτων γεγονότων που κορυφώνεται σε ένα ξέφρενο ρέιβ όργιο, μεταμορφώνοντας το χωριό σε μια φρενίτιδα καταπιεσμένων επιθυμιών που «απασφάλισαν».

Άπειρη Γη

Σε ένα ηπειρώτικο χωριό, ο Λάζαρος σκοτώνεται κατά λάθος στο κυνήγι. Η τραγωδία συγκλονίζει την κοινότητα, αλλά ο ερχομός του παιδιού του ξαναφέρνει τη χαρά. Ο νεαρός Λάζαρος μεγαλώνει, ερωτεύεται και παντρεύεται τη Χάιδω. Η φτώχεια τούς αναγκάζει να μεταναστεύσουν. Η επαφή με τις ρίζες του χάνεται. Αλλά ο χρόνος κύκλους κάνει και το συνονόματο εγγόνι του συνεχίζει στον δρόμο που κληρονόμησε από τους προγόνους του...

