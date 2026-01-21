Tα Χρυσά Βατόμουρα ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες για τους χειρότερους της χρονιάς.

Eίναι πλέον θεσμός, τα Razzies (Χρυσά Βατόμουρα) να ανακοινώνουν τις υποψηφιότητές τους μία ημέρα πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, τις οποίες θα μάθουμε αύριο Πέμπτη (22/01). Τα μέλη των Razzies επιλέγουν τις ταινίες που θεωρούν τις χειρότερες κάθε χρονιάς

Τα φαβορί των 46ων Razzies, είναι το live action της Χιονάτης και το War of the Worlds του Ice Cube με έξι υποψηφιότητες το καθένα.

Παράλληλα, τα The Electric State, Hurry Up Tomorrow και Star Trek: Section 31 διεκδικούν Χρυσό Βατόμουρο για τη χειρότερη ταινία.

Στις κατηγορίες ερμηνείας, ο «The Weeknd» είναι υποψήφιος για τον χειρότερο ηθοποιό στο «Hurry Up Tomorrow», το οποίο έλαβε πέντε υποψηφιότητες συνολικά. Ο τραγουδοποιός θα διαγωνιστεί ενάντια στον Ντέιβ Μπαουτίστα (Ιn the Lost Lands), τον Ice Cube (War of the Worlds), τον Σκοτ Ίστγουντ (Alarum) και τον Τζάρεντ Λέτο (Tron: Ares).

Οι υποψήφιες για το χειρότερο γυναικείο ρόλο περιλαμβάνουν τις Αριάνα ΝτεΜπόουζ (Love Hurts), Μίλα Γιόβοβιτς (In the Lost Lands), Νάταλι Πόρτμαν (Fountain of Youth), Ρέμπελ Γουίλσον (Bride Hard) και Μισέλ Γεό (Star Trek: Section 31).

Για να γίνει κανείς μέλος των Razzies και να ψηφίσει χρειάζεται να πληρώσει μια ετήσια συνδρομή των 40 δολαρίων ή την ισόβια συνδρομή μέλους που αγγίζει τα 500 δολάρια. Το βραβείο χειρότερης ταινίας είναι βαμμένο με χρυσό σπρέι και έχει αξία 4,97 δολαρίων.

Οι νικητές των 46ων Razzies θα αποκαλυφθούν στις 14 Μαρτίου, δηλαδή την παραμονή της απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Δείτε αναλυτικά τις φετινές υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα:

Χειρότερη Ταινία

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Disney’s Snow White

Star Trek: Section 31

War Of The Worlds

Χειρότερος Ηθοποιός

Dave Bautista / In The Lost Lands

Ice Cube / War Of The Worlds

Scott Eastwood / Alarum

Jared Leto / Tron: Ares

Abel «The Weeknd» Tesfaye / Hurry Up Tomorrow

Χειρότερη Ηθοποιός

Αriana DeBose / Love Hurts

Milla Jovovich / In The Lost Lands

Natalie Portman / Fountain Of Youth

Rebel Wilson / Bride Hard

Michelle Yeoh / Star Trek: Section 31

Υποστηρικτικός Ανδρικός Ρόλος

Και οι 7 νάνοι / Snow White (2025)

Nicolas Cage / Gunslingers

Stephen Dorff / Bride Hard

Greg Kinnear / Off The Grid

Sylvester Stallone / Alarum

Υποστηρικτικός Γυναικείος Ρόλος

Αnna Chlumsky / Bride Hard

Ema Horvath / The Strangers: Chapter 2

Scarlet Rose Stallone / Gunslingers

Kacey Rohl / Star Trek: Section 31

Isis Valverde / Alarum

Χειρότερο Remake / Rip-Off / Sequel

Ι Know What You Did Last Summer

Five Nights At Freddy’s 2

Smurfs

Snow White

War Of The Worlds

Χειρότερη Σκηνοθεσία

Rich Lee / War of The Worlds

Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Section 31

The Russo Brothers / The Electric State

Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow

Marc Webb / Snow White

Χειρότερο Ζευγάρι επί Οθόνης

Όλοι οι 7 νάνοι / Snow White

James Corden & Rihanna / Smurfs

Ice Cube & His Zoom Camera / War Of The Worlds

Robert DeNiro & Robert DeNiro (as Frank & Vito) / The Alto Knights

The Weeknd & His Colossal Ego / Hurry Up Tomorrow

Χειρότερο Σενάριο