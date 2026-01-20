Με μειωμένη φόρα, αλλά σταθερά πρώτος στο ελληνικό box office ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή.

Ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, αν και με τη μισή φόρα κάθε Σαββατοκύριακο. Και αυτή αυτή την εβδομάδα η ταινία τερματίζει πρώτη στο ελληνικό box office με ένα σύνολο εισιτηρίων που ξεπερνούν τις 650.000. Όπως όλα δείχνουν, ο «Καποδίστριας» σύντομα θα φτάσει και θα ξεπεράσει τον «El Greco» επίσης του Σμαραγδή, ενώ το μεγάλο στοίχημα είναι αν θα πλησιάσει τα 860.301 εισιτήρια του «Υπάρχω» με τον Χρήστο Μάστορα στο ρόλο του Στέλιου Καζαντζίδη.

Σε άλλα νέα, το «Marty Supreme» που χάρισε Χρυσή Σφαίρα στον Τιμοτέ Σαλαμέ και δεν θα είναι έκπληξη αν του Χαρίσει και Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, ακολουθεί στη δεύτερη θέση της λίστας αφήνοντας τρίτο το ελληνικό «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο» του Αλέξανδρου Ρήγα που κατά την τρίτη εβδομάδα κυκλοφορίας του έχει ξεπεράσει τα 50.000 εισιτήρια.

Το «Zωούπουλη 2» το οποίο καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως η ταινία κινουμένων σχεδίων με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία του Χόλιγουντ, στην Ελλάδα τερματίζει στην τέταρτη θέση για αυτή την εβδομάδα, με ένα σύνολο εισιτηρίων που ξεπερνάει τις 254.000

Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο αναζωπυρωμένο ενδιαφέρον των θεατών για την «Αγγελία», που ανέβηκε τρεις θέσεις από την προηγουμένη εβδομάδα, από την ένατη θέση στην έκτη.

{https://youtu.be/s9gSuKaKcqM?si=FX6Us4KkwKMQYoae}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 15 έως 18 Ιανουαρίου 2025