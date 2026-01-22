Και η τρυφερή αφιέρωση της μητέρας της επίσης βραβευμένη με Όσκαρ Γκόντι Χον - «Μια φορά και τον καιρό, είχα ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Κέιτ! Και κοίτα την τώρα!».

Η Κέιτ Χάντσον δεν μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά της όταν άκουσε ότι είναι ξανά υποψήφια για Όσκαρ.

Η 46χρονη ηθοποιός είναι υποψήφια στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου σταΌσκαρ του 2026για το Song Sung Blue μαζί με τις Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet), Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I'd Kick You), Ρενάτε Ρέινσβε (Sentimental Value) και Έμα Στόουν (Bugonia) και η στιγμή που μαθαίνει ότι διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο είναι απλά υπέροχη.

«Τι όμορφο πρωινό», έγραψε η ηθοποιός σε μια ανάρτηση στο Instagram μαζί με μια φωτογραφία της με την 80χρονη μητέρα της και επίσης βραβευμένη με Όσκαρ Β' Γυναικείου ρόλου το 1970, Γκόλντι Χον.

Στο βίντεο που ανάρτησε φαίνεται να κάνει FaceTime με άλλα μέλη της οικογένειάς της. «Θεέ μου, παιδιά! Θεέ μου, είμαι τόσο χαρούμενη!», ακούγεται να λέει η Χάντσον στο βίντεο.

{https://www.instagram.com/p/DT0xV6RERdR/?utm_source=ig_embed&img_index=2}

Η Χάντσον ήταν ξανά υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ως Πένι Λέιν στην ταινία του 2000 «Almost Famous». Τότε είχε κερδίσει η η Μάρσια Γκέι Χάρντεν για την ερμηνεία της στο «Πόλοκ, ο Ασυμβίβαστος».

Η Γκόλνι Χον ανάρτησε και αυτή στο δικό της Ιnstagram μία φωτογραφία της Κέιτ Χάντσον με την πιο τρυφερή αφιέρωση.

«Μωρό μου, μωρό μου, κοριτσάκι μου! Σ' αγαπώ τόσο πολύ όσο είναι το σύμπαν ολόκληρο. Συγχαρητήρια, γλυκιά μου. Μια φορά και τον καιρό, είχα ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Κέιτ! Και κοίτα την τώρα!».

{https://www.instagram.com/p/DT0kQIpD9b6/?hl=en}