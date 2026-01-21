Eίναι πλέον θεσμός, τα Razzies (Χρυσά Βατόμουρα) να ανακοινώνουν τις υποψηφιότητές τους μία ημέρα πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, τις οποίες θα μάθουμε αύριο Πέμπτη (22/01). Τα μέλη των Razzies επιλέγουν τις ταινίες που θεωρούν τις χειρότερες κάθε χρονιάς
Τα φαβορί των 46ων Razzies, είναι το live action της Χιονάτης και το War of the Worlds του Ice Cube με έξι υποψηφιότητες το καθένα.
Παράλληλα, τα The Electric State, Hurry Up Tomorrow και Star Trek: Section 31 διεκδικούν Χρυσό Βατόμουρο για τη χειρότερη ταινία.
Στις κατηγορίες ερμηνείας, ο «The Weeknd» είναι υποψήφιος για τον χειρότερο ηθοποιό στο «Hurry Up Tomorrow», το οποίο έλαβε πέντε υποψηφιότητες συνολικά. Ο τραγουδοποιός θα διαγωνιστεί ενάντια στον Ντέιβ Μπαουτίστα (Ιn the Lost Lands), τον Ice Cube (War of the Worlds), τον Σκοτ Ίστγουντ (Alarum) και τον Τζάρεντ Λέτο (Tron: Ares).
Οι υποψήφιες για το χειρότερο γυναικείο ρόλο περιλαμβάνουν τις Αριάνα ΝτεΜπόουζ (Love Hurts), Μίλα Γιόβοβιτς (In the Lost Lands), Νάταλι Πόρτμαν (Fountain of Youth), Ρέμπελ Γουίλσον (Bride Hard) και Μισέλ Γεό (Star Trek: Section 31).
Για να γίνει κανείς μέλος των Razzies και να ψηφίσει χρειάζεται να πληρώσει μια ετήσια συνδρομή των 40 δολαρίων ή την ισόβια συνδρομή μέλους που αγγίζει τα 500 δολάρια. Το βραβείο χειρότερης ταινίας είναι βαμμένο με χρυσό σπρέι και έχει αξία 4,97 δολαρίων.
Οι νικητές των 46ων Razzies θα αποκαλυφθούν στις 14 Μαρτίου, δηλαδή την παραμονή της απονομής των βραβείων Όσκαρ.
{https://youtu.be/unRvevzMK2A?si=qk9UN73TEIsrEbRE}
Δείτε αναλυτικά τις φετινές υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα:
Χειρότερη Ταινία
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- Disney’s Snow White
- Star Trek: Section 31
- War Of The Worlds
Χειρότερος Ηθοποιός
- Dave Bautista / In The Lost Lands
- Ice Cube / War Of The Worlds
- Scott Eastwood / Alarum
- Jared Leto / Tron: Ares
- Abel «The Weeknd» Tesfaye / Hurry Up Tomorrow
Χειρότερη Ηθοποιός
- Αriana DeBose / Love Hurts
- Milla Jovovich / In The Lost Lands
- Natalie Portman / Fountain Of Youth
- Rebel Wilson / Bride Hard
- Michelle Yeoh / Star Trek: Section 31
Υποστηρικτικός Ανδρικός Ρόλος
- Και οι 7 νάνοι / Snow White (2025)
- Nicolas Cage / Gunslingers
- Stephen Dorff / Bride Hard
- Greg Kinnear / Off The Grid
- Sylvester Stallone / Alarum
Υποστηρικτικός Γυναικείος Ρόλος
- Αnna Chlumsky / Bride Hard
- Ema Horvath / The Strangers: Chapter 2
- Scarlet Rose Stallone / Gunslingers
- Kacey Rohl / Star Trek: Section 31
- Isis Valverde / Alarum
Χειρότερο Remake / Rip-Off / Sequel
- Ι Know What You Did Last Summer
- Five Nights At Freddy’s 2
- Smurfs
- Snow White
- War Of The Worlds
Χειρότερη Σκηνοθεσία
- Rich Lee / War of The Worlds
- Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Section 31
- The Russo Brothers / The Electric State
- Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb / Snow White
Χειρότερο Ζευγάρι επί Οθόνης
- Όλοι οι 7 νάνοι / Snow White
- James Corden & Rihanna / Smurfs
- Ice Cube & His Zoom Camera / War Of The Worlds
- Robert DeNiro & Robert DeNiro (as Frank & Vito) / The Alto Knights
- The Weeknd & His Colossal Ego / Hurry Up Tomorrow
Χειρότερο Σενάριο
- The Electric State / των Christopher Markus και Stephen McFeely.
- Hurry Up Tomorrow / των Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
- Snow White / Screenplay της Erin Cressida Wilson και άλλων
- Star Trek: Section 31 / του Craig Sweeny
- War Of The Worlds / των Kenny Golde και Marc Hyman