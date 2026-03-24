Βασισμένη σε μια πραγματική, πολύκροτη υπόθεση που έκοψε την ανάσα, η ελληνική ταινία που κέρδισε τη μάχη στους κινηματογράφους, το τετραήμερο 19 - 22 Μαρτίου 2026.

Συνολικά 111.849 θεατές βρέθηκαν σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα, το τετραήμερο 19 - 22 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων οι 43.827 επέλεξαν την ελληνική ταινία «Τελευταία Κλήση» που βασίζεται στην πολύκροτη υπόθεση Σορίν Ματέι, με τον Ορφέα Αυγουστίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.



Το αστυνομικό θρίλερ του Σέριφ Φράνσις έκανε ποδαρικό με το δεξί και τερμάτισε στην πρώτη θέση του ελληνικού box office από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.



Στη δεύτερη θέση του Top 10, ακολουθεί ακόμα μια νέα πρεμιέρα. Το φιλμ «Αποστολή Χαίρε Μαρία» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ να ηγείται το καστ, έκοψε στο άνοιγμά του 15.681 εισιτήρια.



Η ελληνική κωμωδία «Φίλοι για Πάντα», συνεχίζει να προσελκύει θεατές, και έτσι βρίσκει μια θέση στην πρώτη πεντάδα, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση της λίστας.



Ο νικητής των Όσκαρ «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επέστρεψε στις ελληνικές αίθουσες μετά την διάκρισή του στα βραβεία της Ακαδημίας. Η Καλύτερη Ταινία των φετινών Όσκαρ, προσέλκυσε 3.670 θεατές, αγγίζοντας την έκτη θέση. Συνολικά, η ταινία έχει κόψει 193.700 στο ελληνικό box office.



Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 19 έως 22 Μαρτίου 2026