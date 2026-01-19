Ο Ρότζερ Άλερς, «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο σκηνοθέτης Ρότζερ Άλερς, γνωστός κυρίως για την ταινία Βασιλιάς των Λιονταριών (Lion King) του 1994.

Ο Άλερς πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα μετά από σύντομη ασθένεια, δήλωσε εκπρόσωπος της Disney Animation στο The Hollywood Reporter.

Γεννημένος στις 29 Ιουνίου 1949 στο Rye της Νέας Υόρκης, ο Άλερς ανακάλυψε το πάθος του για το animation σε νεαρή ηλικία.

Ο Άλερς έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» της Disney, την οποία σκηνοθέτησε μαζί με τον Ρομπ Μινκόφ. Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, κερδίζοντας σχεδόν 979 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Πριν από τον Βασιλιά των Λιονταριών, ο Άλερς εργάστηκε σε αρκετές άλλες ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney, όπως: Αλαντίν, η Πεντάμορφη και το Τέρας, η Μικρή Γοργόνα και άλλες. Βοήθησε επίσης στην ανάπτυξη του Tron του 1982, της πρώτης μεγάλης ταινίας μεγάλου μήκους που χρησιμοποίησε εκτενώς το CGI.

«Ο Ρότζερ Άλερς ήταν ένας δημιουργικός οραματιστής του οποίου οι πολλές συνεισφορές στην Disney θα ζουν για τις επόμενες γενιές», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ. «Το έργο του βοήθησε να καθοριστεί μια εποχή κινουμένων σχεδίων που συνεχίζει να εμπνέει κοινό σε όλο τον κόσμο, και είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για όλα όσα προσέφερε στην Disney. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του», πρόσθεσε.

Ο Άλερς διασκεύασε επίσης το σενάριο για το μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα Τόνι το 1998.

Το 2006, σκηνοθέτησε την ταινία κινουμένων σχεδίων Open Season για την Sony Studios και το 2015 έγραψε και σκηνοθέτησε την κινηματογραφική μεταφορά κινουμένων σχεδίων του The Prophet.

Ο Άλερς έλαβε επίσης υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων για την ταινία του 2006, Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα.

Άλλες του συμμετοχές περιλαμβάνουν τα Watership Down, The Bugs Bunny/Road-Runner Movie, Return to Never Land, Ted, Back to the Jurassic και Ted 2.