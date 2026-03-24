Συνολικά 111.849 θεατές βρέθηκαν σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα, το τετραήμερο 19 - 22 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων οι 43.827 επέλεξαν την ελληνική ταινία «Τελευταία Κλήση» που βασίζεται στην πολύκροτη υπόθεση Σορίν Ματέι, με τον Ορφέα Αυγουστίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το αστυνομικό θρίλερ του Σέριφ Φράνσις έκανε ποδαρικό με το δεξί και τερμάτισε στην πρώτη θέση του ελληνικού box office από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.
Στη δεύτερη θέση του Top 10, ακολουθεί ακόμα μια νέα πρεμιέρα. Το φιλμ «Αποστολή Χαίρε Μαρία» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ να ηγείται το καστ, έκοψε στο άνοιγμά του 15.681 εισιτήρια.
Η ελληνική κωμωδία «Φίλοι για Πάντα», συνεχίζει να προσελκύει θεατές, και έτσι βρίσκει μια θέση στην πρώτη πεντάδα, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση της λίστας.
Ο νικητής των Όσκαρ «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επέστρεψε στις ελληνικές αίθουσες μετά την διάκρισή του στα βραβεία της Ακαδημίας. Η Καλύτερη Ταινία των φετινών Όσκαρ, προσέλκυσε 3.670 θεατές, αγγίζοντας την έκτη θέση. Συνολικά, η ταινία έχει κόψει 193.700 στο ελληνικό box office.
Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 19 έως 22 Μαρτίου 2026
- «Τελευταία Κλήση», 112 αίθουσες, εισιτήρια 43.827 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 43.827
- «Αποστολή Χαίρε Μαρία», 85 αίθουσες, εισιτήρια 15.681 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 15.681
- «Στον Κόσμο των Ζώων», 77 αίθουσες, εισιτήρια 8.162 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 38.119
- «Φίλοι για Πάντα», 35 αίθουσες, εισιτήρια 3.954 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 30.973
- «Ανεμοδαρμένα Ύψη», 25 αίθουσες, εισιτήρια 3.708 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 197.630
- «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», 17 αίθουσες, εισιτήρια 3.670 (26η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 193.700
- «Scream 7», 21 αίθουσες, εισιτήρια 3.292 (4η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 82.349
- «Χόλι: Το Γενναίο Σκαντζοχοιράκι», 53 αίθουσες, εισιτήρια 3.281 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 3.281
- «The Mortuary Assistant», 15 αίθουσες, εισιτήρια 3.124, (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 11.059
- «Οδός Μάλαγα», 15 αίθουσες, εισιτήρια 2.771, (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 6.910